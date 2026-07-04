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Williams grijpt in bij Albon vlak voor start sprintrace

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Williams grijpt in bij Albon vlak voor start sprintrace

Williams-coureur Alexander Albon zal de sprintrace van zo meteen vanuit de pitlane gaan starten. De Thaise Brit kende gisteren een lastige sprint kwalificatie op het circuit van Silverstone, en het team van Williams heeft besloten om een aantal veranderingen door te voeren aan zijn auto.

Albon worstelde gisteren tijdens de sprint kwalificatie met zijn auto. Hij ging met de hakken over de sloot door naar het tweede gedeelte van de sprint kwalificatie, maar was in die sessie met afstand de langzaamste coureur. Albon moest zelfs ongeveer een halve seconde toegeven op zijn Williams-teamgenoot Carlos Sainz, en kwam dan ook niet verder dan de tegenvallende zestiende tijd. Voor Williams valt er dan ook weinig te behalen in de sprintrace van vandaag, en ze hebben dan ook fors ingegrepen.

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Wat heeft Williams gedaan?

Williams heeft de set-up van de ophanging van de auto van Albon aangepast, en dat is tegen de regels van het parc fermé. Dit betekent dat Albon de sprintrace, die over minder dan een uur van start gaat, vanuit de pitlane gaat starten en zich vooral zal gaan richten op het verzamelen van data. De Thaise Brit zal zich zo goed mogelijk gaan voorbereiden op de kwalificatie, die later vanmiddag op het programma staat op het circuit van Silverstone.

Lastig weekend voor Albon

Voor Albon is het tot nu toe een uitdagend raceweekend. Hij kende gisteren dus een tegenvallende sprint kwalificatie, en hij moest zich na afloop ook melden bij de stewards. Hij had zich niet aan de deltatijd gehouden die voorafgaand aan de sessie was vastgesteld door de wedstrijdleider. Albon verklaarde dat hij inderdaad een foutje had gemaakt, maar dat hij door het managen van de energie in zijn batterijen ook niet snel kon rijden. De stewards begrepen dit, maar deelden toch een waarschuwing aan hem uit. Ook Racing Bulls-coureur Arvid Lindblad kreeg een waarschuwing voor hetzelfde vergrijp.

F1 Nieuws Alexander Albon Williams GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (1)

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  • AUDI_F1

    Posts: 3.944

    Verstandige keuze om deze sprint als training te gebruiken.

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 12:50

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Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

TH Alexander Albon 23
  • Team Williams
  • Punten 318
  • Podiums 2
  • Grand Prix 137
  • Land TH
  • Geb. datum 23 maa 1996 (30)
  • Geb. plaats Londen, TH
  • Gewicht 74 kg
  • Lengte 1,86 m
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Team profiel

Williams
Williams
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