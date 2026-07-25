Isack Hadjar heeft na de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije zijn ongenoegen niet onder stoelen of banken gestoken. De Red Bull Racing-coureur kwam niet verder dan de achtste tijd en baalde vooral van de manier waarop zijn beslissende run in Q3 verliep. Volgens de Fransman liet het team daar kostbare tijd liggen.

Red Bull kende een moeizaam weekend op de Hungaroring. Ook Max Verstappen worstelde met de balans van de RB22 en moest genoegen nemen met de zesde startplaats. Hadjar wist eveneens Q3 te halen, maar zat er uiteindelijk niet dicht genoeg bij om mee te doen om de eerste twee startrijen.

Hadjar wijst naar mislukte voorbereiding

Na afloop was Hadjar in gesprek met Canal+ duidelijk over waar het volgens hem misging. "We kwamen het hele weekend snelheid tekort. Sinds vrijdag hebben we nauwelijks vooruitgang geboekt en dat is behoorlijk frustrerend."

Vooral de voorbereiding op zijn laatste snelle ronde schoot volgens de Fransman tekort. "Mijn beste tijd reed ik uiteindelijk nog op gebruikte banden. Op de nieuwe set ging het mis. Ik was één van de eersten die de garage uitreed, maar uiteindelijk zaten er vijf auto's voor me. Daardoor verliep de outlap verre van ideaal en kreeg ik de banden niet goed op temperatuur. Dat zijn zaken die we normaal gesproken onder controle hebben, maar dit keer hebben we het laten liggen."

'We gaan aanvallen'

Ondanks de teleurstellende uitgangspositie is Hadjar niet van plan om zondag afwachtend te rijden. De Red Bull-coureur wil juist naar voren kijken.

"We gaan proberen aan te vallen. Natuurlijk kunnen we vanaf deze positie waarschijnlijk als achtste eindigen, maar daar zijn we niet tevreden mee. Daarom is het extra zuur dat we vandaag zelf kansen hebben laten liggen." Daarmee richt Hadjar zijn vizier op een inhaalrace tijdens de Grand Prix van Hongarije, waar Red Bull hoopt de schade van een tegenvallende kwalificatie alsnog te beperken.