Verstappen is het spuugzat: "Mentaal niet meer te doen"

De frustratie bij Max Verstappen was groot na afloop van de kwalificatie in Canada. Hij was allesbehalve tevreden met zijn resultaat, zijn auto én zijn team. Waar hij eerder deze week stelde dat hij volgend jaar 'gewoon' in de Formule 1 rijdt, lijkt hij nu toch weer te hinten op een vertrek.

Verstappen kwam in de kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve niet verder dan een zesde tijd. Hij worstelde met zijn auto, en klaagde tijdens de sessie dat hij geen snelheid had op de rechte stukken en dat hij zijn voorbanden niet onder controle kon krijgen. Na afloop haalde hij hard uit bij Viaplay, en toen hij even later bij de internationale media verscheen, spoot de frustratie haast uit zijn oren.

Wat zegt het gevoel?

Verstappen leek opnieuw te twijfelen aan zijn toekomst in de sport: "Nou, ik kan dit wel zeggen: volgend jaar wordt een heel erg lang jaar op deze manier, en daar zit ik echt niet op te wachten. Als het zo blijft, dan gaan we het zien... Het is mentaal voor mij niet te doen om zo door te blijven gaan."

Verstappen wil dat de motorregels worden aangepast, en nu er mogelijk tot wat vertraging komt met de veranderingen, kan dat gevolgen hebben voor zijn toekomst: "Het is de Formule 1. Het is nou eenmaal niet anders, maar het is wel een beetje zonde. Er zijn meer leuke dingen die we kunnen doen."

Positief blijven

Verstappen wil echter niet in een soort negativiteit blijven hangen: "Laten we het positief bekijken. Volgens mij zijn we er nog steeds op gericht om die veranderingen wel door te voeren. En natuurlijk zullen sommige mensen, die op dit moment misschien een voordeel hebben, proberen er moeilijk over te doen. Maar als de FIA sterk in haar schoenen staat... Ook vanuit de Formule 1 moeten ze het gewoon doorzetten."

Verstappen benadrukt dat hij niet preekt voor eigen parochie: "Het zou beter zijn voor de sport als geheel."

Michael Schumacher

Posts: 2.362

Foto's Grand Prix van Canada 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (13)

  • Michael Schumacher

    Posts: 2.362

    Dit begint nu wel lichtelijk vervelend te worden. Let wel, je mag kritiek uitten, daar heeft Max alle recht toe. Het is ook volkomen menselijk dat dit extra aan het licht komt wanneer dingen niet gaan wat betreft persoonlijke prestaties. Ook dat raakt Max Verstappen, het is geen robot.

    Als mens hou ik niet erg van klagen, dit hoeft naar mijn idee niet altijd herhaald te worden als het niet gaat naar buiten toe. Lewis had daar ook een handje van vorig jaar, het is niet om aan te horen en dient binnenskamers besproken te worden.

    Matig weekend tot dusver van Verstappen, laten we hopen dat het tij keert.

    • + 3
    • 24 mei 2026 - 00:16
    • NicoS

      Posts: 20.737

      Lees je wel waar het over gaat?
      Het gaat over dat sommige mensen weer dwars gaan liggen tegen de gemaakte afspraken om volgend seizoen de verhouding 60-40 toe te passen.
      Een vooruitzicht om volgend seizoen nog steeds met een niet werkende 50-50 motorformule te gaan rijden, ziet hij niet zitten. Daar gaat dit artikel over.
      Hij hoopt dan ook dat de FIA de regel aanpassing naar 60-40 dan ook wel doorzet…..

      • + 3
      • 24 mei 2026 - 00:23
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.362

      Ja ik lees waar het over gaat, daarom schrijf ik deze reactie ook. Maar ik neem context mee namelijk dat het na de kwalificatie is, waar het het hele weekend al niet optimaal loopt en dat zorgt dus kan ik me voorstellen voor extra irritatie. Dus dit soort uitspraken/meningen komen vaker extra aan het licht en worden vaker benadrukt/aangezet wanneer persoonlijke prestaties uit blijven.

      Dus ik blijf bij mijn eerste reactie.

      • + 4
      • 24 mei 2026 - 00:30
    • NicoS

      Posts: 20.737

      Dan klopt je gedachtengang niet, en dat legt hij ook uit.
      Maar dat zal toch tegen dovemansoren zijn…..

      • + 3
      • 24 mei 2026 - 00:35
    • hupholland

      Posts: 9.921

      ja, ik lees het ook zo als Nicos; de gemaakte afspraken voor volgend jaar zijn er nog niet definitief door, dus gaat Max weer druk op de ketel zetten. Als anderen weer gaan dwarsliggen snap ik ook wel dat Max dat ook weer gaat doen. Maar goed, hij is dit weekend ook gewoon weer niet tevreden in de auto en in zn carrière staat hij misschien ook wel op een belangrijk kruispunt. Er zullen eind volgende maand toch clausule's in werking gaan treden en er zal vanuit andere teams natuurlijk zeker belangstelling zijn. Dan kan ik me voorstellen dat je ook helemaal gek wordt van een wissselvallige auto en onvoorspelbare regelgeving. En met de 24 uur van vorige week en de vlucht naar Canada heeft hij misschien ook wel een beetje een dubbele jetlag. Opmerkelijk dat hij zich nu al druk maakt over hoe 2027 mentaal gaat zijn.

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 00:54
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.362

      Nee ik benader in dit geval het meer psychologisch. Inhoudelijk heeft Max (wat ik al eerder benoemde) namelijk gewoon gelijk. Ik benoem alleen dat de timing hiervan benoemd mag worden, want ondanks dat hij gelijk heeft is het tegelijkertijd vermoeiend dat het, zo het lijkt, extra benadrukt wordt wanneer er een rot weekend in zit. Dat maakt zijn punt niet minder waar, helemaal niet zelfs, maar het is wel het benoemen waard want het kan invloed hebben.

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 01:17
  • Politik

    Posts: 9.945

    Jantje lacht, Jantje huilt.
    Die regels, tja die zijn niet top.
    Daar is iedereen het wel over eens.
    Moet nog wat aan geschaafd worden hier en daar.
    GT3 schijnt de nieuwe norm te zijn in het autoracen.
    Maar dat terzijde. Als de auto aardig gaat, zijn de regels gelijk een stuk minder ruk.
    Gaat die auto niet lekker, zoals vandaag, zien de regels er ook meteen weer een stuk slechter uit.
    Dat de waan van de dag de tendens moge bepalen.

    • + 4
    • 24 mei 2026 - 00:19
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.362

      Dat van GT3 begint ook hoogst irritant te worden. Let wel, het is een prachtige klasse waar echt lol in zit. Maar het lijkt nu wel alsof het een levensdoel is geworden om maar het gebrek aan dopamine of groepsgevoel te houden omdat Verstappen niet meer wint in de F1.

      Dat is geen waarheid, het valt gewoon enorm op. En inderdaad, de regels zijn dan ineens ook weer veel slechter. Gevoel is nuttig, maar verre van betrouwbaar zo blijkt.

      • + 5
      • 24 mei 2026 - 00:24
    • SennaS

      Posts: 12.098

      De regels zijn wat het is en kan gedurende het seizoen aan gesleuteld worden en teams zullen er beter mee omgaan.
      Het is verre van ideaal maar geldt gelukkig voor iedereen. Het minste wat je kunt doen is om het beste uit de onderhavige regels te halen zoals de andere teams en coureurs. Ik hoor andere coureurs er steeds minder over zeuren, ondanks zij ook niet 100% achter staan.
      Gt3 kijkt geen hond naar en dankzij Max hebben sommigen het ontdekt. Net als een grote groep f1 ontdekt hebben dankzij Max.

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 01:16
  • Bertrand Gachot

    Posts: 641

    We hadden het net afgesproken: “geen pensioen berichten meer!” Morgen een bak regen en een opdrogende baan, podium pakken en door!

    • + 2
    • 24 mei 2026 - 00:24
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.427

    Achhh max. Je lijkt Ferrari van 20 jaar geleden wel. In de periode zaten ze ook constant te dreigen met een vertrek. Of je stopt of je gaat door. Maar dit is toch niet nodig. We weten t nu wel

    • + 4
    • 24 mei 2026 - 00:40
  • SennaS

    Posts: 12.098

    In Miami was Max super positief gezien de updates werkte en had dit weekend meer verwacht. Toen waren de regels opeens
    Hij lijkt trekjes te krijgen van een verwend mannetje die de laatste jaren louter de beste auto of 1 vd snelste auto’s had.
    Je kunt toch niet eeuwig de beste auto hebben? Of zie ik het verkeerd?
    Het is nu even wennen zoals alle van zijn collega’s die veel langer in een barrel reden en uiteindelijk opgekrabbeld hebben.
    Hopelijk kan hij zich gauw mengen n de top en kunnen zijn we even verlost van vetrek of GT3 geneuzel.

    • + 0
    • 24 mei 2026 - 01:09
    • SennaS

      Posts: 12.098

      *Toen waren de regels naar de achtergrond verdwenen

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 01:10

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

