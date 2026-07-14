Alexander Albon heeft zich uitgesproken over de eeuwige discussie rond de beste Formule 1-coureur aller tijden. De Williams-coureur kreeg de vraag voorgeschoteld in een knock-outformat en kwam uiteindelijk uit bij een opvallende winnaar, waarbij Max Verstappen in de halve finales werd uitgeschakeld.

Albon reed in zijn Formule 1-loopbaan al tegen wereldkampioenen als Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen én Verstappen. Toch is het niet één van zijn tijdgenoten die volgens hem bovenaan de lijst hoort te staan.

Verstappen haalt finale niet

In een video van P1 werkte Albon zich via een World Cup-format naar een laatste vier met Hamilton, Ayrton Senna, Michael Schumacher en Verstappen. Hamilton rekende volgens hem af met Senna, terwijl Schumacher de voorkeur kreeg boven Verstappen.

Daardoor stonden de twee zevenvoudig wereldkampioenen tegenover elkaar in de finale. Ondanks het feit dat Hamilton inmiddels meer Grands Prix heeft gewonnen, koos Albon zonder aarzelen voor Schumacher.

"Ik ben altijd enorm gefascineerd geweest door Michael Schumacher. Hij was mijn absolute jeugdidool", vertelt Albon. "Mijn vader maakte mijn hele slaapkamer in Ferrari-stijl. Rode muren, rood tapijt, een rode wekker, rode lakens... Alles draaide om Schumacher."

Hamilton maakt indruk bij Ferrari

De keuze van Albon is opvallend, omdat hij Verstappen van dichtbij meemaakte tijdens hun gezamenlijke periode bij Red Bull Racing. Toch blijft Schumacher voor hem het ultieme voorbeeld.

Ironisch genoeg volgde Hamilton Schumacher jaren geleden op bij Mercedes, terwijl hij nu juist probeert diens grootste Ferrari-prestatie te evenaren. Schumacher bezorgde Ferrari in 2000 de eerste wereldtitel sinds 1979 en luidde daarmee een historische succesperiode in. Inmiddels wacht de Italiaanse renstal al bijna twintig jaar op een nieuwe rijderstitel sinds Kimi Räikkönen in 2007.

Albon sprak vorig seizoen bovendien al de verwachting uit dat Hamilton veel voordeel zou halen uit de nieuwe reglementen van 2026. Die voorspelling lijkt voorlopig uit te komen: na negen raceweekenden staat de Brit derde in het kampioenschap en bedraagt zijn achterstand op WK-leider Kimi Antonelli slechts 32 punten.