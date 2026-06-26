Het belangrijke raceweekend in Oostenrijk is op een vervelend manier begonnen voor het team van Red Bull Racing. De veelbesproken updates hebben zich nog niet op de baan laten zien, omdat zowel Max Verstappen als Isack Hadjar aan het begin van de sessie niet konden rijden.

Het team van Red Bull Racing heeft een vrachtlading aan updates meegenomen naar Spielberg. De RB22 is voorzien van grote veranderingen aan de achterkant en aan de zijkant. Iedereen vroeg zich af hoe ze voor de dag zouden komen, maar in het eerst kwartier van de sessie werden er amper meters gereden door de Red Bulls.

Wat is er aan de hand?

Isack Hadjar stond aan het begin van de sessie nog binnen, en zijn auto lag nog in delen. Het team was hard bezig met werkzaamheden aan de wagen, en het was niet duidelijk wat er precies aan de hand was. Hadjar kon in ieder geval niet naar buiten, en alle ogen waren dan ook gericht op Verstappen. De Nederlander stuurde zijn bolide de pitbox uit, maar viel na een paar meter alweer stil. Hij stelde dat hij de melding kreeg dat de auto in de anti-stall schoot.

Verstappen werd teruggeduwd naar binnen, waarna er werkzaamheden werden uitgevoerd aan zijn bolide. Verstappen bleef echter in zijn auto zitten, en ze leken de situatie te hebben opgelost. Toen Verstappen voor de tweede keer de baan op wilde komen, viel hij echter weer stil in de pitlane. De Red Bull-monteurs moesten in de hitte weer een sprintje door de pits trekken om de gestrande viervoudig wereldkampioen op te pikken. Hoofdschuddend wachtte hij op zijn monteurs, en Red Bull lijkt dus een serieus probleem te hebben.

Ook problemen bij Norris

Red Bull is niet het enige team dat op een dramatische wijze aan de vrije training is begonnen. Ook regerend wereldkampioen Lando Norris kon namelijk geen meter rijden in het eerste kwartier, want er leek een probleem te zijn met zijn McLaren.