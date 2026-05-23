Hamilton in de problemen: FIA opent wéér een onderzoek

Lewis Hamilton moet vrezen voor een gridstraf voor de Grand Prix van Canada van morgen. De Britse Ferrari-coureur kende een goede kwalificatie, maar na afloop bleek dat hij mogelijk Pierre Gasly in de weg had gereden. Het is de tweede keer dat Hamilton zich vandaag moet melden bij de stewards.

Hamilton noteerde de vijfde tijd in de kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Het gaf de Brit een goed gevoel, maar mogelijk loopt hij nu tegen problemen aan. De stewards willen namelijk met hem gaan praten over een incident met Pierre Gasly aan het begin van de sessie. Hamilton zou de Alpine-coureur hebben geblokkeerd, en dat kan hem een gridstraf opleveren.

Hamilton moest zich na de sprintrace ook al verantwoorden, omdat hij daar mogelijk een voordeel zou hebben gehaald uit het afsnijden van een bocht. Dat leverde hem geen straf op, en hij zal hopen dat de geschiedenis zich nu gaat herhalen.

Wat is er aan de hand?

Het incident tussen Hamilton en Gasly vond vier minuten in de sessie plaats in bocht acht. Tijdens Q1 werd er door de stewards nog geen onderzoek geopend, waardoor weinig mensen doorhadden dat er een mogelijke overtreding was gemaakt. Gasly had er ook weinig last van, omdat hij ook door wist te stoten naar het tweede gedeelte van de kwalificatie.

Drukke avond voor de stewards

De stewards kunnen voorlopig nog niet gaan slapen, want ze moeten nog veel zaken onderzoeken. Naast het incident tussen Hamilton en Gasly moeten ze namelijk ook kijken naar een actie van Sergio Pérez, want de Mexicaanse Cadillac-coureur leek Fernando Alonso in de weg te rijden. 

Alonso's werkgever Aston Martin kan mogelijk meerdere boetes verwachten, want ze moeten zich melden voor twee bijzondere incidenten. Alonso werd vlak voor het begin van de kwalificatie namelijk in het pad van Franco Colapinto de pits uitgestuurd, terwijl zijn teamgenoot Lance Stroll met een onveilige auto op pad werd gestuurd. Als klap op de vuurpijl moet Stroll zich ook melden, omdat hij Nico Hülkenberg zou hebben gehinderd.

F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Canada 2026

Reacties (9)

  • schwantz34

    Posts: 42.046

    Ook dit gaat Ham weer geen straf opleveren, daar zorgt zijn Britse bilmaat Connely as usual wel wéér voor!

    • + 4
    • 23 mei 2026 - 23:35
    • F1jos

      Posts: 5.275

      De bilmaten van zijn kip is indrukwekkender.

      • + 1
      • 23 mei 2026 - 23:38
  • F1jos

    Posts: 5.275

    Jeetje, dat had ik niet verwacht.........

    • + 1
    • 23 mei 2026 - 23:35
  • De Vogel is Geland

    Posts: 863

    Hamilton een straf? 😄

    • + 1
    • 23 mei 2026 - 23:41
    • zoefroef

      Posts: 1.709

      Voor afsnijden? Daar heeft hij iig prettige herinneringen aan, dat mag hier altijd ongestraft.

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 01:22
  • MustFeed

    Posts: 10.527

    Dit was wel heel duidelijk in de weg rijden. Als hier geen straf voor komt dan kan je net zo goed de regel volledig schrappen.

    • + 1
    • 23 mei 2026 - 23:54
    • schwantz34

      Posts: 42.046

      Nou, begin maar vast met schrappen dan! ;)

      • + 1
      • 24 mei 2026 - 00:02
  • hupholland

    Posts: 9.921

    Hamilton kan beter zn tent opzetten naast de stewardsroom.

    • + 1
    • 24 mei 2026 - 00:02
  • Larry Perkins

    Posts: 65.206

    In dit soort gevallen l*llen coureurs zich er doorgaans onderuit en dat zal Lewis in dit geval ook wel lukken: No penalty...

    • + 0
    • 24 mei 2026 - 00:06

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.582
  • Podiums 133
  • Grand Prix 236
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

