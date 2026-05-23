McLaren-CEO Zak Brown zorgde afgelopen weekend voor ophef door een brandbrief naar FIA-president Mohammed Ben Sulayem te sturen. Hij wil dat er definitief een einde wordt gemaakt aan het feit dat meerdere F1-teams dezelfde eigenaar kunnen hebben. Red Bull-teambaas Laurent Mekies reageert verrassend open op dit nieuws.

Red Bull bevindt zich in de situatie waar Brown zo snel mogelijk een einde aan wil maken. Ze zijn namelijk eigendom van het Red Bull-concern, dat ook de eigenaar is van het team van Racing Bulls. Beide teams opereren onafhankelijk van elkaar, maar het is voor hen wel makkelijker om onderling personeel en coureurs te wisselen. Zo stapte Mekies vorig jaar zelf per direct over van Racing Bulls naar Red Bull, en werden er in het verleden regelmatig tijdens het seizoen coureurs gewisseld.

Hoe kijkt Red Bull naar deze zaak?

Mekies werd in Canada dan ook gevraagd naar de brandbrief van Brown. In de FIA-persconferentie reageerde hij goudeerlijk: "We willen allemaal elf teams die onafhankelijk van elkaar racen op de baan, en als sport hebben we in de afgelopen weken, maanden en jaren al veel stappen gezet om te zorgen voor steeds meer onafhankelijkheid van elk team op de grid."

Mekies lijkt zich dus wel te kunnen vinden in veranderingen: "Als stakeholders, of dat nu andere teams zijn of partijen daarbuiten, vinden dat er stappen nodig zijn om die onafhankelijkheid te beschermen, dan zouden we dat zeker steunen."

Waar is Red Bull het niet mee eens?

De teambaas van Red Bull is het niet op elk vlak eens met Brown. Hij vindt namelijk niet dat het hebben van meerdere teams schadelijk is voor de sport: "We denken niet dat dit per se gaat over eigendom of over strategische samenwerkingen. Er zijn immers heel erg veel verschillende vormen van samenwerking in de pitlane: motorleveranciers, versnellingsbakken, ophangingscomponenten, gedeeltelijke of volledige eigendommen."

Heeft Brown een punt?

Mekies stelt dat Brown ergens een punt heeft, maar zijn eindconclusie is wel anders: "We staan volledig achter elke verdere stap die nodig is om te garanderen dat de teams, ongeacht strategische samenwerkingen of eigendomsstructuren, onafhankelijk tegen elkaar racen op de baan. We vinden dat dit vandaag de dag al het geval is, maar we zullen als sport elke verdere stap die nodig is volledig blijven ondersteunen."