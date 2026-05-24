De frustratie bij Max Verstappen was groot na afloop van de kwalificatie in Canada. Hij was allesbehalve tevreden met zijn resultaat, zijn auto én zijn team. Waar hij eerder deze week stelde dat hij volgend jaar 'gewoon' in de Formule 1 rijdt, lijkt hij nu toch weer te hinten op een vertrek.

Verstappen kwam in de kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve niet verder dan een zesde tijd. Hij worstelde met zijn auto, en klaagde tijdens de sessie dat hij geen snelheid had op de rechte stukken en dat hij zijn voorbanden niet onder controle kon krijgen. Na afloop haalde hij hard uit bij Viaplay, en toen hij even later bij de internationale media verscheen, spoot de frustratie haast uit zijn oren.

Wat zegt het gevoel?

Verstappen leek opnieuw te twijfelen aan zijn toekomst in de sport: "Nou, ik kan dit wel zeggen: volgend jaar wordt een heel erg lang jaar op deze manier, en daar zit ik echt niet op te wachten. Als het zo blijft, dan gaan we het zien... Het is mentaal voor mij niet te doen om zo door te blijven gaan."

Verstappen wil dat de motorregels worden aangepast, en nu er mogelijk tot wat vertraging komt met de veranderingen, kan dat gevolgen hebben voor zijn toekomst: "Het is de Formule 1. Het is nou eenmaal niet anders, maar het is wel een beetje zonde. Er zijn meer leuke dingen die we kunnen doen."

Positief blijven

Verstappen wil echter niet in een soort negativiteit blijven hangen: "Laten we het positief bekijken. Volgens mij zijn we er nog steeds op gericht om die veranderingen wel door te voeren. En natuurlijk zullen sommige mensen, die op dit moment misschien een voordeel hebben, proberen er moeilijk over te doen. Maar als de FIA sterk in haar schoenen staat... Ook vanuit de Formule 1 moeten ze het gewoon doorzetten."

Verstappen benadrukt dat hij niet preekt voor eigen parochie: "Het zou beter zijn voor de sport als geheel."