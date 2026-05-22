Bizar: Overstekende marmot veroorzaakt crash Albon

Alexander Albon is op een bizarre wijze gecrasht in de eerste vrije training in Canada. De Williams-coureur vloog in volle vaart de muur in, maar er werd geen herhaal getoond op de televisie. De reden hiervoor is opvallend: Albon crashte door een overstekende marmot.

De training werd na ruim een halfuur stilgelegd vanwege de crash van Albon. De Thaise Williams-coureur vloog in volle vaart de muur in, maar kon ongedeerd uitstappen. De regie toonde echter geen herhaling, en de reden hiervoor is opvallend: Albon reed namelijk een marmot dood. Het beestje belandde onder Albons voorwiel, waarna hij linksaf de muur invloog.

Albon, die bekend staat als een echte dierenvriend, kwam op volle snelheid de bocht in, waar het wollige beestje net besloot over te steken. Hij had geen kans om aan de kant te springen, en Albon reed vol op het dier in. De Williams van de Thaise Brit werd direct onbestuurbaar, en Albon vloog de muur in.

Gevaarlijke mascottes?

De bosmarmotten vormen een soort attractie op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal, maar ze kunnen dus ook voor gevaarlijke situaties zorgen. Vrijwel elk jaar zorgen ze voor mooie beelden, maar er wordt ook vrijwel elk jaar een diertje plat gereden. Dit is voor zover bekend de eerste keer dat een marmot een crash van een coureur veroorzaakt.

De marmotten zijn dit jaar niet alleen, want op het circuit zitten ook veel ganzen. Deze beesten zijn groter, en kunnen dus voor meer schade zorgen. Het is niet ondenkbaar dat een groepje ganzen op de baan voor een gele vlag of een rode vlag kan zorgen. Het is nog niet duidelijk of de organisatie nu gaat ingrijpen om meer crashes met marmotten te veroorzaken.

Extra tijd

De crash van Albon heeft er ook voor gezorgd dat de eerste vrije training met een kwartier wordt verlengd. Eerdere problemen van Liam Lawson zorgden er ook voor dat er vier extra minuten werden toegevoegd aan de klok.

F1 Nieuws Alexander Albon Williams GP Canada 2026

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 65.171

    De Canadese actievoerder John Full Pants vindt het belachelijk dat de vrije training is hervat en gaat morgen uit protest voor de "Wall of Champions" liggen!

    • + 3
    • 22 mei 2026 - 19:33
  • JV fan

    Posts: 2.979

    Peta al gereageerd ?

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 20:07
  • Larry Perkins

    Posts: 65.171

    Albon inclusief marmot sneller dan Sainz...

    Albon + marmot ➡️ RBR.

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 20:40
  • Had ik maar

    Posts: 22

    Nice quote:
    "Het is nog niet duidelijk of de organisatie nu gaat ingrijpen om meer crashes met marmotten te veroorzaken."

    LOL

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 21:26
    • koppie toe

      Posts: 5.342

      Vergeet de ganzen niet.
      Die zijn nog groter.

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 21:44
  • snailer

    Posts: 33.074

    Wacht maar tot hogzilla's de track overnemen.

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 21:48

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

TH Alexander Albon 23
  • Team Williams
  • Punten 314
  • Podiums 2
  • Grand Prix 133
  • Land Thailand
  • Geb. datum 23 maa 1996 (30)
  • Geb. plaats Londen, Thailand
  • Gewicht 74 kg
  • Lengte 1,86 m
Bekijk volledig profiel

