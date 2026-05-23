McLaren-CEO Zak Brown zorgde afgelopen weekend voor ophef door een brandbrief naar FIA-president Mohammed Ben Sulayem te sturen. Hij wil dat er definitief een einde wordt gemaakt aan het feit dat meerdere F1-teams dezelfde eigenaar kunnen hebben. Red Bull-teambaas Laurent Mekies reageert verrassend open op dit nieuws.

Red Bull bevindt zich in de situatie waar Brown zo snel mogelijk een einde aan wil maken. Ze zijn namelijk eigendom van het Red Bull-concern, dat ook de eigenaar is van het team van Racing Bulls. Beide teams opereren onafhankelijk van elkaar, maar het is voor hen wel makkelijker om onderling personeel en coureurs te wisselen. Zo stapte Mekies vorig jaar zelf per direct over van Racing Bulls naar Red Bull, en werden er in het verleden regelmatig tijdens het seizoen coureurs gewisseld.

Hoe kijkt Red Bull naar deze zaak?

Mekies werd in Canada dan ook gevraagd naar de brandbrief van Brown. In de FIA-persconferentie reageerde hij goudeerlijk: "We willen allemaal elf teams die onafhankelijk van elkaar racen op de baan, en als sport hebben we in de afgelopen weken, maanden en jaren al veel stappen gezet om te zorgen voor steeds meer onafhankelijkheid van elk team op de grid."

Mekies lijkt zich dus wel te kunnen vinden in veranderingen: "Als stakeholders, of dat nu andere teams zijn of partijen daarbuiten, vinden dat er stappen nodig zijn om die onafhankelijkheid te beschermen, dan zouden we dat zeker steunen."

Waar is Red Bull het niet mee eens?

De teambaas van Red Bull is het niet op elk vlak eens met Brown. Hij vindt namelijk niet dat het hebben van meerdere teams schadelijk is voor de sport: "We denken niet dat dit per se gaat over eigendom of over strategische samenwerkingen. Er zijn immers heel erg veel verschillende vormen van samenwerking in de pitlane: motorleveranciers, versnellingsbakken, ophangingscomponenten, gedeeltelijke of volledige eigendommen."

Heeft Brown een punt?

Mekies stelt dat Brown ergens een punt heeft, maar zijn eindconclusie is wel anders: "We staan volledig achter elke verdere stap die nodig is om te garanderen dat de teams, ongeacht strategische samenwerkingen of eigendomsstructuren, onafhankelijk tegen elkaar racen op de baan. We vinden dat dit vandaag de dag al het geval is, maar we zullen als sport elke verdere stap die nodig is volledig blijven ondersteunen."

snailer

Posts: 33.086

Het absoluut grootste voordeel in deze ligt mij team Mercedes. Die hebben 4 teams waar vol continu motoren op vol vermogen worden gebruikt. In meetings waar de teambazen zeggenschap in mogen brengen, heeft Wolff 4 extra stemmen.

Hoewel de invloed van RB op de sucessen marginaal is, zal waarschi... [Lees verder]

  • 15
  • 23 mei 2026 - 16:06
F1 Nieuws Zak Brown Laurent Mekies McLaren Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Politik

    Posts: 9.933

    Wat ik in dit stuk mis, is de tactische invloed die een zusterteam kan hebben op concurrenten van het hoofdteam.

    Bijvoorbeeld in de tijd dat je nog een punt voor de snelste ronde kon krijgen. Eindklassering opofferen om bij de concurrentie een punt weg te snoepen.

    Of extra hard en onnodig verdedigen naar een concurrent van het hoofdteam.
    Ook weet ik nog dat -ik meen in 2017 of 2018- het zusterteam van RB opgeofferd werd om non stop de Honda Pu door te ontwikkelen.
    Dat zijn ongezonde situaties die niet wenselijk zijn.

    • + 5
    • 23 mei 2026 - 15:36
    • snailer

      Posts: 33.086

      Welke snelster ornde.... Er worden geen punten voor uitgedeeld. Dik kwuis er door.

      Extra hard en onnodig verdedigen... Heb je al eens Tsunoda bezig gezien? Die heeft op Cota bijna het kampioenschap weggegeven aan Hamilton. Het heeft op Cota secondes gekost aan Verstappen. Groot kruis er door.

      Dat testen van Motoren werd dat jaar voor Mercedes bij 3 andere teams gedaan. Dit jaar heeft Mercedes bijvoorbeeld 4 teams waar constant de motoren worden getest. Groot kruis er door.

      Groot kruis er door.

      Al je punten

      • + 9
      • 23 mei 2026 - 16:01
    • snailer

      Posts: 33.086

      Het absoluut grootste voordeel in deze ligt mij team Mercedes. Die hebben 4 teams waar vol continu motoren op vol vermogen worden gebruikt. In meetings waar de teambazen zeggenschap in mogen brengen, heeft Wolff 4 extra stemmen.

      Hoewel de invloed van RB op de sucessen marginaal is, zal waarschijnlijk RB wel verkocht worden. Echter maakt dat de invloed van Mercedes nog groter.

      • + 15
      • 23 mei 2026 - 16:06
    • Cyrus

      Posts: 680

      Eens met alles wat snailer beargumenteert

      • + 6
      • 23 mei 2026 - 16:27
    • Aajd Flupke

      Posts: 189

      Helemaal met snailer eens

      • + 3
      • 23 mei 2026 - 16:55
    • snailer

      Posts: 33.086

      Dan heb ik het nog niet eens over de 4 RB rijders.

      Wordt als een voordeel gezien. Ja. Voor de individu is het een voordeel. De kans is groter dat een rijder F1 haalt bij RB.
      Echter is het een nadeel voor RBR. Er is namelijk altijd druk daar. Het zwaard van de twee RB rijders hangt altijd boven de RBR rijder in dat andere stoeltje. En men heeft aantoonbaar kunnen zien de afgelopen jaren dat die tweede rijder werd gewisseld terwijl het verleden ook heeft geoond dat een rijder die vertrouwen krijgt het vaak langer volhoudt en zich mogelijk herpakt.

      Al die jaren sinds Gasly heeft het niet alleen RBR veel punten gekost. Bijna nooit heeft ook die tweede rijder het zelfvertrouwen gehad om punten weg te halen bij de oppositie.

      Hoe vaak heeft Perez kunnen helpen in 2021. Ik kom niet verder dan 2 maal.
      Hoe vaak heeft Perez in 2022 kunnen helpen. Eigenlijk pas nadat Verstappen al bergen afstand had genomen van Leclerc.
      2023 was er geen oppostie.
      Hoe vaak in 2024 zijn er punten weggehaald bij Norris?
      2025 heeft Verstappen het kampioenschap verloren omdat de tweede rijder HE-LE-MAAL niets klaargespeeld.
      Dit jaar is niet relevant verder. Maar Hadjar heeft nog niet gemixed met de top 3 teams.

      • + 2
      • 23 mei 2026 - 17:16
    • Politik

      Posts: 9.933

      Data verzamelen is iets totaal anders dan ongelimiteerd testen en onbeperkt nieuwe PU's in de auto van je zusterteam schroeven.

      Wat is dat toch altijd hier, dat sommigen zichzelf voor de gek houden met van die domme vergelijkingen.

      • + 1
      • 23 mei 2026 - 17:50

