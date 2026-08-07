George Russell ziet het liefst dat het Formule 1-seizoen alsnog uit 24 Grands Prix bestaat. Door de onrust in het Midden-Oosten verdwenen meerdere races van de kalender, maar de Mercedes-coureur hoopt dat daar zoveel mogelijk vervangers voor worden gevonden. Volgens de Brit verandert zijn mening niet door zijn positie in het wereldkampioenschap.

Russell staat momenteel derde in de WK-stand en kijkt tegen een achterstand aan op teamgenoot en leider Andrea Kimi Antonelli. Minder races betekenen automatisch minder kansen om dat gat te dichten, maar daar wil de Brit niets van weten.

Russell wil vooral zoveel mogelijk racen

Tijdens een persmoment kreeg Russell de vraag of de ingekorte kalender invloed heeft op zijn kansen in de titelstrijd. De Mercedes-coureur maakte direct duidelijk dat hij liever een volledig seizoen afwerkt, ongeacht zijn klassering in het kampioenschap.

"Eerlijk gezegd verandert dat voor mij niets", zegt Russell. "Ik wil gewoon een seizoen met 24 races en zoveel mogelijk Grands Prix rijden tot het einde van het jaar. Dat zou ik ook zeggen als ik eerste, tweede, derde of vierde stond."

Russell benadrukt dat zijn liefde voor de sport de belangrijkste reden is. "Ik wil gewoon racen. Ik geniet van de strijd en hoop dat we geen races hoeven te missen. Er zijn nog twee mogelijke vervangers en hopelijk vinden we ergens tussen Bahrein en Singapore nog een plek op de kalender. Als het kon, zou ik ieder weekend racen."

Sepang keert terug op Formule 1-kalender

Inmiddels is duidelijk dat de Formule 1 al een oplossing heeft gevonden voor de weggevallen Grand Prix van Bahrein. De koningsklasse trekt later dit seizoen naar Maleisië, waar het iconische Sepang-circuit voor het eerst sinds 2017 weer onderdeel uitmaakt van de kalender.

De terugkeer van Sepang betekent een nostalgisch weerzien met een circuit waar Max Verstappen zijn eerste Maleisische Grand Prix won. Destijds verdween de race van de kalender omdat het evenement financieel niet langer rendabel was, maar in 2026 maakt het circuit dus verrassend zijn rentree als vervanger van de geschrapte race in Bahrein.