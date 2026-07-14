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Voormalig Verstappen-teamgenoot Albon: "Schumacher is de beste ooit"

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Voormalig Verstappen-teamgenoot Albon: "Schumacher is de beste ooit"

Alexander Albon heeft zich uitgesproken over de eeuwige discussie rond de beste Formule 1-coureur aller tijden. De Williams-coureur kreeg de vraag voorgeschoteld in een knock-outformat en kwam uiteindelijk uit bij een opvallende winnaar, waarbij Max Verstappen in de halve finales werd uitgeschakeld.

Albon reed in zijn Formule 1-loopbaan al tegen wereldkampioenen als Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen én Verstappen. Toch is het niet één van zijn tijdgenoten die volgens hem bovenaan de lijst hoort te staan.

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Verstappen haalt finale niet

In een video van P1 werkte Albon zich via een World Cup-format naar een laatste vier met Hamilton, Ayrton Senna, Michael Schumacher en Verstappen. Hamilton rekende volgens hem af met Senna, terwijl Schumacher de voorkeur kreeg boven Verstappen.

Daardoor stonden de twee zevenvoudig wereldkampioenen tegenover elkaar in de finale. Ondanks het feit dat Hamilton inmiddels meer Grands Prix heeft gewonnen, koos Albon zonder aarzelen voor Schumacher.

"Ik ben altijd enorm gefascineerd geweest door Michael Schumacher. Hij was mijn absolute jeugdidool", vertelt Albon. "Mijn vader maakte mijn hele slaapkamer in Ferrari-stijl. Rode muren, rood tapijt, een rode wekker, rode lakens... Alles draaide om Schumacher."

Hamilton maakt indruk bij Ferrari

De keuze van Albon is opvallend, omdat hij Verstappen van dichtbij meemaakte tijdens hun gezamenlijke periode bij Red Bull Racing. Toch blijft Schumacher voor hem het ultieme voorbeeld.

Ironisch genoeg volgde Hamilton Schumacher jaren geleden op bij Mercedes, terwijl hij nu juist probeert diens grootste Ferrari-prestatie te evenaren. Schumacher bezorgde Ferrari in 2000 de eerste wereldtitel sinds 1979 en luidde daarmee een historische succesperiode in. Inmiddels wacht de Italiaanse renstal al bijna twintig jaar op een nieuwe rijderstitel sinds Kimi Räikkönen in 2007.

Albon sprak vorig seizoen bovendien al de verwachting uit dat Hamilton veel voordeel zou halen uit de nieuwe reglementen van 2026. Die voorspelling lijkt voorlopig uit te komen: na negen raceweekenden staat de Brit derde in het kampioenschap en bedraagt zijn achterstand op WK-leider Kimi Antonelli slechts 32 punten.

zoefroef

Posts: 1.747

Ik kan hem geen ongelijk geven, schumi is de grootste.

  • 11
  • 14 jul 2026 - 18:44
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Alexander Albon Michael Schumacher

Reacties (20)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.191

    Hey we hebben een update onder het kopje : coureur "x" vindt Verstappen, niet de beste ooit.

    • + 5
    • 14 jul 2026 - 18:44
    • monzaron

      Posts: 1.098

      Levert wel veel clicks op 😊

      • + 2
      • 14 jul 2026 - 19:04
  • zoefroef

    Posts: 1.747

    Ik kan hem geen ongelijk geven, schumi is de grootste.

    • + 11
    • 14 jul 2026 - 18:44
  • Larry Perkins

    Posts: 66.329

    De video met Alex Albon…

    Rating F1 drivers with Alex Albon
    (16,06 minuten)

    https://youtu.be/bxjKqfSMgeE

    Dat snoep je toch maar mooi ff mee!

    • + 0
    • 14 jul 2026 - 20:37
    • Larry Perkins

      Posts: 66.329

      Format sneaky opgezet
      Het is leuk opgezet met een ‘WK Voetbal-format’ maar de presentatoren Tommy Bellingham en Matt Gallagher zijn beiden Britse eilandbewoners die het format zo hadden ingedeeld dat Hamilton wel in de finale moest komen. Met Hamilton in de bovenste helft van het schema en Schumacher en Verstappen in de onderste helft van het schema.
      Schumacher en Verstappen konden elkaar dus nooit in de finale treffen…
      Had Verstappen de halve finale tegen Hamilton gespeeld, dan had Verstappen op zeker Hamilton ook wel verslagen, gezien eerdere uitlatingen van Albon.

      • + 4
      • 14 jul 2026 - 20:39
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.191

      @larry ik luister altijd naar de P1 podcast, ik kan wel zeggen na enkele jaren luisteren dat zowel Tom als Matt geen Hamilton fans zijn. Tom is zelfs diehard Verstappen fan.

      • + 5
      • 14 jul 2026 - 20:45
    • Larry Perkins

      Posts: 66.329

      Ik luister er ook wel naar maar en die podcast is doorgaans wel oké maar dat doet verder niks af op de feiten die ik vertel over de indeling van het format.

      • + 3
      • 14 jul 2026 - 20:51
    • snailer

      Posts: 33.864

      Owwwww.... Ik denk wie zijn die gasten.... Maar dat zijn dus die Verstappen en Leclerc/Ferrari fan.

      Die gasten zijn omhooggevallen F1 boeren en roepen ook maar wat vanuit de emotie. Nooit een echte analyse. Puur op wat ze zien. Uren lullen om een gebeurtenis en dan de uitleg kiezen die ze in de emotie riepen.


      Overigens gun ik ze al hun succes. Ze bedienen een publiek. Maar dit is meer horde -achtig dan de gemiddelde Verstappen of Hamilton fan die hier rondhangt.

      • + 2
      • 14 jul 2026 - 22:06
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.191

      @snailer , p1 driver ratingings een terugkomend losse video vindt ik bv altijd wel analytisch en dat is pas op woensdag na de race, voor de rest de race verslagen zijn idd erg schreeuwerig en minder professioneel

      • + 0
      • 15 jul 2026 - 02:15
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.191

      @larry ik heb de video net bekeken volledig eens met jouw kritiek!

      • + 1
      • 15 jul 2026 - 02:16
    • snailer

      Posts: 33.864

      Ik dus niet. Heb er ook wel eens naar gekeken alleen de mensen in de top 3 eindigend krijgen mogelijk een 9 of een 10.. Soms terecht hoor. Maar vaak onterecht. Maar meestal reden ze gewoon een goed race in een beste auto.
      Rijders die in het achterveld een sterke foutloze race reden in zwakke auto's kregen amper hoge cijfers.
      Naar de data werd niet gekeken.

      Zoals gezegd. Geen diepgang. Ook niet bij de drivers ratings.

      • + 2
      • 15 jul 2026 - 07:37
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.191

      @ snailer, ik moet ook toegeven het geheel komt wat gekunsteld over, nu helemaal met extra gesponsorde onderdelen, ik wordt er ook een beetje moe van. Blijft weinig over, de Nederlandse podcast's luister ik voornamelijk ter vermaak, de mannen van WE ARE THE RACE vind ik altijd wel erg sterk en analytisch

      • + 0
      • 15 jul 2026 - 10:58
    • snailer

      Posts: 33.864

      Ik moet dan weer bekennen dat ik al een hele tijd niet meer iets van ze heb gezien. Die Ferrari fan (Mat?) overdrijft. En van die Verstappen fan (Tom?) daar val ik van in slaap.

      Ik wil nogmaals benadrukken dat ik ze het succes dat ze hebben gun. Ik hou van mensen die er voor gaan. Bij wijze van spreken dan, he. Ze gaan er voor, maar ik hou meer van vrouwen.

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 01:15
  • Knalpijp

    Posts: 2.501

    Ja zou ik ook zeggen als je door Max het snot voor de ogen is gereden.

    • + 1
    • 14 jul 2026 - 21:27
  • donshere

    Posts: 1.408

    Is altijd gissen en nooit echt te vergelijken, maar ik schat Verstappen als de beste ooit, ook al heb ik vaak kritiek op hem en is hij verre van perfect door z'n hoofd niet altijd koel te houden en vaak over-aggresief racet.

    Rosberg kon bvb Schumacher redelijk gemakkelijk verslaan enkele jaren na elkaar, ook al was hij 3 jaar op pensioen geweest en was hij 41. Schumacher moest het hebben van eindeloos en onbeperkt rondjes rijden. Ik zie niemand Verstappen ooit op die manier verslaan. Zijn snelheid is meteen op de limiet zoals geen andere rijder kan.

    • + 5
    • 15 jul 2026 - 00:52
    • snailer

      Posts: 33.864

      Ik ben groot fan van Verstappen. Maar ik vind hem niet in aanmerking komen voor goat. Voor mij moet een goat F1 uitstralen en nooit van zijn leven er aan denken er mee te willen stoppen.

      Dus verstappen valt af.

      Dat gezegd hebbend. Die hele geit discussie interesseert me niet.
      Er zijn veel rijders geweest die gewoon extreem sterke racers waren. Maar die kregen nooit de kans, of alleen kort de kans het te tonen.

      Als je me dan vraag wat ik wel vond van Verstappen.
      Hij is de beste racer by a mile. En weer terug. Hij is dat waarschijnlijk met terugwerkende kracht tot minstens 1970. Samen met Senna. Wat mij betreft de beste wiel aan wiel racers en regenracers die ik me kan herinneren.
      Daarbij hebben/hadden ze ook een enorme race snelheid.

      • + 1
      • 15 jul 2026 - 07:44
  • Wibautstraat

    Posts: 20

    Schumacher was een pay driver..
    nooit een WDC teammaat verslagen en altijd No1 status tot het bij Mercedes finaal mis ging ging.. en ik wil de excuuses niet horen 🫣🫣

    • + 0
    • 15 jul 2026 - 07:13
    • Supernova

      Posts: 32

      -Misschien de definitie van "pay driver" eens opzoeken. Mercedes betaalde voor z'n invalbeurt bij Jordan, een race later zat hij al bij Benetton.
      -Wat mij bij punt 2 brengt: nooit een wereldkampioen als teammaat verslagen? Eindigde voor 3-voudig kampioen Piquet in z'n eerste race bij Benetton en deed het in z'n derde race alweer. Piquet wist hoe laat het was: tijd om op pensioen te gaan.
      -Dat hij nummer 1 status afdwong kwam in de eerste plaats door zijn talent.
      -Dat hij bij Ferrari mocht kiezen wij z'n teamgenoot werd én die teamgenoot ook contractueel nog aan de kant moest als hij eens voor Schumacher reed vind ik wél een spijtige zaak.

      • + 4
      • 15 jul 2026 - 09:01

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2
Ferrari
255
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179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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