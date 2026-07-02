Williams brengt komend weekend updates met zich mee, maar voor de Grand Prix van Azerbeidzjan staat een megapakket te wachten. Het idee is om met een 'bijna compleet nieuwe auto' aan de start van de race in Bakoe te staan.

De start van Williams dit tijdperk is niet waar ze op gehoopt hadden en James Vowles wil hier in Azerbeidzjan verandering in brengen. Vorig seizoen had het team een grote opleving en er werd verwacht dat zij dit door konden trekken, maar dat is niet gelukt. Williams is na acht races terug te vinden op de achtste plek in het wereldkampioenschap met elf punten.

Williams zakt terug

De bolide van het in Grove gevestigde team zakt verder terug op de grid, maar dat komt volgens Vowles omdat de upgrades die het team nu kan brengen Williams niet vooruit brengen. "Ik denk dat dat een van de grote redenen is waarom je ons een beetje hebt zien terugvallen", aldus Vowles tegenover Sky Sports Deutschland over de FW48. "Onze upgradeplannen: we hebben wat ik middelgroot noem voor Silverstone, dus over slechts één week."

Nieuwe onderdelen zijn onderweg

Vowles bevestigt dat Williams in de komende races al met kleinere updates komt, maar de grote verandering is voor de Grand Prix in Azerbeidzjan. "En daarna komen er kleine onderdelen voor Spa en Boedapest. En daarna iets grotere updates, inclusief gewichtsreductie voor Zandvoort. En dan is het voor ons echt bijna een volledig nieuwe auto voor Baku. Dus dat is echt de periode waarop we wachten."

Het is vergelijkbaar met het plan van Aston Martin. Het team van Lawrence Stroll wacht met updates uitbrengen en wil tijdens de Grand Prix van Hongarije met een compleet update-pakket komen. Williams komt in Silverstone met de eerste verbeteringen, maar Alex Albon verwacht weinig. "Het gaat ons niet naar de middenmoot brengen, maar het brengt ons misschien dichter bij de Haas", aldus Albon tegenover de internationale media.

De updates zijn nodig, aldus de Thai. "Ik denk dat dat misschien een verstandige eerste stap is dit jaar om wat dichter bij de middenmootauto’s te komen. Ik denk dat we vandaag door de Racing Bulls op een ronde zijn gezet, dus... we zitten er behoorlijk ver vanaf."