Het team van Mercedes heeft hard ingegrepen om de problemen bij de auto van George Russell op te lossen. De Brit moest zijn auto aan het einde van de kwalificatie parkeren op de baan, omdat hij kampte met een waterlek. Mercedes heeft nu zijn motor gewisseld, maar dat levert hem geen gridstraf op.

Russell kende een frustrerende kwalificatie op de Hungaroring. De Brit worstelde met zijn auto en kwam niet verder dan de zevende tijd, met ruim een halve seconde achterstand op de poletijd van McLaren-coureur Lando Norris. Tot overmaat van ramp moest hij zijn auto direct stilzetten, en zette hij zijn auto stil op de eerste bocht. Hij sprong balend uit zijn grijszwarte wagen, en legde na afloop uit dat hij kampte met een waterlek. De oorzaak van dit probleem was onduidelijk.

Mercedes grijpt hard in

Na afloop van de kwalificatie werd de auto van Russell teruggebracht naar de pits, en begonnen de monteurs met het onderzoek. De gehele achterkant werd van de auto gehaald, en het was duidelijk dat er iets goed mis was. Om het waterlek op te lossen heeft Mercedes hard ingegrepen, zo melden meerdere media. Het team heeft namelijk laten weten dat ze de motor wisselen bij de auto van Russell, dit moet er dus voor zorgen dat het probleem zich niet voordoet in de race van morgen.

Wat zijn de gevolgen?

Het wordt de vierde power unit die Russell dit jaar gebruikt, dus het levert hem geen straf op. Aangezien Mercedes de onderdelen onder de parc fermé-regels vervangt, zou dit wel voor een straf kunnen zorgen. Dit is echter ook niet het geval, omdat de nieuwe power unit dezelfde specificaties heeft als de oude. Hiermee voldoet Mercedes aan de regels, want ze mogen de auto qua set-up en specificaties niet veranderen. Voor Russell is het slechts een doekje voor het bloeden, want hij was niet tevreden met de prestaties.