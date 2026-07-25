George Russell heeft uitgelegd waarom hij zijn auto stilzette aan het einde van de kwalificatie in Hongarije. De Brit parkeerde zijn Mercedes in de eerste bocht, en stapte balend uit. Russell stelde dat hij een waterlek had, en was niet bepaald tevreden met zijn prestaties.

Het team van Mercedes is het hele seizoen oppermachtig, maar dit weekend in Hongarije lijken ze achter de feiten aan te lopen. De achterstand op de McLarens en de Ferrari's is fors, en Russell heeft het al het hele weekend zwaar. Ook in de kwalificatie op de Hungaroring kwam hij er niet aan te pas, en kwam hij niet verder dan de zeer teleurstellende zevende tijd. Hij moest ruim een halve seconde toegeven op de snelste tijd van Lando Norris.

Wat was er aan de hand?

Tot overmaat van ramp moest Russell zijn auto ook nog naast de baan parkeren. Balend legde hij aan Sky Sports uit wat er aan de hand was: "We verloren de waterdruk en ik had een waterlek. Toen ik de auto stilzette op de baan, lekte er heel veel water uit. We weten niet waar dit vandaan kwam. Hopelijk heeft het geen gevolgen voor morgen."

Wat is er mogelijk in de race?

De snelheid zit er ook niet in bij Mercedes, en daar baalt Russell ook van: "We stonden er gisteren waarschijnlijk verder achter, maar we hadden de sterkste racepace. We moeten er wel bij zeggen dat het niet per se een auto probleem is, maar eerder een probleem met de banden."

Of Mercedes goed voor de dag kan komen in de race, weet Russell nog niet: "De tijd zal het ons vertellen of we de juiste balans hebben gevonden tussen een set-up voor de kwalificatie en een set-up voor de race. We weten dat we de auto sneller kunnen maken in de kwalificatie-trim wat wel gevolgen heeft voor de racepace. De tijd zal ons morgen vertellen of we de juiste balans hebben. Het wordt lastig om hier in te halen. Het zou fijner zijn geweest als we verder naar voren hadden gestaan."