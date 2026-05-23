George Russell was de snelste man tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada. Tijdens de tweede Formule 1-sessie greep de Brit pal voor de neus van teamgenoot Andrea Kimi Antonelli pole position in Montréal. Na afloop van de enerverende afvalrace oogde de Mercedes-rijder dolgelukkig.

Russell moest even billenknijpen tijdens het derde gedeelte van de kwalificatie. De nummer twee van het WK zag zijn eerste run in rook opgaan, maar presteerde uit het niets om in zijn laatste ronde de snelste tijd neer te zetten. Voor de derde keer achter elkaar zal hij de race in Canada vanaf de eerste plek starten.

Russell dik tevreden na afloop

Nadat hij uit zijn W17 stapte, droop de glimlach van Russell zijn gezicht af. "Het is altijd een uitdaging om terug te komen van de sprintrace", erkende hij tijdens zijn podiuminterview. Daar voegde de Brit aan toe dat Mercedes het nodige aan zijn auto heeft aangepast.

"We hebben als team wat aanpassingen doorgevoerd; we moeten achteraf bekijken of dat de juiste richting was. En die laatste ronde kwam natuurlijk zomaar uit het niets."

Nóg een keer Russell tegen Antonelli

Tijdens de sprintrace eerder deze dag ontplofte bijna de bom tussen Russell en Antonelli. Wiel-aan-wiel presteerden de Mercedes-rijders het om bijna met zijn tweeën van de baan te schieten, maar een crash werd uiteindelijk vermeden.

Antonelli oogde na het voorval zichtbaar gefrustreerd, maar volgens Russell is er weinig aan de hand. "We hebben sinds vanmorgen goed met elkaar gepraat. En, weet je, we zijn allebei coureurs. We weten allebei wat we moeten doen. We respecteren elkaar. Dus we gaan racen."

"Ik denk, weet je, we hopen dat het gewoon tussen ons tweeën gaat. Maar we hebben vandaag gezien hoe competitief de rest is. Morgen lijkt het nat te worden. Dat wordt ook een hele nieuwe uitdaging. Dus om eerlijk te zijn, is dat niet echt waar we nu aan denken. We willen er gewoon voor zorgen dat we op de bovenste trede kunnen staan", zo sloot Russell uiteindelijk af.