Max Verstappen heeft na de teleurstellende kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije opnieuw zijn zorgen uitgesproken over Red Bull Racing. De Nederlander kwam niet verder dan de zesde tijd en zag de problemen met zijn RB22 tijdens de sessie alleen maar toenemen. Zelf spreekt hij inmiddels niet eens meer van wanhoop: die fase is hij naar eigen zeggen al voorbij.

Na een hoopgevend weekend in België hoopte Red Bull op beterschap op de Hungaroring, een circuit waar energiemanagement een minder grote rol speelt. Die verwachtingen kwamen echter totaal niet uit. Verstappen kende een moeizame kwalificatie en spinde bovendien tijdens zijn laatste snelle ronde.

'De auto werd alleen maar slechter'

Na afloop was Verstappen in het bijzijn van de schrijvende pers bijzonder duidelijk over het gedrag van zijn auto. "Er viel eigenlijk niets van te maken. Normaal krijg je tijdens een kwalificatie steeds meer grip, maar bij ons gebeurde precies het tegenovergestelde. De auto werd iedere ronde slechter."

Volgens de viervoudig wereldkampioen lag het probleem niet bij de banden, maar bij de balans van de RB22. "In sommige bochten was de auto bijna niet meer te besturen. Ik kreeg steeds meer overstuur en dat maakte het ontzettend lastig. Het had niets met bandenslijtage te maken, maar alles met de auto zelf."

Red Bull tast opnieuw in het duister

De grootste frustratie zit volgens Verstappen in het feit dat Red Bull de oorzaak van de problemen niet direct kan achterhalen. Technisch directeur Pierre Waché gaf eerder al aan dat de data niet altijd laat zien wat Verstappen achter het stuur voelt. De Nederlander bevestigt dat beeld.

"Tijdens de kwalificatie kreeg ik al te horen dat er iets niet klopte en dat de aerodynamische prestaties terugliepen. Dat is natuurlijk precies wat je niet wilt, want daardoor raakt de auto volledig uit balans. Op dit moment kan ik er zelf ook geen logische verklaring voor geven."

Op de vraag of hij er wanhopig van wordt, reageerde Verstappen veelzeggend. "Nee, dat stadium ben ik inmiddels voorbij. Dat woord bestaat voor mij eigenlijk niet meer. Ik accepteer het en probeer morgen gewoon opnieuw het maximale eruit te halen." Daarmee lijkt de frustratie binnen Red Bull alleen maar verder toe te nemen, terwijl de problemen zich weekend na weekend blijven opstapelen.