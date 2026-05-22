user icon
icon

Albon mist sprint kwalificatie na incident met marmot

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Albon mist sprint kwalificatie na incident met marmot

De crash van Alexander Albon in de eerste vrije training in Canada heeft grotere gevolgen dan gedacht. Het team van Williams laat namelijk weten dat de schade aan Albons auto zo groot is, dat hij niet kan deelnemen aan de sprint kwalificatie.

Albon crashte zeer zwaar in de eerste vrije training op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. De Thaise Brit was hard de muur ingevlogen, en het was in eerste instantie onduidelijk wat er precies wat gebeurd. De regie toonde geen herhalingen, maar al snel bleek dat Albon tegen een marmot was aangereden, en dat hij hierdoor was gecrasht. De beelden gingen het internet over, en bij Williams was men teleurgesteld.

Meer over Alexander Albon Bizar: Overstekende marmot veroorzaakt crash Albon

Bizar: Overstekende marmot veroorzaakt crash Albon

22 mei
 Red Bull zoekt Verstappen-vervangers: Ook Albon genoemd

Red Bull zoekt Verstappen-vervangers: Ook Albon genoemd

20 mei

Wat is het gevolg?

Het team laat nu in een statement weten dat de schade aan Albons auto zo groot is, dat hij niet kan deelnemen aan de sprint kwalificatie die over enkele ogenblikken van start gaat. De Britse renstal stelt dat de monteurs hard hebben gewerkt om de auto op tijd af te krijgen, maar dat uit onderzoek bleek dat er veel meer moest worden gerepareerd dan men had gedacht.

Ze laten weten dat zelfs de versnellingsbak en de Power Unit moeten worden vervangen als gevolg van de botsing met het onfortuinlijke beestje. De impact was zeer groot, Albon klapte vol de betonnen muur in en werd opgepikt door de Medical Car. Albon was in orde, maar de medische wagen van de FIA komt altijd de baan op als blijkt dat een crash hard was.

Alle ballen op Sainz

Williams laat weten dat dit zeer onfortuinlijk voor Albon is, en dat zeer alles aan gaan doen om de auto voor morgen de baan op te krijgen. Ze zullen tijdens de sprint kwalificatie zoveel mogelijk data gaan verzamelen met Carlos Sainz. De Spanjaard kende een aardig begin van de dag in de eerste vrije training, en kwam probleemloos door de verlengde sessie heen.

F1 Nieuws Alexander Albon Williams GP Canada 2026

Reacties (0)

Login om te reageren

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

TH Alexander Albon 23
  • Team Williams
  • Punten 314
  • Podiums 2
  • Grand Prix 133
  • Land Thailand
  • Geb. datum 23 maa 1996 (30)
  • Geb. plaats Londen, Thailand
  • Gewicht 74 kg
  • Lengte 1,86 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar