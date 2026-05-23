Andrea Kimi Antonelli heeft net naast de pole position gegrepen in Canada. De Italiaanse Mercedes-coureur was bezig met een zeer snelle ronde, maar zag hoe zijn teamgenoot George Russell net een fractie van een seconde sneller was. Antonelli blijft strijdbaar voor de race van morgen.

Enkele uren voor de start van de kwalificatie kon Antonelli het bloed van zijn teamgenoot Russell wel drinken. Hij was van mening dat de Brit hem van de baan had geduwd in de sprintrace, en teambaas Toto Wolff moest hem meerdere keren streng toespreken over de boordradio. In de kwalificatie kon Antonelli sportieve revanche nemen, maar hij kwam net te kort. Hij leek de pole zo goed als binnen te hebben, maar Russell was sneller.

Hoe was het gevoel bij Antonelli?

Waar Russell zijn tanden bloot lachte, lachte Antonelli als een boer met kiespijn. Hij probeerde echter het hoofd omhoog te houden na de kwalificatie: "Het is altijd lastig om echt alles te geven voor één rondje. Het is dit hele weekend al heel erg lastig met de banden en om ze in het juiste window te krijgen."

Zijn tweede tijd betekent een plekje op de voorste startrij voor de race, en dat geeft de burger moed: "Ik ben best tevreden. Er zat nog meer in, maar George wist een geweldig rondje te rijden en we gaan ons nu volledig focussen op de dag van morgen."

Focus op de regen

Voor zondag wordt er regen voorspeld in Montreal, en dat is ook iets waar de teams rekening mee hebben gehouden qua set-up. Antonelli weet dat er een nieuwe uitdaging voor de deur staat, en hij wil zich er dan ook goed op focussen: "We zullen wel zien wat het weer morgen gaat doen, maar we gaan ons best doen om overal op voorbereid te zijn."

Antonelli voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, en zal morgen de schade moeten beperken. Russell kan bij een zege inlopen, maar Antonelli gaat vanzelfsprekend ook op jacht naar het eremetaal.