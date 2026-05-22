Alexander Albon is op een bizarre wijze gecrasht in de eerste vrije training in Canada. De Williams-coureur vloog in volle vaart de muur in, maar er werd geen herhaal getoond op de televisie. De reden hiervoor is opvallend: Albon crashte door een overstekende marmot.

De training werd na ruim een halfuur stilgelegd vanwege de crash van Albon. De Thaise Williams-coureur vloog in volle vaart de muur in, maar kon ongedeerd uitstappen. De regie toonde echter geen herhaling, en de reden hiervoor is opvallend: Albon reed namelijk een marmot dood. Het beestje belandde onder Albons voorwiel, waarna hij linksaf de muur invloog.

Albon, die bekend staat als een echte dierenvriend, kwam op volle snelheid de bocht in, waar het wollige beestje net besloot over te steken. Hij had geen kans om aan de kant te springen, en Albon reed vol op het dier in. De Williams van de Thaise Brit werd direct onbestuurbaar, en Albon vloog de muur in.

Gevaarlijke mascottes?

De bosmarmotten vormen een soort attractie op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal, maar ze kunnen dus ook voor gevaarlijke situaties zorgen. Vrijwel elk jaar zorgen ze voor mooie beelden, maar er wordt ook vrijwel elk jaar een diertje plat gereden. Dit is voor zover bekend de eerste keer dat een marmot een crash van een coureur veroorzaakt.

De marmotten zijn dit jaar niet alleen, want op het circuit zitten ook veel ganzen. Deze beesten zijn groter, en kunnen dus voor meer schade zorgen. Het is niet ondenkbaar dat een groepje ganzen op de baan voor een gele vlag of een rode vlag kan zorgen. Het is nog niet duidelijk of de organisatie nu gaat ingrijpen om meer crashes met marmotten te veroorzaken.

Extra tijd

De crash van Albon heeft er ook voor gezorgd dat de eerste vrije training met een kwartier wordt verlengd. Eerdere problemen van Liam Lawson zorgden er ook voor dat er vier extra minuten werden toegevoegd aan de klok.