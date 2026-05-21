Lewis Hamilton is naar alle waarschijnlijkheid bezig aan zijn laatste seizoen in de Formule 1. Naar verluidt wil Ferrari af van de zevenvoudig wereldkampioen en is het naarstig op zoek naar een vervanger. Meerdere signalen wijzen erop dat de Scuderia een lijst heeft met drie potentiële opvolgers.

Hamilton arriveerde met veel bombarie in 2025 bij Ferrari, maar kende een desastreus debuutseizoen. Zonder maar ook een enkele podiumplaats te hebben behaald, beleefde hij een jaar om heel snel te vergeten. In 2026 startte hij ietsje beter met een derde plaats in China, maar desondanks lijkt het erop dat Ferrari komend seizoen een andere weg in wil slaan.

Volgens het Zwitserse Blick maakt Oliver Bearman de meeste kans op het stoeltje naast Charles Leclerc. De Ferrari-junior, momenteel uitkomend voor Haas, kende een uitstekend eerste jaar in de F1 met uitstekende resultaten voor de Amerikaanse renstal. Op dit moment zou de Brit op pole position liggen om het zitje van Hamilton in 2027 te bemachtigen.

Bearman kwam al eerder uit als invaller voor Ferrari. Nadat Carlos Sainz werd opgenomen in het ziekenhuis met een blindedarmontsteking, mocht hij plaatsnemen in het zitje van de Spanjaard tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië in 2024. Toen pakte hij een hele knappe zevende plaats.

Ook Max Verstappen is door Frédéric Vasseur op de lijst gekomen van mogelijke opvolgers van Hamilton. De Nederlander zal op een dood spoor zijn beland bij Red Bull Racing, dat mogelijk het vierde team kan worden achter Mercedes, McLaren en Ferrari. Wellicht dat de Scuderia met de 28-jarige erbij eindelijk weer een wereldtitel kan gaan pakken.

Mocht Verstappen daadwerkelijk de stap maken naar Ferrari, beleeft hij nagenoeg hetzelfde carrièrepad als Sebastian Vettel. De Duitser won eveneens vier wereldtitels bij Red Bull, waarna hij zijn geluk ging zoeken in Maranello.

Carlos Sainz

Tot slot is ook Sainz genoemd als mogelijke vervanger van Hamilton. De Spanjaard - die na 2024 nog het veld moest ruimen voor de komst van de Engelsman - zou het omgekeerde pad kunnen volgen. Echter is de Madrileen ook in verband gebracht met een terugkeer naar McLaren, als mogelijk Oscar Piastri vertrekt.

Momenteel komt Sainz uit voor Williams waar hij in zijn eerste jaar twee knappe podiumplekken wist te bemachtigen. Dit jaar loopt echter moeizamer aangezien het team uit Grove maar geen aansluiting met de top van het F1-veld weet te vinden.