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Russell in bescherming genomen: "Mercedes focust op Antonelli"

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Russell in bescherming genomen: "Mercedes focust op Antonelli"

George Russell beleeft voorlopig een seizoen om snel te vergeten. De Mercedes-coureur wordt vrijwel ieder weekend afgetroefd door teamgenoot Andrea Kimi Antonelli en krijgt daarnaast ook de nodige pech te verwerken. Volgens voormalig pitreporter Jack Plooij had Mercedes tijdens de Grand Prix van Hongarije veel meer kunnen doen om Russell uit de problemen te helpen.

Russell begon het seizoen nog als een van de grote favorieten voor de wereldtitel, maar kijkt inmiddels tegen een achterstand van 59 punten op Antonelli aan. In Hongarije ging het opnieuw mis toen een softwareprobleem ervoor zorgde dat de Brit nauwelijks van zijn plek kwam bij de start. Het was opnieuw een flinke domper voor Russell, die eerder dit seizoen ook al problemen kende in Canada en België.

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Plooij hekelt aanpak Mercedes na problemen Russell

Plooij vindt vooral de manier waarop Mercedes vervolgens met de situatie omging opmerkelijk. Volgens de analist had de Duitse renstal veel eerder moeten ingrijpen met een alternatieve strategie. "Wat ik vooral erg vind, is dat Mercedes de hele race eigenlijk niets heeft gedaan om Russell te helpen. Ze hadden bijvoorbeeld al vroeg naar binnen kunnen gaan en voor de harde band kunnen kiezen. Nu hebben ze hem gewoon laten rijden en afwachten."

Russell wist zich ondanks zijn moeizame start uiteindelijk richting de top tien te knokken, maar Mercedes greep volgens Plooij onvoldoende in. "Hij kwam langzaam richting de top tien, maar vervolgens lieten ze hem daar gewoon rondrijden. Ik weet niet precies welke keuze ze hadden moeten maken, maar ik denk wel dat er veel meer mogelijk was."

De kritiek roept volgens Plooij bovendien de vraag op of Mercedes inmiddels niet duidelijk een voorkeur heeft voor Antonelli. "Je krijgt steeds meer het gevoel dat de focus volledig op Antonelli ligt", stelt de voormalig pitreporter. "Voor Russell lijkt er op dit moment veel minder te gebeuren wanneer het tegenzit."

Lammers verdedigt Mercedes en Antonelli

Jan Lammers ziet dat echter anders. De voormalig Le Mans-winnaar vindt dat Russell zelf ook kansen heeft gehad om het verschil met Antonelli kleiner te maken. "Ik vind het ergens wel logisch dat Mercedes veel vertrouwen heeft in Kimi. Russell heeft vanaf vrijdag alle mogelijkheden gehad om zichzelf te verbeteren, maar uiteindelijk stond hij opnieuw achter zijn teamgenoot."

Volgens Lammers is het bovendien niet vreemd dat Antonelli momenteel zoveel aandacht krijgt binnen Mercedes. "Als je Kimi zijn gang laat gaan, staat hij zo op een van de eerste twee startrijen. Vanaf daar heb je natuurlijk veel meer mogelijkheden om iets te ondernemen. Russell stond door de gridstraf van Antonelli uiteindelijk wel voor hem, maar door het softwareprobleem bij de start had hij daar helemaal niets aan."

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Jan Lammers Jack Plooij Mercedes

Reacties (2)

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  • snailer

    Posts: 34.211

    Niet door russell zelf beweerd. Die zegt dat ze de zelfde behandeling krijgen.

    • + 0
    • 8 aug 2026 - 12:43
  • Larry Perkins

    Posts: 66.978

    Stop
    Plooij
    terug
    in
    zijn
    kooi
    .

    • + 0
    • 8 aug 2026 - 13:31

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China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
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1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 162
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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