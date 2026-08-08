Charles Leclerc heeft zich opvallend positief uitgelaten over Andrea Kimi Antonelli. De Ferrari-coureur zou het de jonge Italiaan gunnen om in 2026 wereldkampioen te worden als hij en teamgenoot Lewis Hamilton er niet in slagen om de titel naar Maranello te brengen. Leclerc ziet bovendien veel van zichzelf terug in de Mercedes-coureur.

Antonelli is momenteel een van de grote kandidaten voor de wereldtitel en maakt indruk in zijn tweede Formule 1-seizoen. Leclerc heeft ondertussen zijn eigen vorm weten op te krikken na een moeizame start van het jaar. De Monegask boekte in Silverstone zijn eerste overwinning van het seizoen en lijkt de aansluiting met de concurrentie te hebben gevonden.

Leclerc spreekt steun uit voor Antonelli

Leclerc zou het naar eigen zeggen geen probleem vinden als Antonelli uiteindelijk met de wereldtitel aan de haal gaat. "Als Ferrari de titel niet wint, zou ik het Kimi van harte gunnen", vertelt de Ferrari-coureur geciteerd door PlanetF1. "Hij is enorm enthousiast en dat doet me denken aan mezelf toen ik net in de Formule 1 kwam. Het zou mooi zijn om hem wereldkampioen te zien worden."

De Ferrari-coureur heeft zelf een lastigere periode achter de rug. Volgens Leclerc lag het probleem echter niet zozeer bij de Ferrari, maar vooral bij de eigenschappen van de nieuwe generatie Formule 1-auto's. "Ik denk niet dat het puur aan de Ferrari lag. Het had vooral te maken met deze generatie auto's. Mijn rijstijl is van nature behoorlijk agressief. Dat is gedurende mijn carrière vaak een kracht geweest, maar met deze auto's moet je oppassen dat je niet over de grens gaat. Dan kun je ineens veel performance verliezen."

Leclerc onthult sleutel tot comeback

Tijdens het weekend van de Grand Prix van Groot-Brittannië besloot Leclerc enkele zaken aan zijn rijstijl en afstelling te veranderen. Dat leverde direct een beter gevoel op in de Ferrari. "Op vrijdagavond in Silverstone zag ik iets waarvan ik dacht: als ik dit op een manier kan aanpassen die beter bij mij past, moet mijn gevoel in de auto ook verbeteren. Het was moeilijk om precies te verklaren, maar het werkte."

Leclerc wil echter voorkomen dat hij na één overwinning meteen denkt dat alle problemen zijn opgelost. "Ik heb in Silverstone een paar dingen aangepast en dat maakte een groot verschil, maar ik wil bewijzen dat dit op meerdere circuits werkt. Eén overwinning betekent niet dat alles plotseling perfect is. Ik ben blij met die zege, maar we moeten dit gevoel gedurende de rest van het seizoen vasthouden."

Daarom blijft de Monegask hard werken aan zijn gevoel met de auto. "Ik wil er alles aan doen om dit vertrouwen vast te houden, ook op verschillende soorten circuits. Als dat lukt, kunnen we hopelijk de komende races opnieuw vooraan meedoen."