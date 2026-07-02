user icon
icon

Albon verwacht weinig van updates Williams in Silverstone

<< Naar nieuwsoverzicht
Albon verwacht weinig van updates Williams in Silverstone

Williams brengt komend weekend updates met zich mee, maar voor de Grand Prix van Azerbeidzjan staat een megapakket te wachten. Het idee is om met een 'bijna compleet nieuwe auto' aan de start van de race in Bakoe te staan.

De start van Williams dit tijdperk is niet waar ze op gehoopt hadden en James Vowles wil hier in Azerbeidzjan verandering in brengen. Vorig seizoen had het team een grote opleving en er werd verwacht dat zij dit door konden trekken, maar dat is niet gelukt. Williams is na acht races terug te vinden op de achtste plek in het wereldkampioenschap met elf punten. 

Meer over Williams 'Sainz op radar Red Bull en Aston Martin na mogelijk vertrek bij Williams'

'Sainz op radar Red Bull en Aston Martin na mogelijk vertrek bij Williams'

28 jun
 Sainz onthult opvallend detail uit Red Bull-contract Verstappen

Sainz onthult opvallend detail uit Red Bull-contract Verstappen

22 jun

Williams zakt terug

De bolide van het in Grove gevestigde team zakt verder terug op de grid, maar dat komt volgens Vowles omdat de upgrades die het team nu kan brengen Williams niet vooruit brengen. "Ik denk dat dat een van de grote redenen is waarom je ons een beetje hebt zien terugvallen", aldus Vowles tegenover Sky Sports Deutschland over de FW48. "Onze upgradeplannen: we hebben wat ik middelgroot noem voor Silverstone, dus over slechts één week."

Nieuwe onderdelen zijn onderweg

Vowles bevestigt dat Williams in de komende races al met kleinere updates komt, maar de grote verandering is voor de Grand Prix in Azerbeidzjan. "En daarna komen er kleine onderdelen voor Spa en Boedapest. En daarna iets grotere updates, inclusief gewichtsreductie voor Zandvoort. En dan is het voor ons echt bijna een volledig nieuwe auto voor Baku. Dus dat is echt de periode waarop we wachten."

Het is vergelijkbaar met het plan van Aston Martin. Het team van Lawrence Stroll wacht met updates uitbrengen en wil tijdens de Grand Prix van Hongarije met een compleet update-pakket komen. Williams komt in Silverstone met de eerste verbeteringen, maar Alex Albon verwacht weinig. "Het gaat ons niet naar de middenmoot brengen, maar het brengt ons misschien dichter bij de Haas", aldus Albon tegenover de internationale media.

De updates zijn nodig, aldus de Thai. "Ik denk dat dat misschien een verstandige eerste stap is dit jaar om wat dichter bij de middenmootauto’s te komen. Ik denk dat we vandaag door de Racing Bulls op een ronde zijn gezet, dus... we zitten er behoorlijk ver vanaf."

F1 Nieuws Alexander Albon James Vowles Williams

Reacties (3)

Login om te reageren
  • racepace1

    Posts: 864

    Is Albon ergens van geschrokken?

    • + 0
    • 2 jul 2026 - 20:22
  • Williams_F1

    Posts: 1.482

    Albon moet niet zeuren maar gas geven.

    • + 0
    • 2 jul 2026 - 21:29
  • TylaHunter

    Posts: 10.791

    Lekkere optimist. Ik vind Albon een aardig gozertje hoor... maar zeurt ook wel erg veel in interviews. In mijn ogen ook gewoon geen materiaal voor een top team. Vind hem ook nog regelmatig wat schade rijden (vorig seizoen) wat dan zijn race beinvloed. Maar heel eerlijk... eigenlijk moet hij gewoon blij zijn dat Williams hem wil en dat hij daarmee in F1 kan rijden.

    Sainz doet wanneer de auto goed is er mooiere dingen mee. En Sainz was een perfecte #2 coureur voor een topteam (Deed mooie dingen wanneer de #1 het niet deed en zat er anders dicht bij in de buurt)

    • + 0
    • 2 jul 2026 - 22:35

GB Grand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Sprint / Sprint startgrid

    13:00 - 14:00

    Race / Startgrid

    16:00 - 18:00

  • Sprint shootout

    17:30 - 18:14

    Kwalificatie

    17:00 - 18:00

    Snelste ronde

    16:00 - 16:00

GBGrand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    13:00 - 14:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    16:00 - 18:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    17:30 - 18:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    17:00 - 18:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    16:00 - 16:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

TH Alexander Albon 23
  • Team Williams
  • Punten 318
  • Podiums 2
  • Grand Prix 136
  • Land Thailand
  • Geb. datum 23 maa 1996 (30)
  • Geb. plaats Londen, Thailand
  • Gewicht 74 kg
  • Lengte 1,86 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar