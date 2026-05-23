George Russell heeft de pole position gepakt op het Circuit Gilles Villeneuve. Op het Canadese circuit werd de tweede tijd genoteerd door Andrea Kimi Antonelli, terwijl Lando Norris de top drie compleet wist te maken in deze sessie.

Q1

Onder aanvoering van Alexander Albon werd de kwalificatie in Canada afgetrapt. De paddock was nog maar net bijgekomen van het spektakel in de sprintrace, en het feest ging weer van start. Veel coureurs volgden Albon de baan op, en Fernando Alonso werd misschien iets te enthousiast de pitlane ingestuurd. Hij werd recht in het pad van Franco Colapinto de fastlane ingestuurd, en dat levert Aston Martin een tripje naar de stewards op.

Ze zullen zich nog een keertje moeten melden, want de auto van Lance Stroll werd op een onveilige manier de pitbox uitgestuurd. Alonso zal zich ook een tweede keer moeten melden bij de stewards, omdat hij werd geblokkeerd door Sergio Pérez tijdens een snelle ronde.

Vooraan het veld wisten de toppers zonder al te veel moeite door te stoten naar het tweede gedeelte van de kwalificatie. Ferrari-coureur Charles Leclerc moest even zweten, omdat zijn rondetijd werd verwijderd. Hij kon de schade snel herstellen, en ging met gemak door. Dat gold ook voor beide Audi's, die een sterke sessie reden. Esteban Ocon, Albon, Alonso, Pérez, Stroll en Valtteri Bottas vielen af.

Q2

De Alpines en de McLarens waren er in het tweede gedeelte van de kwalificatie als de kippen bij om de baan op te gaan. De verschillen waren klein, en iedereen leek zijn best te moeten gaan doen om door te stoten naar het beslissende derde bedrijf.

Veel toppers hadden het lastig in het tweede gedeelte van de kwalificatie. Charles Leclerc moest tot en met het eind van de sessie vechten voor een plekje in Q3, terwijl George Russell ook een extra rondje moest rijden vanwege een foutje in de eerste bocht.

Bij Max Verstappen ging het niet bepaald beter; hij had moeite met het op temperatuur krijgen van zijn banden. De Nederlander klaagde steen en been over zijn voorbanden, en stelde dat het voelde alsof hij op ijs reed. Zijn teamgenoot Isack Hadjar voelde zich als een vis in het water, en noteerde zelfs de snelste tijd.

Ondanks de problemen wisten de toppers wel door te stoten naar het derde kwalificatiegedeelte. Dat gold niet voor Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Carlos Sainz en Oliver Bearman.

Q3

Verstappen en Hadjar kwamen als de baan op in het derde, en beslissende gedeelte van de kwalificatie. Verstappen beleefde tot dat moment een lastige sessie, en hij zocht naar een beter gevoel in de auto. Zijn eerste rondje was echter niet goed genoeg, en in deze run was hij 0,744 seconden langzamer dan de snelste tijd van Lando Norris. Verstappen was ontevreden, en stelde dat hij amper snelheid had op de rechte stukken.

Hij was niet de enige coureur met problemen, want ook de Mercedessen kwamen nog niet goed voor de dag. Russell moest zelfs zijn rondje afbreken, terwijl Antonelli de nodige tijd had verloren. De tweede run werd dus belangrijk voor de Zilverpijlen.

Bij Mercedes wisten ze dat het een belangrijke run was, en beide coureurs trapten het gas vol in. Antonelli gaf alles in zijn laatste ronde, maar het was net niet genoeg voor de pole position. Russell was namelijk net een fractie van een seconde sneller, en dat mocht iedereen weten. Hij juichte opvallend hard, en stak na afloop zijn duim op naar elke camera die op hem was gericht.

Verstappen kwam op zijn beurt niet verder dan de zesde tijd, en de frustratie spoot bijna uit zijn oren. Balend schreeuwde hij over de boordradio dat er iets niet aan de haak was. Hij moet voor morgen hopen op een extreme regenbui, anders lijkt het weer een kansloze opdracht te worden.