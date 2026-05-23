Waar de racewereld dit weekend vooral kijkt naar de Grand Prix van Canada en de Indianapolis 500, is in Zandvoort de DTM neergestreken. Op het zonnige circuit is er genoeg actie te beleven, maar in het voorprogramma ging het vanochtend goed mis tijdens een race voor de Duitse Porsche Carrera Cup.

De DTM neemt dit weekend een uitgebreid voorprogramma mee naar de Noord-Hollandse duinen, en de Nederlandse fans worden dan ook verwend met veel racegeweld. Ook de Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland is neergestreken op Zandvoort. Aan het eind van de ochtend kwamen de Porsche-coureurs in actie, maar daarbij ging het ook mis.

Wat ging er mis?

Tijdens de race ontstond er namelijk een zwaar ongeval, waarbij drie coureurs betrokken raakten. De drie Porsches probeerden tegelijkertijd een bocht in te rijden, maar dat ging vanzelfsprekend niet. Al strijdend probeerden de coureurs de bocht te nemen, maar de twee coureurs aan de buitenkant vlogen de grindbak in. Ze waren kansloos en crashten zeer hard. Bij het incident kwamen beide auto's los van de grond en vlogen ze de hekken en de vangrail in.

Hoe gaat het met de coureurs?

Bij de crash raakten de hekken en de vangrail zwaar beschadigd, en dat betekende dat de organisatie aan de bak moest om de schade te repareren. De organisatie van de Duitse Porsche Carrera Cup liet weten dat alle betrokken coureurs zonder kleerscheuren konden uitstappen.

Hoe verliep de DTM-race?

Later op de dag konden de Nederlandse fans juichen voor hun landgenoot Thierry Vermeulen. De protegé van Max Verstappen reed een sterke DTM-race en kwam in zijn Ferrari 296 GT3 Evo als derde over de streep. Het was zijn eerste podium in de DTM, en de vreugde bij de Nederlandse coureur was dan ook groot.

De race werd gewonnen door Matteo Cairoli, die ook achter het stuur zit van een Ferrari 296 GT3 Evo. Achter hem kwam Lucas Auer als tweede over de streep, hij was vorige week nog de teamgenoot van Max Verstappen in de 24 uur van de Nürburgring.