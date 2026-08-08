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Leclerc spreekt steun uit voor Antonelli: "Hoop dat hij de titel wint"

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Leclerc spreekt steun uit voor Antonelli: "Hoop dat hij de titel wint"

Charles Leclerc heeft zich opvallend positief uitgelaten over Andrea Kimi Antonelli. De Ferrari-coureur zou het de jonge Italiaan gunnen om in 2026 wereldkampioen te worden als hij en teamgenoot Lewis Hamilton er niet in slagen om de titel naar Maranello te brengen. Leclerc ziet bovendien veel van zichzelf terug in de Mercedes-coureur.

Antonelli is momenteel een van de grote kandidaten voor de wereldtitel en maakt indruk in zijn tweede Formule 1-seizoen. Leclerc heeft ondertussen zijn eigen vorm weten op te krikken na een moeizame start van het jaar. De Monegask boekte in Silverstone zijn eerste overwinning van het seizoen en lijkt de aansluiting met de concurrentie te hebben gevonden.

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Leclerc spreekt steun uit voor Antonelli

Leclerc zou het naar eigen zeggen geen probleem vinden als Antonelli uiteindelijk met de wereldtitel aan de haal gaat. "Als Ferrari de titel niet wint, zou ik het Kimi van harte gunnen", vertelt de Ferrari-coureur geciteerd door PlanetF1. "Hij is enorm enthousiast en dat doet me denken aan mezelf toen ik net in de Formule 1 kwam. Het zou mooi zijn om hem wereldkampioen te zien worden."

De Ferrari-coureur heeft zelf een lastigere periode achter de rug. Volgens Leclerc lag het probleem echter niet zozeer bij de Ferrari, maar vooral bij de eigenschappen van de nieuwe generatie Formule 1-auto's. "Ik denk niet dat het puur aan de Ferrari lag. Het had vooral te maken met deze generatie auto's. Mijn rijstijl is van nature behoorlijk agressief. Dat is gedurende mijn carrière vaak een kracht geweest, maar met deze auto's moet je oppassen dat je niet over de grens gaat. Dan kun je ineens veel performance verliezen."

Leclerc onthult sleutel tot comeback

Tijdens het weekend van de Grand Prix van Groot-Brittannië besloot Leclerc enkele zaken aan zijn rijstijl en afstelling te veranderen. Dat leverde direct een beter gevoel op in de Ferrari. "Op vrijdagavond in Silverstone zag ik iets waarvan ik dacht: als ik dit op een manier kan aanpassen die beter bij mij past, moet mijn gevoel in de auto ook verbeteren. Het was moeilijk om precies te verklaren, maar het werkte."

Leclerc wil echter voorkomen dat hij na één overwinning meteen denkt dat alle problemen zijn opgelost. "Ik heb in Silverstone een paar dingen aangepast en dat maakte een groot verschil, maar ik wil bewijzen dat dit op meerdere circuits werkt. Eén overwinning betekent niet dat alles plotseling perfect is. Ik ben blij met die zege, maar we moeten dit gevoel gedurende de rest van het seizoen vasthouden."

Daarom blijft de Monegask hard werken aan zijn gevoel met de auto. "Ik wil er alles aan doen om dit vertrouwen vast te houden, ook op verschillende soorten circuits. Als dat lukt, kunnen we hopelijk de komende races opnieuw vooraan meedoen."

Need5Speed

Posts: 4.249

"als het hem en Lewis niet lukt" dus niks aan de hand.
Behalve dat hij het George niet gunt dan blijkbaar ;)

  • 2
  • 8 aug 2026 - 17:24
F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Andrea Kimi Antonelli Mercedes Ferrari

Reacties (6)

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  • Knalpijp

    Posts: 2.531

    Oei, dit krijgt nog een staartje.

    • + 1
    • 8 aug 2026 - 17:19
    • Need5Speed

      Posts: 4.249

      "als het hem en Lewis niet lukt" dus niks aan de hand.
      Behalve dat hij het George niet gunt dan blijkbaar ;)

      • + 2
      • 8 aug 2026 - 17:24
    • AUDI_F1

      Posts: 4.005

      Dat weet ik zeker, want vriend Russel vindt dit geen leuke uitspraak. Want het zou zijn jaar zijn waar hij met de baste auto het wk zou binnen halen.

      • + 2
      • 8 aug 2026 - 19:34
    • F1jos

      Posts: 5.540

      Als Lewis wint, verliest Charles.
      Zo simpel is het en van een teamgenoot verliezen is het ergste wat een coureur kan overkomen.

      • + 0
      • 8 aug 2026 - 20:15
    • Larry Perkins

      Posts: 66.988

      Leclerc gaat zigzaggend voor Hamilton rijden en Antonelli verdwijnt aan de horizon...

      "Nothing, just an inchident.”

      • + 1
      • 8 aug 2026 - 20:39
    • Stitch

      Posts: 6.209

      Ferrari is italiaans. Als hij i Italia zou gaan roepen dat hij Antonelli niks gunt, is ook zijn eigen popualriteit down the drain. Zo simpel is het. Gewoon politiek in de cucumbertijd.

      • + 1
      • 9 aug 2026 - 08:57

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.798
  • Podiums 54
  • Grand Prix 183
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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