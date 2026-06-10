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Rol van Albon bij Williams lijkt uitgespeeld: Meerdere teams in gesprek met Britse Thai

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Rol van Albon bij Williams lijkt uitgespeeld: Meerdere teams in gesprek met Britse Thai

Alexander Albon is mogelijk aan zijn laatste seizoen bezig bij Williams. De Britse Thai zou volgens meerdere geluiden vanuit de Formule 1-paddock ontevreden zijn bij het team uit Grove en zou mikken op een vertrek. Daarbij zouden meerdere teams interesse hebben in de 30-jarige en hebben er al meerdere gesprekken plaatsgevonden. 

Williams bevindt zich in een vacuüm dit F1-seizoen. Door een veel te zwaar chassis kan het team van James Vowles zich niet meten met de top, wat tot onvrede heeft geleid bij Albon en ook Carlos Sainz. Beide coureurs lopen uit hun contract en eerstgenoemde is mogelijk van plan die verbintenis niet te verlengen. 

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'Albon vertrekt bij Williams'

Uiteindelijk wijzen alle seinen erop dat de ontevredenheid de boventoon voert bij Albon. Hierom zal de Britse Thai willen vertrekken bij Williams, waar hij sinds 2022 voor rijdt. Volgens informatie van GPToday.net heeft Albon genoeg opties en zouden er al gesprekken gevoerd zijn met zijn entourage. 

Naar verluidt hebben Audi, Alpine en ook Aston Martin interesse in Albon. Doordat bij de Duitse fabrikant zowel Nico Hülkenberg als Gabriel Bortoleto uit hun contract lopen, overwegen zij hun opties voor de toekomst. Daarnaast wordt er gesproken over een mogelijke rijderswissel tussen Franco Colapinto en Albon, terwijl Fernando Alonso eveneens lijkt te vertrekken bij Aston Martin. 

Teambaas Vowles haalde onlangs nog zijn schouders op wanneer hem werd gevraagd over de toekomst van Albon en Sainz. Volgens de Engelsman was hij er nagenoeg zeker van dat beide coureurs hun contract gingen verlengen bij Williams. In de komende maanden zal steeds duidelijker worden hoe de grid eruit komt te zien. 

Albon kreeg het niet voor elkaar bij Williams

Albon debuteerde in 2019 als Red Bull-junior bij Toro Rosso en kreeg al na een halfjaar promotie naar het grote Red Bull Racing. Als teamgenoot van Max Verstappen sleepte hij twee podiums binnen, maar kon hij zich nooit écht meten met de Nederlander en de top van het F1-veld. Na twee seizoenen hadden Christian Horner en Helmut Marko genoeg gezien en moest hij plaatsmaken voor Sergio Pérez. 

In 2022 keerde Albon terug op de grid als vervanger van George Russell bij Mercedes. De Britse renstal had een aantal rampzalige seizoenen achter de rug, maar vond met de 30-jarige weer de weg omhoog. Echter slaagden zij er niet in om de laatste stap richting de top te nemen. Zijn beste resultaten zijn een vijfde plaats in Australië, Miami, Imola en in Nederland. 

Rijdersmarkt in F1 staat op ploffen

De transfermarkt in de Formule 1 begint langzaam los te barsten. Doordat maar liefst zeventien coureurs uit hun contract lopen, lijkt 'Silly Season' steeds meer vorm te krijgen. Ook Verstappen wordt steeds meer in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, waar op zijn beurt weer Oscar Piastri wordt genoemd als mogelijke vervanger. 

Daarnaast wordt er gespeculeerd over de toekomst van Lewis Hamilton en Alonso, terwijl ook Russell zich mogelijk bij Mercedes op glad ijs bevindt. Onlangs verlengde Charles Leclerc zijn contract bij Ferrari, waardoor zijn toekomst enigszins verzekerd lijkt. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Alexander Albon Williams

Reacties (4)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 783

    Ja jammer joh, van de "gouden generatie" van f2 destijds was Albon sowieso de minste van de 3 (Sjors, Lando, en Alexander), bovendien zijn er nieuwere (betere) talenten uit de feederseries doorgestroomd, dus helaas pindakaas.

    • + 0
    • 10 jun 2026 - 15:03
  • AUDI_F1

    Posts: 3.879

    Ja helaas voor Albon, maar ik hoop voor hem dat ie toch een team kan vinden. Misschien is Haas wel iets voor hem.
    En Russel daarvan denk ik dat ie naar Aston Martin gaat.

    • + 0
    • 10 jun 2026 - 15:09
    • Larry Perkins

      Posts: 65.650

      Hoezo helaas voor Albon? De kop ("Rol van Albon bij Williams lijkt uitgespeeld") suggereert dat Albon weg moet bij Williams, maar in de tekst lees je enkel dat de ontevreden Albon zelf weg zou willen...

      Vermoed dat beide opties geleuter zijn.
      Vandaag is Albon aan de beurt, morgen Hulkenberg, Bortoleto of Bearman weer eens.

      • + 0
      • 10 jun 2026 - 15:49
  • Larry Perkins

    Posts: 65.650

    Albon ➡️ RBR.

    Volgens informatie op @LP-aujourd'hui.

    • + 0
    • 10 jun 2026 - 15:55

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-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
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Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
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Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

TH Alexander Albon 23
  • Team Williams
  • Punten 318
  • Podiums 2
  • Grand Prix 135
  • Land Thailand
  • Geb. datum 23 maa 1996 (30)
  • Geb. plaats Londen, Thailand
  • Gewicht 74 kg
  • Lengte 1,86 m
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Team profiel

Williams
Williams
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