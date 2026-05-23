Het Nederlandse racetalent Laurens van Hoepen maakte eerder deze week zijn F1-debuut. Van Hoepen kwam in actie tijdens een TPC-test van Williams op de Hungaroring, en deze testdag krijgt mogelijk een staartje. Williams-teambaas James Vowles laat namelijk doorschemeren dat ze met hem praten voor een plekje in hun opleidingsploeg.

Van Hoepen is sterk aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 2 begonnen. Hij stond al meerdere keren op het podium, en veroverde gisteren de pole position in Canada. Zijn harde werk werd eerder deze week beloond, en hij deelde trots hoe hij een TPC-test had afgewerkt voor Williams. Het is opvallend, want de coureur uit Wassenaar werd eerder nog niet in verband gebracht met de renstal.

Hoe is het gevoel bij Williams?

Williams-teambaas James Vowles is zeer tevreden over de TPC-test van Van Hoepen. In Canada legde hij dat uit aan de aanwezige media: "Het mooie van direct met hem werken is dat je ook direct kennis krijgt van hoe hij ervoor staat in de auto. Hij heeft nog wel wat werk te doen, maar is er wel een reden waarom we met Laurens praten."

Plekje in de opleidingsploeg?

Vowles is vooralsnog tevreden, en hij legt uit dat ze er zelfs over nadenken om hem een plekje te geven in hun opleidingsteam: "Dat is zeer waarschijnlijk. We zitten in een goede positie met onze academy. Je ziet dat we toptalenten hebben, van boven tot onder. We zullen zien hoe hij het de rest van het weekend doet, maar vandaag heeft hij in ieder geval geweldig werk geleverd. Echt uitstekend werk."

Hoe gaat het in de Formule 2?

Van Hoepen veroverde zijn eerste pole position op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Dat betekent dat hij de hoofdrace van morgen vanaf de eerste plek mag starten, en dat hij mag gaan jagen op zijn eerste zege. Zijn beste prestatie tot nu toe was een tweede plaats in de sprintrace in Miami. Van Hoepen komt uit voor het team van Trident, en staat momenteel op de vierde plaats in het kampioenschap.

Niet de eerste Nederlander bij Williams

Als Van Hoepen daadwerkelijk wordt toegelaten tot de Williams Driver Academy, dan treft hij daar landgenoot Dean Hoogendoorn. Hij maakt sinds 2024 onderdeel uit van de opleidingsploeg, waar ook onder meer Luke Browning, Oleksandr Bondarev en Kean Nakamura-Berta deel van uitmaken.

Naast Van Hoepen en Hoogendoorn zijn er weinig andere Nederlandse coureurs verbonden aan een F1-team. Buiten Max Verstappen om gaat het om slechts een handjevol coureurs. Zo is Nyck de Vries testcoureur voor McLaren, en maakt Richard Verschoor onderdeel uit van de talentenstal van hetzelfde team.