Uitslag kwalificatie Canada: Russell flikt het weer en grijpt pole, boze Verstappen zesde

George Russell heeft de pole position gepakt op het Circuit Gilles Villeneuve. Op het Canadese circuit werd de tweede tijd genoteerd door Andrea Kimi Antonelli, terwijl Lando Norris de top drie compleet wist te maken in deze sessie.

Q1

Onder aanvoering van Alexander Albon werd de kwalificatie in Canada afgetrapt. De paddock was nog maar net bijgekomen van het spektakel in de sprintrace, en het feest ging weer van start. Veel coureurs volgden Albon de baan op, en Fernando Alonso werd misschien iets te enthousiast de pitlane ingestuurd. Hij werd recht in het pad van Franco Colapinto de fastlane ingestuurd, en dat levert Aston Martin een tripje naar de stewards op.

Ze zullen zich nog een keertje moeten melden, want de auto van Lance Stroll werd op een onveilige manier de pitbox uitgestuurd. Alonso zal zich ook een tweede keer moeten melden bij de stewards, omdat hij werd geblokkeerd door Sergio Pérez tijdens een snelle ronde.

Vooraan het veld wisten de toppers zonder al te veel moeite door te stoten naar het tweede gedeelte van de kwalificatie. Ferrari-coureur Charles Leclerc moest even zweten, omdat zijn rondetijd werd verwijderd. Hij kon de schade snel herstellen, en ging met gemak door. Dat gold ook voor beide Audi's, die een sterke sessie reden. Esteban Ocon, Albon, Alonso, Pérez, Stroll en Valtteri Bottas vielen af.

Q2

De Alpines en de McLarens waren er in het tweede gedeelte van de kwalificatie als de kippen bij om de baan op te gaan. De verschillen waren klein, en iedereen leek zijn best te moeten gaan doen om door te stoten naar het beslissende derde bedrijf.

Veel toppers hadden het lastig in het tweede gedeelte van de kwalificatie. Charles Leclerc moest tot en met het eind van de sessie vechten voor een plekje in Q3, terwijl George Russell ook een extra rondje moest rijden vanwege een foutje in de eerste bocht.

Bij Max Verstappen ging het niet bepaald beter; hij had moeite met het op temperatuur krijgen van zijn banden. De Nederlander klaagde steen en been over zijn voorbanden, en stelde dat het voelde alsof hij op ijs reed. Zijn teamgenoot Isack Hadjar voelde zich als een vis in het water, en noteerde zelfs de snelste tijd.

Ondanks de problemen wisten de toppers wel door te stoten naar het derde kwalificatiegedeelte. Dat gold niet voor Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Carlos Sainz en Oliver Bearman.

Q3

Verstappen en Hadjar kwamen als de baan op in het derde, en beslissende gedeelte van de kwalificatie. Verstappen beleefde tot dat moment een lastige sessie, en hij zocht naar een beter gevoel in de auto. Zijn eerste rondje was echter niet goed genoeg, en in deze run was hij 0,744 seconden langzamer dan de snelste tijd van Lando Norris. Verstappen was ontevreden, en stelde dat hij amper snelheid had op de rechte stukken.

Hij was niet de enige coureur met problemen, want ook de Mercedessen kwamen nog niet goed voor de dag. Russell moest zelfs zijn rondje afbreken, terwijl Antonelli de nodige tijd had verloren. De tweede run werd dus belangrijk voor de Zilverpijlen.

Bij Mercedes wisten ze dat het een belangrijke run was, en beide coureurs trapten het gas vol in. Antonelli gaf alles in zijn laatste ronde, maar het was net niet genoeg voor de pole position. Russell was namelijk net een fractie van een seconde sneller, en dat mocht iedereen weten. Hij juichte opvallend hard, en stak na afloop zijn duim op naar elke camera die op hem was gericht.

Verstappen kwam op zijn beurt niet verder dan de zesde tijd, en de frustratie spoot bijna uit zijn oren. Balend schreeuwde hij over de boordradio dat er iets niet aan de haak was. Hij moet voor morgen hopen op een extreme regenbui, anders lijkt het weer een kansloze opdracht te worden.

F1Grand Prix Canada - Kwalificatie

CA Gilles Villeneuve - 23 mei 2026

Foto's Grand Prix van Canada 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (51)

Login om te reageren
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.427

    Lewissssssssss…. Elke keer die foutjes. Zonde man

    • + 2
    • 23 mei 2026 - 23:03
    • F1jos

      Posts: 5.275

      Jij moet zich wederom melden bij de steward, zonde als hij straf krijgt.

      • + 1
      • 23 mei 2026 - 23:18
    • NicoS

      Posts: 20.737

      Als iedereen een tandje kan bij schakelen, lijkt Lewis dat dan niet meer te kunnen, het is een beetje een patroon van Q3 aan het worden.

      • + 2
      • 23 mei 2026 - 23:24
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.361

      Zonde van de 2e Q3 lap inderdaad. Echter, het mes zit tussen de tanden en dat is heel goed om weer eens te zien. Hij smijt, op een track waar niet iedereen altijd heel goed is. Dat is geen sneer, dat is gewoon realiteit en deze track is er eentje waar Hamilton iets extra's heeft.

      Zure reactie van NicoS, dat tandje bij schakelen doet hij al het hele weekend. Het is niet heel makkelijk om zo ongeveer de snelste man over 1 ronde te verslaan welke luistert naar de naam Charles Leclerc. Meer dan uitstekende prestatie van zowel Lewis als Charles.

      En nog meer, hoedje af voor George, Kimi is rap in deze wagens en het toch nog even doen op het laatst. Enorm knap.

      • + 1
      • 24 mei 2026 - 00:13
    • SennaS

      Posts: 12.095

      Gelukkig kon Lewis toch nog beter beij schakelen dat topper Leclerc, dus hoeft de 41 jarige zich niet te schamen

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 00:37
    • SennaS

      Posts: 12.095

      Michael, sommigen lijden als Lewis het goed doet en mr quali Leclerc verslaat en dat op zekere leeftijd waarop de meesten allang gestopt zijn of moeten stoppen.

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 00:58
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.331

    Heel veel op regen afstelling? Dan denk ik vooral aan Max en Leclerc?

    • + 1
    • 23 mei 2026 - 23:04
  • De Vogel is Geland

    Posts: 863

    Morgen gaat de rekening vereffent worden

    • + 3
    • 23 mei 2026 - 23:05
    • Politik

      Posts: 9.945

      Welke rekening heb je het in godsnaam over??

      Over die perfect uitgevoerde Maxiaanse verdedigingsactie van Russell op Antonelli tijdens de sprint eerder vandaag?

      • + 13
      • 23 mei 2026 - 23:07
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.331

      Als max zijn verdedigende actie had gedaan, had jij geroepen: he pusht me off en had verstappen 100% een straf gekregen. Jij hebt er de balle verstand he Politik

      • + 7
      • 23 mei 2026 - 23:09
    • De Vogel is Geland

      Posts: 863

      Je vraagt naar de bekende weg. Zijn we gewend

      • + 3
      • 23 mei 2026 - 23:12
    • schwantz34

      Posts: 42.046

      Een concullega bewust het gras opdwingen door hem een duwtje te geven is bij lange na niet een perfect uitgevoerde Maxiaanse verdedigingsactie, want Max had daar itt matennaaier Sjors op zeker een straf voor gekregen van vriend Connely!

      • + 3
      • 23 mei 2026 - 23:18
    • Politik

      Posts: 9.945

      Zie je, precies wat ik dacht. Doet Max het is het prachtig, doet Russell het dan is de horde verontwaardigd. 🙈😂

      • + 5
      • 23 mei 2026 - 23:40
    • NicoS

      Posts: 20.737

      Andersom is het ook zo @politik, als Max het doet, dan ben jij er als de kippen bij om het te veroordelen…..;)
      Maar in deze ben ik van mening dat Russell niets fout doet, en hij de regels goed benut heeft die er nu gelden.
      Kimi weet wat hem te doen staat, en zal ongetwijfeld met dezelfde agressie gaan verdedigen tegen George als het zover komt.
      Piastri liet zich vorig seizoen het kaas van z’n brood eten door Norris, maar ik denk dat Kimi dat niet laat gebeuren, het kan echt nog wel eens een Hamilton- Rosberg seizoen gaan worden…..
      Alleen hebben ze niet die marge om zich al te veel met deze praktijken bezig te houden, want dan zit er wel een McLaren in de buurt.
      Kan wel eens leuk gaan worden, tenminste dat hoop ik, want dan valt er nog iets te genieten ondanks de waardeloze motor reglementen….;)

      • + 1
      • 24 mei 2026 - 00:00
    • SennaS

      Posts: 12.095

      Als Max de boel dichtsmijt is het een buitenaardse actie. Russell kon niet in jet lucht verdwijnen en Kimi was erg optimistisch in de buitenbocht. In de buitenbocht is vragen om problemen

      • + 1
      • 24 mei 2026 - 00:45
  • JV fan

    Posts: 2.982

    Ah mooi dat Hadjar zo dicht bij Max zit :)

    • + 2
    • 23 mei 2026 - 23:05
  • Politik

    Posts: 9.945

    Vriend flikt het weer

    • + 6
    • 23 mei 2026 - 23:05
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.331

      🤮

      • + 7
      • 23 mei 2026 - 23:06
    • hupholland

      Posts: 9.921

      ik zei het direct al, die misser in zn eerste run gaat m uiteindelijk nog geluk brengen. Je kon in de eerste sessie's al zien dat gebruikte banden weinig onder deden voor nieuw en dat de extra warmte misschien wel een voordeeltje kon zijn zelfs. Dan nog wel knap dat ie het ook doet.

      • + 2
      • 23 mei 2026 - 23:12
    • SennaS

      Posts: 12.095

      Dit circuit ligt hem beter in tegenstelling tot Miami, aldus George.
      Beetje pijnlijk voor Doornbosje en een paar haters

      • + 1
      • 24 mei 2026 - 00:47
  • schwantz34

    Posts: 42.046

    Max heeft itt Hadjar (maar ook de rest van het veld) deze kwali met een veel grotere achtervleugel gereden, dus die is met het oog op morgen zeer waarschijnlijk als één van de weinigen volledig overgestapt naar een regen afstelling. Maar goed, daar komen we morgen vanzelf wel achter als het echt een natte race gaat worden ;)

    • + 5
    • 23 mei 2026 - 23:05
    • De Vogel is Geland

      Posts: 863

      Onderaan de streep blijft het een zeepkist

      • + 3
      • 23 mei 2026 - 23:13
    • SennaS

      Posts: 12.095

      Een zeepkist? Slecht op 0,3 sec, moet niet gekker worden.
      Zelfs een Hadjar zit op 0,3 sec dus die auto is vrij goed te noemen en je verwacht dat Max voor pole gaat, gezien hij doorgaans een halve sec sneller is dan zijn teammaatjes

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 00:50
  • F1 bekijker

    Posts: 341

    @Ouwe gefeliciteerd met vriend.

    • + 3
    • 23 mei 2026 - 23:05
  • Joeppp

    Posts: 8.592

    Het is fantastisch dat het zo dicht bij elkaar zit qua tijden maar het is niet om aan te gluren als het om autosport gaat. Dat inzakken van de motoren op het 1 na laatste stuk is echt heel droevig. Ik kan er niet meer warm of koud van worden. Nadat je al dat geweld qua autosport hebt gehad vorige week op de nurburgring zijn dit toch gewoon bar slechte race auto's?

    • + 13
    • 23 mei 2026 - 23:06
    • Politik

      Posts: 9.945

      We weten het nu wel.
      We zullen het ermee moeten doen en hopen dat het langzaam verbetert gedurende het seizoen.

      Elke week erover klagen schiet je ook niets mee op.

      • + 7
      • 23 mei 2026 - 23:09
    • Pipje

      Posts: 689

      T is verschrikkelijk en dan die gladjakker ook nog op 1
      Pfff wat een avond

      • + 2
      • 23 mei 2026 - 23:09
    • Joeppp

      Posts: 8.592

      Ik blijf gewoon schrijven wat ik denk Politik.

      • + 9
      • 23 mei 2026 - 23:10
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.427

      Mee eens

      • + 3
      • 23 mei 2026 - 23:12
    • De Vogel is Geland

      Posts: 863

      Die gladjakker denkt notabene dat dit autosport is. Dat is aandoenlijk

      • + 1
      • 23 mei 2026 - 23:14
    • Politik

      Posts: 9.945

      Joepie, ik ook

      • + 3
      • 23 mei 2026 - 23:15
    • NicoS

      Posts: 20.737

      Op sommige banen het beter zijn, maar er komen ook nog circuits waar het nog veel slechter gaat worden.
      Dit seizoen is wat het is, hopelijk volgend seizoen weer wat beter……, als sommige teams nietwaar gaan liggen.
      Laar het morgen maar nat zijn, dan kan het lekker chaotisch worden, blijft het droog zal er weinig te beleven zijn vrees ik.

      • + 3
      • 23 mei 2026 - 23:15
    • hupholland

      Posts: 9.921

      als zo'n detail je stoort, terwijl het superspannend is, dan is dat idd flink balen. Hopelijk kunnen jullie er snel aan wennen. En anders jammer maar helaas.
      Doen alsof de 24h van de Nurburgring ineens de summit van de autosport is vind ik wel heel kinderachtig eigenlijk. Natuurlijk heeft het een enorme charme, maar het is een totaal ander genre.

      • + 7
      • 23 mei 2026 - 23:25
    • NicoS

      Posts: 20.737

      nietwaar- niet dwars….

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 23:26
    • Politik

      Posts: 9.945

      *Joeppp ( #autocorrectie🤨)

      • + 2
      • 23 mei 2026 - 23:26
    • NicoS

      Posts: 20.737

      @hh,
      Op één of andere manier is het niet super spannend, want de top vijf is exact als gisteren.
      De verschillen zijn niet groot nee, maar zijn toch weer voorspelbaar wat de uitslag uiteindelijk is. Het is dat Leclerc het niet voor elkaar kreeg, anders was de top negen een kopie van de kwalificatie van gisteren.
      Meerdere warmup laps en pogingen om de snelle ronde uiteindelijk neer te zetten, het went voor mij in ieder geval nog niet.
      Er is eigenlijk geen touw aan vast te knopen, het ultieme rondje voelt niet ultiem, maar puur het maximale wat de auto kan.
      Maar goed, iedereen beleeft het op zijn manier, ik kan er nog steeds niet echt warm van worden, het voelt voor mij veel te kunstmatig allemaal. Wel iets beter dan de eerste drie races, maar ze zijn er nog lang niet……

      • + 1
      • 23 mei 2026 - 23:43
    • hupholland

      Posts: 9.921

      nou, Canada dan maar van de kalender halen? de gaten waren kleiner vandaag en ook het verloop was toch vrij onvoorspelbaar. Dit was echt wel weer een typische Canada kwalificatiethriller. Je zegt wel dat Leclerc het laat liggen, maar hij zit dichter op de poletijd dan gisteren en het verschil met Hamilton is redelijk gelijk.

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 23:59
    • NicoS

      Posts: 20.737

      Dat schrijf ik….. iedereen beleeft het op zijn manier…..
      Ook al zijn de verschillen niet groot, de uitkomst is niet verrassend, er zullen maar weinig mensen geld verdiend hebben met de gok wie pole zou pakken.
      En dat het in Q1 en Q2 wat door elkaar gehusseld is, dat zegt blijkbaar helemaal niets, de uitkomst in Q3 is weer zoals verwacht.

      • + 1
      • 24 mei 2026 - 00:06
    • snailer

      Posts: 33.102

      De terugval op het rechte stuk was bij Verstappen dramatisch inderdaad. Maar voor een deel een keuze waar je harvest. Verstappen zijn gracht zit in de bochten. In de dat is te zien dat hij veel onderstuur had. Was wil zeggen dat het ding moeilijk de hoek om ging. Pas bij de laatste poging in Q3 was in de data te zien dat het hok wel de bocht om ging. Maar indrukwekkend was het nog niet met de grip. Moest nog steeds wachten met vol op het gas gaan.

      Hoe dan ook. Hadjar deed het erg goed. Want de jonge man staat echt vol onder druk. Presteert wel goed in kwali, maar tot nu toe dramatisch in de races met dramatische verschillen op race snelheid met Verstappen. Dat moet zijn doel worden. Een sterkere race snelheid. En vooral ook beter voor de banden. Anders heb je niets aan de sterke race snelheid,

      Ik wa snogal geschokt om te zien dat Leclerc achter de RBR's zat.

      • + 1
      • 24 mei 2026 - 00:07
    • snailer

      Posts: 33.102

      Gracht = kracht

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 00:08
  • De Vogel is Geland

    Posts: 863

    Tijd om Waché op dat eiland achter te laten

    • + 5
    • 23 mei 2026 - 23:11
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.331

      Welk eiland? Waar napoleon ook is achter gelaten?

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 23:18
    • schwantz34

      Posts: 42.046

      Vogel eiland?

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 23:22
    • NicoS

      Posts: 20.737

      Hoezo? De verschillen zijn klein, zo beroerd is het ook weer niet.

      • + 1
      • 23 mei 2026 - 23:27
    • F1jos

      Posts: 5.275

      Ze luisteren niet naar Max zijn feedback.

      • + 1
      • 23 mei 2026 - 23:27
    • SennaS

      Posts: 12.095

      Waarom zouden ze niet naar Max luisteren?

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 00:54
  • monzaron

    Posts: 979

    Verstappen en Leclerc verliezers deze quali, Hadjar, Lindblad en Hamilton en Norris top. Toto aan de joystick kwam in quali 3 in de verdrukkimg beide MB’s kregen zodoende iets meer power om vooraan te blijven. Mijn vermoeden wordt steeds meer versterkt in de werkwijze bij Toto’s Garage 🎉

    • + 3
    • 23 mei 2026 - 23:24
    • snailer

      Posts: 33.102

      Verliezer.... Ze zouden best de grote winnaar kunnen zijn. Mij leek dat Leclerc en Verstappen meer vleugel hadden. Gokken op regen?

      • + 1
      • 24 mei 2026 - 00:10
    • SennaS

      Posts: 12.095

      In Miami was ook tropisch regenbui voorspeld, dus even afwachten. De kans is grote dat het droog blijft en daarom zou het een erg grote gok zijn voor een regenafstelling

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 00:52
  • SennaS

    Posts: 12.095

    Spannende quai. Hoezo Mercedes oppermachtig, ze moeten ervoor vechten, net als bij de sprint.
    Beide Mercedes mannen op hetzelfde niveau en ook Hadjar heeft aansluiting op Max, zal wel een uitschieter zien maar we gaan het zien.
    Dit circuit ligt Lewis erg goed en jammer van het foutje maar ook zonder foutje was een hogere plek lastig.
    Mcl zit er goed bij en ze maken de grootste kans mogen (als het niet regent) want hun race pace lijkt het constants.
    En wat ze je van Lindblad, een ster in wording, on voorstel wat hij doet in die B of test auto van RBR.

    • + 0
    • 24 mei 2026 - 00:43

