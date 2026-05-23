user icon
icon

Williams wil Nederlands F2-talent vastleggen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Williams wil Nederlands F2-talent vastleggen

Het Nederlandse racetalent Laurens van Hoepen maakte eerder deze week zijn F1-debuut. Van Hoepen kwam in actie tijdens een TPC-test van Williams op de Hungaroring, en deze testdag krijgt mogelijk een staartje. Williams-teambaas James Vowles laat namelijk doorschemeren dat ze met hem praten voor een plekje in hun opleidingsploeg.

Van Hoepen is sterk aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 2 begonnen. Hij stond al meerdere keren op het podium, en veroverde gisteren de pole position in Canada. Zijn harde werk werd eerder deze week beloond, en hij deelde trots hoe hij een TPC-test had afgewerkt voor Williams. Het is opvallend, want de coureur uit Wassenaar werd eerder nog niet in verband gebracht met de renstal.

Meer over Williams Bizar: Overstekende marmot veroorzaakt crash Albon

Bizar: Overstekende marmot veroorzaakt crash Albon

22 mei
 Van Hoepen maakt F1-debuut voor Williams

Van Hoepen maakt F1-debuut voor Williams

21 mei

Hoe is het gevoel bij Williams?

Williams-teambaas James Vowles is zeer tevreden over de TPC-test van Van Hoepen. In Canada legde hij dat uit aan de aanwezige media: "Het mooie van direct met hem werken is dat je ook direct kennis krijgt van hoe hij ervoor staat in de auto. Hij heeft nog wel wat werk te doen, maar is er wel een reden waarom we met Laurens praten."

Plekje in de opleidingsploeg?

Vowles is vooralsnog tevreden, en hij legt uit dat ze er zelfs over nadenken om hem een plekje te geven in hun opleidingsteam: "Dat is zeer waarschijnlijk. We zitten in een goede positie met onze academy. Je ziet dat we toptalenten hebben, van boven tot onder. We zullen zien hoe hij het de rest van het weekend doet, maar vandaag heeft hij in ieder geval geweldig werk geleverd. Echt uitstekend werk."

Hoe gaat het in de Formule 2?

Van Hoepen veroverde zijn eerste pole position op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Dat betekent dat hij de hoofdrace van morgen vanaf de eerste plek mag starten, en dat hij mag gaan jagen op zijn eerste zege. Zijn beste prestatie tot nu toe was een tweede plaats in de sprintrace in Miami. Van Hoepen komt uit voor het team van Trident, en staat momenteel op de vierde plaats in het kampioenschap.

Niet de eerste Nederlander bij Williams

Als Van Hoepen daadwerkelijk wordt toegelaten tot de Williams Driver Academy, dan treft hij daar landgenoot Dean Hoogendoorn. Hij maakt sinds 2024 onderdeel uit van de opleidingsploeg, waar ook onder meer Luke Browning, Oleksandr Bondarev en Kean Nakamura-Berta deel van uitmaken.

Naast Van Hoepen en Hoogendoorn zijn er weinig andere Nederlandse coureurs verbonden aan een F1-team. Buiten Max Verstappen om gaat het om slechts een handjevol coureurs. Zo is Nyck de Vries testcoureur voor McLaren, en maakt Richard Verschoor onderdeel uit van de talentenstal van hetzelfde team.

AUDI_F1

Posts: 3.817

Zou voor van Hoepen een heel goede stap, ook financieel, vooruit zijn. En met zijn pole (ik heb het helaas niet gezien), worden zijn kansen groter. In elk geval hoop ik dat hij dit weekend een goed resultaat neerzet en Williams hem een opleidingscontract geeft.

  • 2
  • 23 mei 2026 - 15:16
F1 Nieuws James Vowles Williams GP Canada 2026

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 65.196

    Nyck de Vries

    • + 1
    • 23 mei 2026 - 14:51
  • AUDI_F1

    Posts: 3.817

    Zou voor van Hoepen een heel goede stap, ook financieel, vooruit zijn. En met zijn pole (ik heb het helaas niet gezien), worden zijn kansen groter. In elk geval hoop ik dat hij dit weekend een goed resultaat neerzet en Williams hem een opleidingscontract geeft.

    • + 2
    • 23 mei 2026 - 15:16
  • Regenrace

    Posts: 2.688

    Nou doe het dan. Hij zal heus niet tegenstribbelen.

    • + 0
    • 23 mei 2026 - 15:56
  • Pietje Bell

    Posts: 34.921

    Chiel interviewde van Hoepen:

    www.instagram.com/p/DYrOZAHjQFP/

    • + 0
    • 23 mei 2026 - 16:07
    • Larry Perkins

      Posts: 65.196

      Lijkt me een goeie gast die Van Hoepen, ondanks zijn achternaam...

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 17:27

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB James Vowles -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 20 jun 1979 (46)
  • Geb. plaats Felbridge, West Sussex, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar