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Verstappen fileert Red Bull: "Auto wordt met de ronde slechter"

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Verstappen fileert Red Bull: "Auto wordt met de ronde slechter"

Max Verstappen heeft na de teleurstellende kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije opnieuw zijn zorgen uitgesproken over Red Bull Racing. De Nederlander kwam niet verder dan de zesde tijd en zag de problemen met zijn RB22 tijdens de sessie alleen maar toenemen. Zelf spreekt hij inmiddels niet eens meer van wanhoop: die fase is hij naar eigen zeggen al voorbij.

Na een hoopgevend weekend in België hoopte Red Bull op beterschap op de Hungaroring, een circuit waar energiemanagement een minder grote rol speelt. Die verwachtingen kwamen echter totaal niet uit. Verstappen kende een moeizame kwalificatie en spinde bovendien tijdens zijn laatste snelle ronde.

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'De auto werd alleen maar slechter'

Na afloop was Verstappen in het bijzijn van de schrijvende pers bijzonder duidelijk over het gedrag van zijn auto. "Er viel eigenlijk niets van te maken. Normaal krijg je tijdens een kwalificatie steeds meer grip, maar bij ons gebeurde precies het tegenovergestelde. De auto werd iedere ronde slechter."

Volgens de viervoudig wereldkampioen lag het probleem niet bij de banden, maar bij de balans van de RB22. "In sommige bochten was de auto bijna niet meer te besturen. Ik kreeg steeds meer overstuur en dat maakte het ontzettend lastig. Het had niets met bandenslijtage te maken, maar alles met de auto zelf."

Red Bull tast opnieuw in het duister

De grootste frustratie zit volgens Verstappen in het feit dat Red Bull de oorzaak van de problemen niet direct kan achterhalen. Technisch directeur Pierre Waché gaf eerder al aan dat de data niet altijd laat zien wat Verstappen achter het stuur voelt. De Nederlander bevestigt dat beeld.

"Tijdens de kwalificatie kreeg ik al te horen dat er iets niet klopte en dat de aerodynamische prestaties terugliepen. Dat is natuurlijk precies wat je niet wilt, want daardoor raakt de auto volledig uit balans. Op dit moment kan ik er zelf ook geen logische verklaring voor geven."

Op de vraag of hij er wanhopig van wordt, reageerde Verstappen veelzeggend. "Nee, dat stadium ben ik inmiddels voorbij. Dat woord bestaat voor mij eigenlijk niet meer. Ik accepteer het en probeer morgen gewoon opnieuw het maximale eruit te halen." Daarmee lijkt de frustratie binnen Red Bull alleen maar verder toe te nemen, terwijl de problemen zich weekend na weekend blijven opstapelen.

Schumi-NR1

Posts: 1.606

Ja dat Hamilton totaal niet oplet heeft weinig met Verstappen te maken.

  • 8
  • 25 jul 2026 - 20:22
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (15)

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  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.488

    Wel ironisch de aanstichter van dit alles twee plekken wint.

    • + 4
    • 25 jul 2026 - 20:10
    • schwantz34

      Posts: 42.503

      Ach, dat fenomeen bestaat al zolang de F1 bestaat dusss......

      • + 1
      • 25 jul 2026 - 20:21
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.606

      Ja dat Hamilton totaal niet oplet heeft weinig met Verstappen te maken.

      • + 8
      • 25 jul 2026 - 20:22
    • Need5Speed

      Posts: 4.141

      En Verstappen deed het vast expres. Net als de vorige 2 keer dat de vleugel een mechanisch defect had maar de trollen direct riepen dat het zijn schuld was.

      • + 1
      • 25 jul 2026 - 20:47
    • Regenrace

      Posts: 2.796

      Ik ben meer aan het prakkiseren of gefileerde Red Bull wel lekker smaakt. Eerlijk gezegd wist ik niet eens dat er graten in zitten.

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 21:46
  • Larry Perkins

    Posts: 66.607

    Drivers Post-Qualifying Interviews | 2026 Hungarian Grand Prix
    (21,51 minuten)

    https://youtu.be/Mew5TE4CYbg

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 20:24
  • mordor

    Posts: 2.189

    Anti depressiva voor de RB rijders. Vooral voor Hadjar.. omg wat een wanhoop bij die jongen. Tis dat hij geen touw onder handbereik had, anders zou zich verhangen. Wat een droefenis bij RB. Max red zich wel, maar isaac heeft echt hulp nodig.

    • + 2
    • 25 jul 2026 - 20:40
  • Gilles Villeneuve mijn eerste held...!

    Posts: 882

    Zo jammer....., vroeger reed hij om de problemen heen en haalde wel meer dan 110% uit de auto en kon hij het de taxi's moeilijk maken. Om het over zijn teamgenoten maar niet te hebben. Die hadden , op Riciardo na, echt geen gevoel bij die slechte auto's. Dat deze auto nog zo veel slechter zo worden had ik nooit verwacht. Positief is dan wel dat Hadjar gelukkig nog kan mee komen.

    • + 1
    • 25 jul 2026 - 20:42
  • Regenrace

    Posts: 2.796

    Hebben jullie het al gehoord, jongens en meisjes? Nu het met Aston Martin ietsje beter gaat nemen de geruchten toe dat Verstappen naar Aston Martin gaat.

    • + 2
    • 25 jul 2026 - 21:18
  • Larry Perkins

    Posts: 66.607

    Krijg nou tieten!

    Max Verstappen meldde zich na de kwalificatie opvallend snel bij de internationale media, maar was ook opvallend snel weer weg. Red Bull Racing benadrukte dat Verstappen haast had vanwege een vergadering met het team, maar het lijkt ondenkbaar dat de werkgever van de coureur daadwerkelijk een verplichting bij het team had, terwijl hij bij de media verwacht werd. Verstappen was zelf zeer kritisch en lijkt te zijn afgekapt door Red Bull.

    Verstappen kwam niet alleen als eerste bij de media aan, maar vertrok ook weer zeer snel. De Nederlander is doorgaans juist de coureur die de media uitvoerig te woord staat. In Hongarije had hij na de kwalificatie ook een sessie met de Nederlandse pers. Dat persmoment duurt doorgaans meer dan vijf minuten, maar Verstappen werd nu na twee minuten al afgekapt door zijn persdame. De internationale sessie van Verstappen duurde zelfs maar anderhalve minuut.

    Red Bull gaf aan dat de sessies korter duurden vanwege een geplande vergadering van het team. Dat lijkt echter zeer onwaarschijnlijk, aangezien alle coureurs altijd mediaverplichtingen hebben na de kwalificatie en die duren normaal veel langer. Als Verstappen in de top drie was geëindigd, had hij ook nog zo'n twintig minuten bij de persconferentie gezeten.
    Het excuus van Red Bull lijkt dan ook verzonnen te zijn om te vermijden dat Verstappen al zijn frustraties met de media deelt. De Nederlander wordt duidelijk kort gehouden door zijn werkgever en daar is hij doorgaans niet van gediend. Terwijl Verstappen alweer wegliep, stond Isack Hadjar, die ook bij de teamvergaderingen moet zijn, wél nog uitgebreid met de media te praten.

    • + 1
    • 25 jul 2026 - 21:18
    • Pietje Bell

      Posts: 35.935

      Klopt, dit is op meerdere sites te lezen, waaronder in een artikel
      van Van Haren.

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 21:40
    • Larry Perkins

      Posts: 66.607

      Zoek voor het hele bericht op: Red Bull kort mediasessies van Verstappen in en snoert hem de mond

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 21:53
  • Ernie5335

    Posts: 5.927

    Ha, er wordt weer gefileerd 🙄

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 21:25
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.478

    Wanneer grijpt de top van Rbr in en ontslaat die franse stokbroodeter eens? Waché kan totaal geen autos ontwerpen. Hij was de rechterhand van Newey maar heeft blijkbaar totaal niet opgelet. Of hij denkt haha ik kan het beter. En doe het op mijn manier. Knikker hem eens de eruit en neem de ontwerpers van Racing Bulls over. Die hebben een veel makkelijkere auto om af te stellen en te rijden.

    • + 1
    • 25 jul 2026 - 21:28

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Spanje
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België
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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