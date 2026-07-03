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FIA doet uitspraak na onderzoek naar Lindblad en Albon

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FIA doet uitspraak na onderzoek naar Lindblad en Albon

De FIA-stewards hebben uitspraak gedaan in de onderzoeken naar Arvid Lindblad en Alexander Albon. Beide coureurs hadden te langzaam gereden tijdens de sprint kwalificatie op het circuit van Silverstone, en dat levert ze nu allebei een waarschuwing op. Hun verklaringen zijn opvallend, want ze wijzen naar de batterijen.

Na afloop van de sprint kwalificatie op het Britse circuit werd duidelijk dat Lindblad en Albon zich moesten melden. Beide coureurs hadden tijdens de sessie te langzaam gereden tijdens een out- of een inlap. Voorafgaand aan de sessie had de wedstrijdleider een document naar de teams gestuurd waarin een tijd stond waaraan de coureurs zich moeten houden. Als ze tussen de Safety Car-lijnen een tijd rijden die langzamer is dan voorgeschreven, dan volgt er een onderzoek.

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Wat heeft Lindblad gedaan?

Bij beide coureurs was dit het geval, en ze mochten tekst en uitleg komen geven. Lindblad verklaarde bij de stewards dat hij tijdens de desbetreffende ronde bezig was met energiemanagement, omdat het op het circuit van Silverstone heel lastig is om de batterij op te laden. Daarnaast probeerde hij een gat te creëren voor zichzelf, en realiseerde hij zich te laat dat hij te langzaam reed. De stewards tonen begrip voor het feit dat energiemanagement dit jaar een grote rol speelt, maar ze vinden het geen goede verklaring. De Britse Racing Bulls-coureur krijgt dan ook een waarschuwing.

Wat zeggen ze over Albon?

Uit het onderzoek van de stewards bleek dat Albon tijdens zijn cooldown lap 4,6 seconden te langzaam had gereden. De Thaise Williams-coureur legde bij de stewards uit dat het circuit van Silverstone op het gebied van energie opwekken met de batterijen, zeer veeleisend is. Er zijn weinig langzame bochten om de batterij weer op te laden, en Albon gaf dan ook aan dat hij tijdens zijn rondje gelimiteerd was in energie. Albon zou nog wel zijn best hebben gedaan om zijn deltatijden te hebben gehaald, maar dat ging mis. Hier speelde het menselijk aspect ook een rol, en het levert hem ook een waarschuwing op.

NicoS

Posts: 20.924

Batterij opladen, energiemanagment……man man man
Triest dat ze daar zo erg mee bezig moeten zijn…..

  • 3
  • 3 jul 2026 - 22:47
F1 Nieuws Alexander Albon Arvid Lindblad Williams Racing Bulls GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (2)

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  • NicoS

    Posts: 20.924

    Batterij opladen, energiemanagment……man man man
    Triest dat ze daar zo erg mee bezig moeten zijn…..

    • + 3
    • 3 jul 2026 - 22:47
  • red slow

    Posts: 3.346

    Radio verkeer dat normaal volledig gezonden word als je met de rijder meekijkt op F1TV werd nu bij zowel Verstappen als Albon afgekapt (dus niet verder uitgezonden) toen beide heren klaagde over de batterij.

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 00:46

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
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302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
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8
Williams
11
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

TH Alexander Albon 23
  • Team Williams
  • Punten 318
  • Podiums 2
  • Grand Prix 137
  • Land TH
  • Geb. datum 23 maa 1996 (30)
  • Geb. plaats Londen, TH
  • Gewicht 74 kg
  • Lengte 1,86 m
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Team profiel

Williams
Williams
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