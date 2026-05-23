Russell dolgelukkig na pole in Canada: "Aanpassingen hebben gewerkt"

George Russell was de snelste man tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada. Tijdens de tweede Formule 1-sessie greep de Brit pal voor de neus van teamgenoot Andrea Kimi Antonelli pole position in Montréal. Na afloop van de enerverende afvalrace oogde de Mercedes-rijder dolgelukkig. 

Russell moest even billenknijpen tijdens het derde gedeelte van de kwalificatie. De nummer twee van het WK zag zijn eerste run in rook opgaan, maar presteerde uit het niets om in zijn laatste ronde de snelste tijd neer te zetten. Voor de derde keer achter elkaar zal hij de race in Canada vanaf de eerste plek starten. 

Russell dik tevreden na afloop 

Nadat hij uit zijn W17 stapte, droop de glimlach van Russell zijn gezicht af. "Het is altijd een uitdaging om terug te komen van de sprintrace", erkende hij tijdens zijn podiuminterview. Daar voegde de Brit aan toe dat Mercedes het nodige aan zijn auto heeft aangepast. 

"We hebben als team wat aanpassingen doorgevoerd; we moeten achteraf bekijken of dat de juiste richting was. En die laatste ronde kwam natuurlijk zomaar uit het niets." 

Nóg een keer Russell tegen Antonelli 

Tijdens de sprintrace eerder deze dag ontplofte bijna de bom tussen Russell en Antonelli. Wiel-aan-wiel presteerden de Mercedes-rijders het om bijna met zijn tweeën van de baan te schieten, maar een crash werd uiteindelijk vermeden.

Antonelli oogde na het voorval zichtbaar gefrustreerd, maar volgens Russell is er weinig aan de hand. "We hebben sinds vanmorgen goed met elkaar gepraat. En, weet je, we zijn allebei coureurs. We weten allebei wat we moeten doen. We respecteren elkaar. Dus we gaan racen." 

"Ik denk, weet je, we hopen dat het gewoon tussen ons tweeën gaat. Maar we hebben vandaag gezien hoe competitief de rest is. Morgen lijkt het nat te worden. Dat wordt ook een hele nieuwe uitdaging. Dus om eerlijk te zijn, is dat niet echt waar we nu aan denken. We willen er gewoon voor zorgen dat we op de bovenste trede kunnen staan", zo sloot Russell uiteindelijk af. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes GP Canada 2026

Reacties (3)

  • Larry Perkins

    Posts: 65.205

    Knap gedaan van Russell,

    • + 2
    • 23 mei 2026 - 23:20
    • TylaHunter

      Posts: 10.688

      Mwa, als dit een van zijn beste circuits is... wordt het een lastig jaar voor Russell.

      • + 3
      • 23 mei 2026 - 23:24
    • hupholland

      Posts: 9.918

      het is niet persé 1 van zn beste circuits, maar Mercedes ging de afgelopen jaren vaak beter bij koelere omstandigheden. En die heb je in Canada vaak. Russell won vorig jaar de race, maar Antonelli werd ook gewoon 3e. Zn eerste podium en tot aan laat in het seizoen (Sao Paulo) ook zn enige. Dus het is misschien eerder een circuit dat beide coureurs gewoon prima ligt. Ik denk overigens ook niet dat Miami Russell persé heel slecht ligt, maar dat was wel 1 vd weinige circuits waar Antonelli vorig jaar beter was en ook zn eerste sprintpole pakte. Maar goed, dat Russell een veel zwaardere kluif aan Antonelli gaat hebben dan vorig jaar is wel duidelijk.

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 23:45

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.112
  • Podiums 26
  • Grand Prix 156
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
