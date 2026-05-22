Williams baalt na crash Albon: "Helaas kom je hier marmotten tegen"

Williams-teambaas James Vowles heeft gereageerd op de stevige crash van Alex Albon tijdens het Grand Prix-weekend in Canada. De Thai ging hard van de baan na een ongelukkig incident met een marmot op het Circuit Gilles Villeneuve, waardoor Williams tegen een flinke schadepost aankijkt. Toch ziet Vowles ook lichtpuntjes na recente updates aan de wagen.

De crash van Albon kwam op een uiterst ongelukkig moment voor Williams. De coureur maakte een snelle indruk in Montréal en had de vrije training hard nodig om data te verzamelen. In plaats daarvan eindigde zijn sessie vroegtijdig met zware schade aan de auto.

Volgens Vowles is het incident een risico dat bij het Canadese circuit hoort. “Het is een van de gevaren van racen hier. Marmotten zijn al jaren onderdeel van dit circuit en helaas kom je ze soms tegen”, legt de Williams-teambaas uit tegenover Sky Sports.

De gevolgen voor de auto zijn volgens hem aanzienlijk. “De schade is behoorlijk groot. We hebben schade aan de voorkant, achterkant, mogelijk de vloer, de voorvleugel én de ophanging. Alex was vooral gefrustreerd, omdat hij zich snel voelde en deze sessie echt nodig had”, aldus Vowles.

Williams hoopt op stap vooruit na updates

Ondanks de tegenvaller in Canada ziet Williams signalen van verbetering. Volgens Vowles heeft het team sinds Miami kleine stappen gezet die de renstal weer dichter bij de punten kunnen brengen.

“We hebben geen sterke winter gehad, daar hoeven we niet omheen te draaien”, erkent hij. “Maar ik kijk vooral naar hoe het team daarop heeft gereageerd. We hebben dit weekend flink wat gewicht van de auto gehaald, daarnaast nieuwe onderdelen aan de achterophanging meegenomen en ook op het vlak van de uitlaat prestaties verbeterd. Hopelijk is dat genoeg om weer mee te vechten voor punten.”

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

TH Alexander Albon 23
  • Team Williams
  • Punten 314
  • Podiums 2
  • Grand Prix 133
  • Land Thailand
  • Geb. datum 23 maa 1996 (30)
  • Geb. plaats Londen, Thailand
  • Gewicht 74 kg
  • Lengte 1,86 m
Bekijk volledig profiel

