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Mercedes wisselt motor van Russell na grote problemen

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Mercedes wisselt motor van Russell na grote problemen

Het team van Mercedes heeft hard ingegrepen om de problemen bij de auto van George Russell op te lossen. De Brit moest zijn auto aan het einde van de kwalificatie parkeren op de baan, omdat hij kampte met een waterlek. Mercedes heeft nu zijn motor gewisseld, maar dat levert hem geen gridstraf op.

Russell kende een frustrerende kwalificatie op de Hungaroring. De Brit worstelde met zijn auto en kwam niet verder dan de zevende tijd, met ruim een halve seconde achterstand op de poletijd van McLaren-coureur Lando Norris. Tot overmaat van ramp moest hij zijn auto direct stilzetten, en zette hij zijn auto stil op de eerste bocht. Hij sprong balend uit zijn grijszwarte wagen, en legde na afloop uit dat hij kampte met een waterlek. De oorzaak van dit probleem was onduidelijk.

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Mercedes grijpt hard in

Na afloop van de kwalificatie werd de auto van Russell teruggebracht naar de pits, en begonnen de monteurs met het onderzoek. De gehele achterkant werd van de auto gehaald, en het was duidelijk dat er iets goed mis was. Om het waterlek op te lossen heeft Mercedes hard ingegrepen, zo melden meerdere media. Het team heeft namelijk laten weten dat ze de motor wisselen bij de auto van Russell, dit moet er dus voor zorgen dat het probleem zich niet voordoet in de race van morgen.

Wat zijn de gevolgen?

Het wordt de vierde power unit die Russell dit jaar gebruikt, dus het levert hem geen straf op. Aangezien Mercedes de onderdelen onder de parc fermé-regels vervangt, zou dit wel voor een straf kunnen zorgen. Dit is echter ook niet het geval, omdat de nieuwe power unit dezelfde specificaties heeft als de oude. Hiermee voldoet Mercedes aan de regels, want ze mogen de auto qua set-up en specificaties niet veranderen. Voor Russell is het slechts een doekje voor het bloeden, want hij was niet tevreden met de prestaties.

F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Hongarije 2026

Reacties (5)

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  • NyckVrieskast

    Posts: 1.478

    Ik had gehoopt op: Mercedes wisselt Russell na grote problemen in het seizoen.

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 21:37
    • F1 bekijker

      Posts: 479

      Voor wie?

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 21:54
    • NicoS

      Posts: 21.084

      Reserve coureur…..;)
      Voor ik de horde op m’n nek krijg…..dit is een grapje….

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 22:01
  • Ernie5335

    Posts: 5.929

    Sjors lekte water?

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 21:54
    • NicoS

      Posts: 21.084

      Gelukkig lekte het in de kwalificatie en niet in de race, anders waren het weer nul punten geworden voor George.

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 22:02

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
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Audi
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10
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 162
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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