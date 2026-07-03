De FIA-stewards hebben uitspraak gedaan in de onderzoeken naar Arvid Lindblad en Alexander Albon. Beide coureurs hadden te langzaam gereden tijdens de sprint kwalificatie op het circuit van Silverstone, en dat levert ze nu allebei een waarschuwing op. Hun verklaringen zijn opvallend, want ze wijzen naar de batterijen.

Na afloop van de sprint kwalificatie op het Britse circuit werd duidelijk dat Lindblad en Albon zich moesten melden. Beide coureurs hadden tijdens de sessie te langzaam gereden tijdens een out- of een inlap. Voorafgaand aan de sessie had de wedstrijdleider een document naar de teams gestuurd waarin een tijd stond waaraan de coureurs zich moeten houden. Als ze tussen de Safety Car-lijnen een tijd rijden die langzamer is dan voorgeschreven, dan volgt er een onderzoek.

Wat heeft Lindblad gedaan?

Bij beide coureurs was dit het geval, en ze mochten tekst en uitleg komen geven. Lindblad verklaarde bij de stewards dat hij tijdens de desbetreffende ronde bezig was met energiemanagement, omdat het op het circuit van Silverstone heel lastig is om de batterij op te laden. Daarnaast probeerde hij een gat te creëren voor zichzelf, en realiseerde hij zich te laat dat hij te langzaam reed. De stewards tonen begrip voor het feit dat energiemanagement dit jaar een grote rol speelt, maar ze vinden het geen goede verklaring. De Britse Racing Bulls-coureur krijgt dan ook een waarschuwing.

Wat zeggen ze over Albon?

Uit het onderzoek van de stewards bleek dat Albon tijdens zijn cooldown lap 4,6 seconden te langzaam had gereden. De Thaise Williams-coureur legde bij de stewards uit dat het circuit van Silverstone op het gebied van energie opwekken met de batterijen, zeer veeleisend is. Er zijn weinig langzame bochten om de batterij weer op te laden, en Albon gaf dan ook aan dat hij tijdens zijn rondje gelimiteerd was in energie. Albon zou nog wel zijn best hebben gedaan om zijn deltatijden te hebben gehaald, maar dat ging mis. Hier speelde het menselijk aspect ook een rol, en het levert hem ook een waarschuwing op.