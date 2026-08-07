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Russell wil meer races: "Had ik ook gezegd als ik eerste stond"

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Russell wil meer races: "Had ik ook gezegd als ik eerste stond"

George Russell ziet het liefst dat het Formule 1-seizoen alsnog uit 24 Grands Prix bestaat. Door de onrust in het Midden-Oosten verdwenen meerdere races van de kalender, maar de Mercedes-coureur hoopt dat daar zoveel mogelijk vervangers voor worden gevonden. Volgens de Brit verandert zijn mening niet door zijn positie in het wereldkampioenschap.

Russell staat momenteel derde in de WK-stand en kijkt tegen een achterstand aan op teamgenoot en leider Andrea Kimi Antonelli. Minder races betekenen automatisch minder kansen om dat gat te dichten, maar daar wil de Brit niets van weten.

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Russell wil vooral zoveel mogelijk racen

Tijdens een persmoment kreeg Russell de vraag of de ingekorte kalender invloed heeft op zijn kansen in de titelstrijd. De Mercedes-coureur maakte direct duidelijk dat hij liever een volledig seizoen afwerkt, ongeacht zijn klassering in het kampioenschap.

"Eerlijk gezegd verandert dat voor mij niets", zegt Russell. "Ik wil gewoon een seizoen met 24 races en zoveel mogelijk Grands Prix rijden tot het einde van het jaar. Dat zou ik ook zeggen als ik eerste, tweede, derde of vierde stond."

Russell benadrukt dat zijn liefde voor de sport de belangrijkste reden is. "Ik wil gewoon racen. Ik geniet van de strijd en hoop dat we geen races hoeven te missen. Er zijn nog twee mogelijke vervangers en hopelijk vinden we ergens tussen Bahrein en Singapore nog een plek op de kalender. Als het kon, zou ik ieder weekend racen."

Sepang keert terug op Formule 1-kalender

Inmiddels is duidelijk dat de Formule 1 al een oplossing heeft gevonden voor de weggevallen Grand Prix van Bahrein. De koningsklasse trekt later dit seizoen naar Maleisië, waar het iconische Sepang-circuit voor het eerst sinds 2017 weer onderdeel uitmaakt van de kalender.

De terugkeer van Sepang betekent een nostalgisch weerzien met een circuit waar Max Verstappen zijn eerste Maleisische Grand Prix won. Destijds verdween de race van de kalender omdat het evenement financieel niet langer rendabel was, maar in 2026 maakt het circuit dus verrassend zijn rentree als vervanger van de geschrapte race in Bahrein.

Larry Perkins

Posts: 66.945

Als er meer races zijn dan heeft Russell ook meer smoesjes nodig...

  • 4
  • 7 aug 2026 - 10:02
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes

Reacties (12)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.875

    Vele fans en teams vinden de kalender te lang.

    Ik denk dat de coureurs dat niet hebben....die hebben van hun hobby hun beroep kunnen maken en willen zoveel mogelijk racen.

    Ik zou ook zoveel mogelijk races willen afwerken als ik professioneel racer zou zijn.

    Er zijn zelfs coureurs die naast de F1 er ook nog 'n carrière als GT3 coureur bijhouden.

    • + 1
    • 7 aug 2026 - 08:55
    • snailer

      Posts: 34.178

      Volgens mij wil jij vooral prostituzjazja's afwerken, Ouw.

      • + 1
      • 7 aug 2026 - 10:43
  • AUDI_F1

    Posts: 4.002

    Ze zouden meer moeten testen door het jaar door, Dat zou kunnen als er 2 weken tussen de race zit en op de dinsdag en woesdag erna. Met races ben je geen ontwikkeling aan het doen.

    • + 0
    • 7 aug 2026 - 09:05
  • Larry Perkins

    Posts: 66.944

    Als er meer races zijn dan heeft Russell ook meer smoesjes nodig...

    • + 4
    • 7 aug 2026 - 10:02
    • Freek-Willem

      Posts: 6.823

      Ja maar ...

      • + 1
      • 7 aug 2026 - 10:26
    • schwantz34

      Posts: 42.571

      Een Sjors zonder smoesjes is als een paling zonder slijm...

      • + 1
      • 7 aug 2026 - 11:39
    • Snork

      Posts: 22.862

      Als een bal gehakt zonder vette kledder.

      • + 1
      • 7 aug 2026 - 11:57
    • Spearhead

      Posts: 520

      Volgens mij heeft Checo nog wel een onuitgegeven smoezenboekje liggen uit zijn RB periode.

      • + 1
      • 7 aug 2026 - 12:23
  • snailer

    Posts: 34.178

    Dat is het verschil met rijders als Hamilton en Verstappen. Die denken aan het personeel dat naar de races moeten. Overigens zie ik wel bewegingen op dat gebied bij een aantal teams. De samenstelling in de garage verandert bij een aantal teams over de weekenden.

    Russell is met deze gedachte vooral egocentrisch.

    Tenzij natuurlijk de header misleidend is. Ik lees hier verder niet.

    • + 2
    • 7 aug 2026 - 10:41

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Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 162
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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