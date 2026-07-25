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Hadjar en Verstappen balen van Red Bull: "We zijn ontevreden"

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Hadjar en Verstappen balen van Red Bull: "We zijn ontevreden"

Isack Hadjar heeft na de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije zijn ongenoegen niet onder stoelen of banken gestoken. De Red Bull Racing-coureur kwam niet verder dan de achtste tijd en baalde vooral van de manier waarop zijn beslissende run in Q3 verliep. Volgens de Fransman liet het team daar kostbare tijd liggen.

Red Bull kende een moeizaam weekend op de Hungaroring. Ook Max Verstappen worstelde met de balans van de RB22 en moest genoegen nemen met de zesde startplaats. Hadjar wist eveneens Q3 te halen, maar zat er uiteindelijk niet dicht genoeg bij om mee te doen om de eerste twee startrijen.

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Hadjar wijst naar mislukte voorbereiding

Na afloop was Hadjar in gesprek met Canal+ duidelijk over waar het volgens hem misging. "We kwamen het hele weekend snelheid tekort. Sinds vrijdag hebben we nauwelijks vooruitgang geboekt en dat is behoorlijk frustrerend."

Vooral de voorbereiding op zijn laatste snelle ronde schoot volgens de Fransman tekort. "Mijn beste tijd reed ik uiteindelijk nog op gebruikte banden. Op de nieuwe set ging het mis. Ik was één van de eersten die de garage uitreed, maar uiteindelijk zaten er vijf auto's voor me. Daardoor verliep de outlap verre van ideaal en kreeg ik de banden niet goed op temperatuur. Dat zijn zaken die we normaal gesproken onder controle hebben, maar dit keer hebben we het laten liggen."

'We gaan aanvallen'

Ondanks de teleurstellende uitgangspositie is Hadjar niet van plan om zondag afwachtend te rijden. De Red Bull-coureur wil juist naar voren kijken.

"We gaan proberen aan te vallen. Natuurlijk kunnen we vanaf deze positie waarschijnlijk als achtste eindigen, maar daar zijn we niet tevreden mee. Daarom is het extra zuur dat we vandaag zelf kansen hebben laten liggen." Daarmee richt Hadjar zijn vizier op een inhaalrace tijdens de Grand Prix van Hongarije, waar Red Bull hoopt de schade van een tegenvallende kwalificatie alsnog te beperken.

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing GP Hongarije 2026

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-
Bahrein
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Australië
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China
Shanghai International Circuit
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
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Canada
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5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, Frankrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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