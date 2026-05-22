De crash van Alexander Albon in de eerste vrije training in Canada heeft grotere gevolgen dan gedacht. Het team van Williams laat namelijk weten dat de schade aan Albons auto zo groot is, dat hij niet kan deelnemen aan de sprint kwalificatie.

Albon crashte zeer zwaar in de eerste vrije training op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. De Thaise Brit was hard de muur ingevlogen, en het was in eerste instantie onduidelijk wat er precies wat gebeurd. De regie toonde geen herhalingen, maar al snel bleek dat Albon tegen een marmot was aangereden, en dat hij hierdoor was gecrasht. De beelden gingen het internet over, en bij Williams was men teleurgesteld.

Wat is het gevolg?

Het team laat nu in een statement weten dat de schade aan Albons auto zo groot is, dat hij niet kan deelnemen aan de sprint kwalificatie die over enkele ogenblikken van start gaat. De Britse renstal stelt dat de monteurs hard hebben gewerkt om de auto op tijd af te krijgen, maar dat uit onderzoek bleek dat er veel meer moest worden gerepareerd dan men had gedacht.

Ze laten weten dat zelfs de versnellingsbak en de Power Unit moeten worden vervangen als gevolg van de botsing met het onfortuinlijke beestje. De impact was zeer groot, Albon klapte vol de betonnen muur in en werd opgepikt door de Medical Car. Albon was in orde, maar de medische wagen van de FIA komt altijd de baan op als blijkt dat een crash hard was.

Alle ballen op Sainz

Williams laat weten dat dit zeer onfortuinlijk voor Albon is, en dat zeer alles aan gaan doen om de auto voor morgen de baan op te krijgen. Ze zullen tijdens de sprint kwalificatie zoveel mogelijk data gaan verzamelen met Carlos Sainz. De Spanjaard kende een aardig begin van de dag in de eerste vrije training, en kwam probleemloos door de verlengde sessie heen.