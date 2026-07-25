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Russell onthult probleem van Mercedes

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Russell onthult probleem van Mercedes

George Russell heeft uitgelegd waarom hij zijn auto stilzette aan het einde van de kwalificatie in Hongarije. De Brit parkeerde zijn Mercedes in de eerste bocht, en stapte balend uit. Russell stelde dat hij een waterlek had, en was niet bepaald tevreden met zijn prestaties.

Het team van Mercedes is het hele seizoen oppermachtig, maar dit weekend in Hongarije lijken ze achter de feiten aan te lopen. De achterstand op de McLarens en de Ferrari's is fors, en Russell heeft het al het hele weekend zwaar. Ook in de kwalificatie op de Hungaroring kwam hij er niet aan te pas, en kwam hij niet verder dan de zeer teleurstellende zevende tijd. Hij moest ruim een halve seconde toegeven op de snelste tijd van Lando Norris.

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Wat was er aan de hand?

Tot overmaat van ramp moest Russell zijn auto ook nog naast de baan parkeren. Balend legde hij aan Sky Sports uit  wat er aan de hand was: "We verloren de waterdruk en ik had een waterlek. Toen ik de auto stilzette op de baan, lekte er heel veel water uit. We weten niet waar dit vandaan kwam. Hopelijk heeft het geen gevolgen voor morgen."

Wat is er mogelijk in de race?

De snelheid zit er ook niet in bij Mercedes, en daar baalt Russell ook van: "We stonden er gisteren waarschijnlijk verder achter, maar we hadden de sterkste racepace. We moeten er wel bij zeggen dat het niet per se een auto probleem is, maar eerder een probleem met de banden."

Of Mercedes goed voor de dag kan komen in de race, weet Russell nog niet: "De tijd zal het ons vertellen of we de juiste balans hebben gevonden tussen een set-up voor de kwalificatie en een set-up voor de race. We weten dat we de auto sneller kunnen maken in de kwalificatie-trim wat wel gevolgen heeft voor de racepace. De tijd zal ons morgen vertellen of we de juiste balans hebben. Het wordt lastig om hier in te halen. Het zou fijner zijn geweest als we verder naar voren hadden gestaan."

NicoS

Posts: 21.080

Max staat al voor de Mercedessen….

  • 2
  • 25 jul 2026 - 20:41
F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Hongarije 2026

Reacties (9)

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  • Schumi-NR1

    Posts: 1.606

    Strak nog een gridstraf omdat er dingen veranderd moeten worden. En Verstappen gaat weer een plek vooruit

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 20:36
    • NicoS

      Posts: 21.081

      Max staat al voor de Mercedessen….

      • + 2
      • 25 jul 2026 - 20:41
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.606

      Ooh ja juist ja die Russell kreeg het nog voor elkaar achter die Red Bull van Verstappen te eindigen.

      En dat met de beste wagen van de grid.

      Willen ze de ADUO regels weer voor de gek houden na deze race beoordelen ze weer. Wie beste motor heeft.

      • + 1
      • 25 jul 2026 - 20:48
    • NicoS

      Posts: 21.081

      Die zullen ze nodig hebben, want de dominantie begint aardig af te brokkelen…..;)
      Kan misschien nog wel een leuke tweede seizoenshelft worden nu de verschillen een stuk kleiner zijn dan in het begin van het seizoen.

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 21:00
  • schwantz34

    Posts: 42.503

    Ook zonder dat waterlek kreeg Sjors het lek niet boven , dus wat dat betreft start hij gewoon waar hij hoort te starten morgen.

    • + 1
    • 25 jul 2026 - 21:07
    • Kampsie

      Posts: 1.710

      Ja, die voelt al nattigheid

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 21:27
  • Larry Perkins

    Posts: 66.606

    Russell: "Toen ik de auto stilzette op de baan, lekte er heel veel water uit. We weten niet waar dit vandaan kwam. Hopelijk heeft het geen gevolgen voor morgen."

    De oorzaak is boven water, hihihi, da's op zich al een dijenkletser, Lol.

    Het onophoudelijke gejank van Second Choice George zorgde voor wateroverlast in zijn cockpit...

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 21:27
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.478

    Mercedes onthult probleem van Russell: je bent gewoon te langzaam en je ligt eruit.

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 21:31

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
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Williams
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Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 162
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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