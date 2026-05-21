'Ferrari heeft lijst: Verstappen, Bearman of Sainz kunnen Hamilton opvolgen'

'Ferrari heeft lijst: Verstappen, Bearman of Sainz kunnen Hamilton opvolgen'

Lewis Hamilton is naar alle waarschijnlijkheid bezig aan zijn laatste seizoen in de Formule 1. Naar verluidt wil Ferrari af van de zevenvoudig wereldkampioen en is het naarstig op zoek naar een vervanger. Meerdere signalen wijzen erop dat de Scuderia een lijst heeft met drie potentiële opvolgers. 

Hamilton arriveerde met veel bombarie in 2025 bij Ferrari, maar kende een desastreus debuutseizoen. Zonder maar ook een enkele podiumplaats te hebben behaald, beleefde hij een jaar om heel snel te vergeten. In 2026 startte hij ietsje beter met een derde plaats in China, maar desondanks lijkt het erop dat Ferrari komend seizoen een andere weg in wil slaan. 

Oliver Bearman

Volgens het Zwitserse Blick maakt Oliver Bearman de meeste kans op het stoeltje naast Charles Leclerc. De Ferrari-junior, momenteel uitkomend voor Haas, kende een uitstekend eerste jaar in de F1 met uitstekende resultaten voor de Amerikaanse renstal. Op dit moment zou de Brit op pole position liggen om het zitje van Hamilton in 2027 te bemachtigen. 

Bearman kwam al eerder uit als invaller voor Ferrari. Nadat Carlos Sainz werd opgenomen in het ziekenhuis met een blindedarmontsteking, mocht hij plaatsnemen in het zitje van de Spanjaard tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië in 2024. Toen pakte hij een hele knappe zevende plaats.

Max Verstappen 

Ook Max Verstappen is door Frédéric Vasseur op de lijst gekomen van mogelijke opvolgers van Hamilton. De Nederlander zal op een dood spoor zijn beland bij Red Bull Racing, dat mogelijk het vierde team kan worden achter Mercedes, McLaren en Ferrari. Wellicht dat de Scuderia met de 28-jarige erbij eindelijk weer een wereldtitel kan gaan pakken. 

Mocht Verstappen daadwerkelijk de stap maken naar Ferrari, beleeft hij nagenoeg hetzelfde carrièrepad als Sebastian Vettel. De Duitser won eveneens vier wereldtitels bij Red Bull, waarna hij zijn geluk ging zoeken in Maranello. 

Carlos Sainz

Tot slot is ook Sainz genoemd als mogelijke vervanger van Hamilton. De Spanjaard - die na 2024 nog het veld moest ruimen voor de komst van de Engelsman - zou het omgekeerde pad kunnen volgen. Echter is de Madrileen ook in verband gebracht met een terugkeer naar McLaren, als mogelijk Oscar Piastri vertrekt. 

Momenteel komt Sainz uit voor Williams waar hij in zijn eerste jaar twee knappe podiumplekken wist te bemachtigen. Dit jaar loopt echter moeizamer aangezien het team uit Grove maar geen aansluiting met de top van het F1-veld weet te vinden.

Golf-GTI

Posts: 1.787

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Carlos Sainz Jr Oliver Bearman Ferrari

Reacties (13)

Login om te reageren
  • Golf-GTI

    Posts: 1.787

    Gaat Max voor een dubbele Vettel?

    De eerst was de evenaring van de 4 WKs

    • + 0
    • 21 mei 2026 - 09:39
    • snailer

      Posts: 33.025

      Wees gerust. Zolang Elkann bij Ferrari zit gaat Verstappen niet.

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 09:49
    • Golf-GTI

      Posts: 1.787

      Ja snailer ik heb de interessante reacties van jou en andere gelezen in het andere artikel!

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 09:51
    • Golf-GTI

      Posts: 1.787

      Maar heel misschien doet Max dan een Schumachertje?

      Heel toevallig sta ik op het punt een auto te kopen van Ralf Schumacher…. Maar het blijkt alleen een naamsgenoot te zijn , de arme man 😂

      • + 1
      • 21 mei 2026 - 09:53
    • snailer

      Posts: 33.025

      Ik heb persoonlijk weinig vertrouwen in Ferrari, Golf-GTI. Nu vind ik Verstappen beter dan Leclerc. Maar als Leclerc niet eens in de buurt van een kampioenschap komt, gewoon voor mij 2de beste vorig jaar, waarom zou Verstappen dan winnen?

      Ik baseer mijn mening in verband met een interview vorig seiozen. DIt zei Verstappen er over:
      Als ik naar Ferrari ga, dan ga ik om te winnen.

      Hij heeft dus ook absoluut geen vertrouwen in Ferrari.

      • + 1
      • 21 mei 2026 - 09:56
    • Golf-GTI

      Posts: 1.787

      Ja ik volg je punt

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 10:49
  • da_bartman

    Posts: 6.610

    "Red Bull Racing, dat mogelijk het vierde team kan worden achter Mercedes, McLaren en Ferrari." Na alle updates in Miami was m.i. RBR Ferrari al voorbij gestoken.

    • + 0
    • 21 mei 2026 - 09:48
    • snailer

      Posts: 33.025

      Niet op basis van Hasjar. Denk eerder dat de twee dicht bij elkaar zaten.

      Maar met deze auto is de baan zeer bepalend voor de performance. Iedereen roept dat de RBPT motor beter is dan de Ferrari motor. Maar de data geeft dit niet aan.

      van de 4 snelste rijders van de 4 top teams verloor Verstappen de meeste tijd op de rechte stukken. Is al weer 4 weken geleden, dus weet niet meer wie derde was qua tijdverlies over de rechte stukken.

      Verstappen leek dus de snelste auto in de bochten. Hij won vooral veel in de bochten combi ergens halverwegen.

      De RBR lijkt vooral op dat gebied een stuk beter te zijn geworden. Zou je dat superponeren naar Canada, dan zijn er wel de lange rechte stukken, maar echt bochten combinaties zijn er amper.

      Wat de daadwerkelijke pikorde gaat worden op Canada? Jij mag het zeggen met minstens 3 teams die updaes meenemen. Ferrari heeft ook updates klaarliggen, maar ik kon niet echt bepalen of die voor Spanje dan wel Canada worden gebracht.

      Voorlopig hou ik het op een top 2, Mercedes en McLaren, gevolgd door een top 3, RBR en Ferrari. Het gat naar het middenveld is wel ontstaan in Miami. En dat was vooral voor RBR toch wel anders daarvoor.

      • + 1
      • 21 mei 2026 - 11:17
  • Williams_F1

    Posts: 1.435

    zou wel ultiem zijn, verstappen bij ferrari.
    liever dit dan mercedes.

    • + 1
    • 21 mei 2026 - 10:14
    • snailer

      Posts: 33.025

      Als hij overstapt, dan vind ik dat Verstappen meer past bij WIlliams. Dat komt mij meer over als een familie, eigenlijk zoals het lang bij RBR was.

      Mij maakt het niet it dat hij geen kampioen meer zou worden. 1 van de mooiste Verstappen jaren vind ik nog steeds 2015. Hard knokkend voor elke meter en elke positie. Rijders verslaand die in betere auto's zaten.

      Zo een jaar zou ik wel weer mee willen maken. Maar dan wel in echte auto's. Niet in dit soort rijdende accubakken met hulpmotor.

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 11:22
  • Pietje Bell

    Posts: 34.872

    Ondertussen is Lewis met hele andere zaken bezig.
    Het schijnt echt "dik aan" te zijn met Kim K. LOL!

    ibb.co/FbtM2YfL

    • + 0
    • 21 mei 2026 - 11:19
    • snailer

      Posts: 33.025

      Hij heeft een Kim Carcrashian. Het is hem gegund.

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 11:24
    • Pietje Bell

      Posts: 34.872

      Als hij gelukkig met haar is, prima.
      Zeis iig niet bij hem om zijn centen.

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 11:57

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

