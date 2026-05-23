Antonelli houdt de moed erin: "Ik ben best tevreden"

Andrea Kimi Antonelli heeft net naast de pole position gegrepen in Canada. De Italiaanse Mercedes-coureur was bezig met een zeer snelle ronde, maar zag hoe zijn teamgenoot George Russell net een fractie van een seconde sneller was. Antonelli blijft strijdbaar voor de race van morgen.

Enkele uren voor de start van de kwalificatie kon Antonelli het bloed van zijn teamgenoot Russell wel drinken. Hij was van mening dat de Brit hem van de baan had geduwd in de sprintrace, en teambaas Toto Wolff moest hem meerdere keren streng toespreken over de boordradio. In de kwalificatie kon Antonelli sportieve revanche nemen, maar hij kwam net te kort. Hij leek de pole zo goed als binnen te hebben, maar Russell was sneller.

Hoe was het gevoel bij Antonelli?

Waar Russell zijn tanden bloot lachte, lachte Antonelli als een boer met kiespijn. Hij probeerde echter het hoofd omhoog te houden na de kwalificatie: "Het is altijd lastig om echt alles te geven voor één rondje. Het is dit hele weekend al heel erg lastig met de banden en om ze in het juiste window te krijgen."

Zijn tweede tijd betekent een plekje op de voorste startrij voor de race, en dat geeft de burger moed: "Ik ben best tevreden. Er zat nog meer in, maar George wist een geweldig rondje te rijden en we gaan ons nu volledig focussen op de dag van morgen."

Focus op de regen

Voor zondag wordt er regen voorspeld in Montreal, en dat is ook iets waar de teams rekening mee hebben gehouden qua set-up. Antonelli weet dat er een nieuwe uitdaging voor de deur staat, en hij wil zich er dan ook goed op focussen: "We zullen wel zien wat het weer morgen gaat doen, maar we gaan ons best doen om overal op voorbereid te zijn."

Antonelli voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, en zal morgen de schade moeten beperken. Russell kan bij een zege inlopen, maar Antonelli gaat vanzelfsprekend ook op jacht naar het eremetaal.

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 250
  • Podiums 7
  • Grand Prix 28
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
