Max Verstappen kende wederom een teleurstellende kwalificatie in Canada. De Nederlander kwam niet verder dan de zesde startplaats in Montréal en zag wederom een gigantische kloof ontstaan tussen Red Bull Racing en de topteams. Na afloop oogde de viervoudig wereldkampioen dan ook ontevreden.

Het was wederom worstelen geblazen voor Verstappen op het circuit van Montréal. Terwijl George Russell pole position greep, moest de 28-jarige alle zeilen bijzetten om enigszins in de buurt te komen van Mercedes, McLaren, of Ferrari. Meer dan een zesde startplaats zat er dan ook niet in.

Verstappen weet het niet meer

Na afloop van de sessie oogde Verstappen in een niet al te beste stemming. De Nederlander erkende meerdere afstellingen te hebben geprobeerd, maar dat dat allemaal niet gewerkt heeft. "Het was niet best", stelde hij tegenover Viaplay.

"Dan ging ik weer wat beter over de kerbs, maar dan verloor ik weer downforce. Het maakt allemaal niet zoveel uit. Ik blijf maar in die cirkels opereren", voegde hij daar wat radeloos aan toe.

Op de vraag hoe dat dan komt reageerde hij veelzeggend: "Ik heb geen idee, het is allemaal heel raar."

Gaat regen Verstappen helpen?

Verstappen was daarbij kritisch op Red Bull. Hij stemde in met een afstelling op voorspraak van de Oostenrijkse renstal, maar volgens de toprijder werkte dat ook voor geen meter. "Ik heb wat geprobeerd met de auto. Dat wou het team. Dus ik zeg, ja doe maar. Maar dat is ook duidelijk niet het juiste", zo klonk het eerlijk.

De kans bestaat dat het gaat regenen in Canada tijdens de race, wat de mogelijkheid biedt om wellicht richting een podiumplek te rijden. Echter was Verstappen daar sceptisch over. "Het is al lastig genoeg om die slicks te laten werken over een ronde. En in Barcelona, wat een circuit is waar je veel meer temperatuur genereert in de banden, was het al heel moeilijk om die regenbanden aan het werken te krijgen. Dus dat zal morgen hier ook wel een probleem zijn", zo sloot hij veelzeggend af.