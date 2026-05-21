user icon
icon

Van Hoepen maakt F1-debuut voor Williams

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Van Hoepen maakt F1-debuut voor Williams

De Nederlandse Formule 2-coureur Laurens van Hoepen heeft zijn eerste meters gemaakt in een F1-bolide. Van Hoepen kwam eerder deze week in actie tijdens een TPC-test van Williams op de Hungaroring en zal dit weekend weer aan de bak moeten in Montreal met de Formule 2.

Van Hoepen is sterk aan het nieuwe Formule 2-seizoen begonnen. In Australië wist de Trident-coureur een derde plaats te pakken in de hoofdrace, waarna hij in Miami net naast de zege greep in de sprintrace. Voor Van Hoepen zijn het mooie resultaten, en de beloning is nu dat hij zijn eerste meters heeft gemaakt in een Formule 1-bolide.

Meer over Williams Sainz krijgt zware kritiek: "De laatste die iets over Verstappen mag zeggen"

Sainz krijgt zware kritiek: "De laatste die iets over Verstappen mag zeggen"

10 mei
 Albon gewaarschuwd: "Anders gooit Williams hem eruit"

Albon gewaarschuwd: "Anders gooit Williams hem eruit"

21 mei

Wat heeft Van Hoepen gedaan?

Van Hoepen deelt op Instagram trots dat hij voor het eerst heeft gereden met een Formule 1-bolide. Bij een serie foto's schrijft de Nederlandse coureur: "De eerste keer achter het stuur van een Formule 1-wagen! Een dag die ik niet snel zal vergeten!"

Op de foto's is te zien dat Van Hoepen achter het stuur kruipt van een oudere bolide van Williams die voldoet aan de TPC-regels. Van Hoepen reed op de Hungaroring, waar eerder deze week ook het team van Alpine werd gespot tijdens de test. Het is niet duidelijk wie er achter het stuur zat van de bolide van de Franse renstal.

Hoe staat Van Hoepen ervoor in de F2?

Het is eveneens niet duidelijk of er voor Van Hoepen nu meer in het vat zit. De 20-jarige coureur uit Wassenaar maakt geen onderdeel uit van de opleidingsploeg van Williams en werd eerder ook niet gelinkt aan het team. Hij kan dit weekend in ieder geval wel weer indruk maken op de F1-teams, aangezien de Formule 2 ook rijdt in Canada. Door zijn goede resultaten staat Van Hoepen nu op de vierde plaats in het kampioenschap, achter Nikola Tsolov, Gabriele Mini en Rafael Camara.

Van Hoepen debuteerde vorig jaar in de Formule 2, war hij de laatste drie raceweekenden voor zijn rekening nam. Hij werkte tevens een volledig seizoen af in de Formule 3, waar hij op de twaalfde plaats eindigde.

F1 Nieuws Williams GP Canada 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 615

    Ik gun Laurens van Hoepen uit Wassenaar het allerbeste maar het lijkt me geen F1 materiaal. Het verbaast mij dat Laurens uit Wassenaar komt, Laurens vind ik meer een Larense of Bloemendaalse naam.

    • + 0
    • 21 mei 2026 - 22:06
  • Bertrand Gachot

    Posts: 615

    Overigens ken ik zijn vader Peter nog uit de Bel-car tijd op Zolder en dat was destijds een prima amateur- rijder en een zeer sympathieke kerel.

    • + 0
    • 21 mei 2026 - 22:10
  • Rogier hier

    Posts: 6.806

    Leuke jongen en prima coureur, maar geen F1-ster coureur in wording. Misschien ergens een rolletje als reserve of ontwikkeling coureur. Zie hem eerder richting de FE verkassen.

    • + 0
    • 21 mei 2026 - 22:57
    • Bertrand Gachot

      Posts: 615

      @Rogier hij is een beetje en laatbloeier, maar groeit wel steeds in zijn ontwikkeling, ik zie hem ook wel in de LMP2 (of hoe die klasse dan ook heet tegen die tijd), hij kan best aardig racen en kwalificaties gaan ook steeds beter

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 00:11

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar