De Nederlandse Formule 2-coureur Laurens van Hoepen heeft zijn eerste meters gemaakt in een F1-bolide. Van Hoepen kwam eerder deze week in actie tijdens een TPC-test van Williams op de Hungaroring en zal dit weekend weer aan de bak moeten in Montreal met de Formule 2.

Van Hoepen is sterk aan het nieuwe Formule 2-seizoen begonnen. In Australië wist de Trident-coureur een derde plaats te pakken in de hoofdrace, waarna hij in Miami net naast de zege greep in de sprintrace. Voor Van Hoepen zijn het mooie resultaten, en de beloning is nu dat hij zijn eerste meters heeft gemaakt in een Formule 1-bolide.

Wat heeft Van Hoepen gedaan?

Van Hoepen deelt op Instagram trots dat hij voor het eerst heeft gereden met een Formule 1-bolide. Bij een serie foto's schrijft de Nederlandse coureur: "De eerste keer achter het stuur van een Formule 1-wagen! Een dag die ik niet snel zal vergeten!"

Op de foto's is te zien dat Van Hoepen achter het stuur kruipt van een oudere bolide van Williams die voldoet aan de TPC-regels. Van Hoepen reed op de Hungaroring, waar eerder deze week ook het team van Alpine werd gespot tijdens de test. Het is niet duidelijk wie er achter het stuur zat van de bolide van de Franse renstal.

Hoe staat Van Hoepen ervoor in de F2?

Het is eveneens niet duidelijk of er voor Van Hoepen nu meer in het vat zit. De 20-jarige coureur uit Wassenaar maakt geen onderdeel uit van de opleidingsploeg van Williams en werd eerder ook niet gelinkt aan het team. Hij kan dit weekend in ieder geval wel weer indruk maken op de F1-teams, aangezien de Formule 2 ook rijdt in Canada. Door zijn goede resultaten staat Van Hoepen nu op de vierde plaats in het kampioenschap, achter Nikola Tsolov, Gabriele Mini en Rafael Camara.

Van Hoepen debuteerde vorig jaar in de Formule 2, war hij de laatste drie raceweekenden voor zijn rekening nam. Hij werkte tevens een volledig seizoen af in de Formule 3, waar hij op de twaalfde plaats eindigde.