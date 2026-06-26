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Problemen voor Red Bull: Verstappen valt twee keer stil

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Problemen voor Red Bull: Verstappen valt twee keer stil

Het belangrijke raceweekend in Oostenrijk is op een vervelend manier begonnen voor het team van Red Bull Racing. De veelbesproken updates hebben zich nog niet op de baan laten zien, omdat zowel Max Verstappen als Isack Hadjar aan het begin van de sessie niet konden rijden.

Het team van Red Bull Racing heeft een vrachtlading aan updates meegenomen naar Spielberg. De RB22 is voorzien van grote veranderingen aan de achterkant en aan de zijkant. Iedereen vroeg zich af hoe ze voor de dag zouden komen, maar in het eerst kwartier van de sessie werden er amper meters gereden door de Red Bulls.

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Wat is er aan de hand?

Isack Hadjar stond aan het begin van de sessie nog binnen, en zijn auto lag nog in delen. Het team was hard bezig met werkzaamheden aan de wagen, en het was niet duidelijk wat er precies aan de hand was. Hadjar kon in ieder geval niet naar buiten, en alle ogen waren dan ook gericht op Verstappen. De Nederlander stuurde zijn bolide de pitbox uit, maar viel na een paar meter alweer stil. Hij stelde dat hij de melding kreeg dat de auto in de anti-stall schoot.

Verstappen werd teruggeduwd naar binnen, waarna er werkzaamheden werden uitgevoerd aan zijn bolide. Verstappen bleef echter in zijn auto zitten, en ze leken de situatie te hebben opgelost. Toen Verstappen voor de tweede keer de baan op wilde komen, viel hij echter weer stil in de pitlane. De Red Bull-monteurs moesten in de hitte weer een sprintje door de pits trekken om de gestrande viervoudig wereldkampioen op te pikken. Hoofdschuddend wachtte hij op zijn monteurs, en Red Bull lijkt dus een serieus probleem te hebben.

Ook problemen bij Norris

Red Bull is niet het enige team dat op een dramatische wijze aan de vrije training is begonnen. Ook regerend wereldkampioen Lando Norris kon namelijk geen meter rijden in het eerste kwartier, want er leek een probleem te zijn met zijn McLaren.

Snork

Posts: 22.680

Stevige dooi.

  • 3
  • 26 jun 2026 - 14:04
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (5)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.525

    Vorig item: "Extreme hitte doet Verstappen niets: "Het is prima".

    Dit item: "Problemen voor Red Bull: Verstappen valt twee keer stil"

    Zou het een en ander met elkaar te maken hebben?

    • + 2
    • 26 jun 2026 - 13:53
    • snailer

      Posts: 33.579

      Je hebt al verklaard waar het door komtOuw. Verstappen is een langzame rijder vertelde je.

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 14:10
  • Larry Perkins

    Posts: 65.938

    Ik weet genoeg...

    Wat zijn de weersverwachtingen voor Silverstone?

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 13:59
    • Snork

      Posts: 22.680

      Stevige dooi.

      • + 3
      • 26 jun 2026 - 14:04
    • Larry Perkins

      Posts: 65.938

      Oh, da's jammer, want Max heeft 11 jaar geleden nog een F1-test gedaan in de sneeuw...

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 14:09

AT Grand Prix van Oostenrijk

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    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

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    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

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  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
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9
Audi
2
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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