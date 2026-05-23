Lewis Hamilton moet vrezen voor een gridstraf voor de Grand Prix van Canada van morgen. De Britse Ferrari-coureur kende een goede kwalificatie, maar na afloop bleek dat hij mogelijk Pierre Gasly in de weg had gereden. Het is de tweede keer dat Hamilton zich vandaag moet melden bij de stewards.

Hamilton noteerde de vijfde tijd in de kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Het gaf de Brit een goed gevoel, maar mogelijk loopt hij nu tegen problemen aan. De stewards willen namelijk met hem gaan praten over een incident met Pierre Gasly aan het begin van de sessie. Hamilton zou de Alpine-coureur hebben geblokkeerd, en dat kan hem een gridstraf opleveren.

Hamilton moest zich na de sprintrace ook al verantwoorden, omdat hij daar mogelijk een voordeel zou hebben gehaald uit het afsnijden van een bocht. Dat leverde hem geen straf op, en hij zal hopen dat de geschiedenis zich nu gaat herhalen.

Wat is er aan de hand?

Het incident tussen Hamilton en Gasly vond vier minuten in de sessie plaats in bocht acht. Tijdens Q1 werd er door de stewards nog geen onderzoek geopend, waardoor weinig mensen doorhadden dat er een mogelijke overtreding was gemaakt. Gasly had er ook weinig last van, omdat hij ook door wist te stoten naar het tweede gedeelte van de kwalificatie.

Drukke avond voor de stewards

De stewards kunnen voorlopig nog niet gaan slapen, want ze moeten nog veel zaken onderzoeken. Naast het incident tussen Hamilton en Gasly moeten ze namelijk ook kijken naar een actie van Sergio Pérez, want de Mexicaanse Cadillac-coureur leek Fernando Alonso in de weg te rijden.

Alonso's werkgever Aston Martin kan mogelijk meerdere boetes verwachten, want ze moeten zich melden voor twee bijzondere incidenten. Alonso werd vlak voor het begin van de kwalificatie namelijk in het pad van Franco Colapinto de pits uitgestuurd, terwijl zijn teamgenoot Lance Stroll met een onveilige auto op pad werd gestuurd. Als klap op de vuurpijl moet Stroll zich ook melden, omdat hij Nico Hülkenberg zou hebben gehinderd.