Williams-teambaas James Vowles heeft gereageerd op de stevige crash van Alex Albon tijdens het Grand Prix-weekend in Canada. De Thai ging hard van de baan na een ongelukkig incident met een marmot op het Circuit Gilles Villeneuve, waardoor Williams tegen een flinke schadepost aankijkt. Toch ziet Vowles ook lichtpuntjes na recente updates aan de wagen.

De crash van Albon kwam op een uiterst ongelukkig moment voor Williams. De coureur maakte een snelle indruk in Montréal en had de vrije training hard nodig om data te verzamelen. In plaats daarvan eindigde zijn sessie vroegtijdig met zware schade aan de auto.

‘Albon vooral gefrustreerd na veelbelovende sessie’

Volgens Vowles is het incident een risico dat bij het Canadese circuit hoort. “Het is een van de gevaren van racen hier. Marmotten zijn al jaren onderdeel van dit circuit en helaas kom je ze soms tegen”, legt de Williams-teambaas uit tegenover Sky Sports.

De gevolgen voor de auto zijn volgens hem aanzienlijk. “De schade is behoorlijk groot. We hebben schade aan de voorkant, achterkant, mogelijk de vloer, de voorvleugel én de ophanging. Alex was vooral gefrustreerd, omdat hij zich snel voelde en deze sessie echt nodig had”, aldus Vowles.

Williams hoopt op stap vooruit na updates

Ondanks de tegenvaller in Canada ziet Williams signalen van verbetering. Volgens Vowles heeft het team sinds Miami kleine stappen gezet die de renstal weer dichter bij de punten kunnen brengen.

“We hebben geen sterke winter gehad, daar hoeven we niet omheen te draaien”, erkent hij. “Maar ik kijk vooral naar hoe het team daarop heeft gereageerd. We hebben dit weekend flink wat gewicht van de auto gehaald, daarnaast nieuwe onderdelen aan de achterophanging meegenomen en ook op het vlak van de uitlaat prestaties verbeterd. Hopelijk is dat genoeg om weer mee te vechten voor punten.”