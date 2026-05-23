Verstappen weer ontevreden over Red Bull: "Zij denken dat het werkt"

Max Verstappen kende wederom een teleurstellende kwalificatie in Canada. De Nederlander kwam niet verder dan de zesde startplaats in Montréal en zag wederom een gigantische kloof ontstaan tussen Red Bull Racing en de topteams. Na afloop oogde de viervoudig wereldkampioen dan ook ontevreden. 

Het was wederom worstelen geblazen voor Verstappen op het circuit van Montréal. Terwijl George Russell pole position greep, moest de 28-jarige alle zeilen bijzetten om enigszins in de buurt te komen van Mercedes, McLaren, of Ferrari. Meer dan een zesde startplaats zat er dan ook niet in. 

Verstappen weet het niet meer

Na afloop van de sessie oogde Verstappen in een niet al te beste stemming. De Nederlander erkende meerdere afstellingen te hebben geprobeerd, maar dat dat allemaal niet gewerkt heeft. "Het was niet best", stelde hij tegenover Viaplay.

"Dan ging ik weer wat beter over de kerbs, maar dan verloor ik weer downforce. Het maakt allemaal niet zoveel uit. Ik blijf maar in die cirkels opereren", voegde hij daar wat radeloos aan toe. 

Op de vraag hoe dat dan komt reageerde hij veelzeggend: "Ik heb geen idee, het is allemaal heel raar." 

Gaat regen Verstappen helpen? 

Verstappen was daarbij kritisch op Red Bull. Hij stemde in met een afstelling op voorspraak van de Oostenrijkse renstal, maar volgens de toprijder werkte dat ook voor geen meter. "Ik heb wat geprobeerd met de auto. Dat wou het team. Dus ik zeg, ja doe maar. Maar dat is ook duidelijk niet het juiste", zo klonk het eerlijk. 

De kans bestaat dat het gaat regenen in Canada tijdens de race, wat de mogelijkheid biedt om wellicht richting een podiumplek te rijden. Echter was Verstappen daar sceptisch over. "Het is al lastig genoeg om die slicks te laten werken over een ronde. En in Barcelona, wat een circuit is waar je veel meer temperatuur genereert in de banden, was het al heel moeilijk om die regenbanden aan het werken te krijgen. Dus dat zal morgen hier ook wel een probleem zijn", zo sloot hij veelzeggend af. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 42.046

    Terwijl George Russell pole position greep, moest de 28-jarige alle zeilen bijzetten om enigszins in de buurt te komen van Mercedes, McLaren, of Ferrari.

    Als het morgen nat is dan komen al die bijgezette zeilen en extra grote achtervleugel Max waarschijnlijk zeer goed van pas!

    • + 2
    • 23 mei 2026 - 23:50
  • SennaS

    Posts: 12.089

    Daar gaan we weer.

    • + 1
    • 24 mei 2026 - 00:35
    • schwantz34

      Posts: 42.046

      Tja, als een coureur een auto onder zijn reet krijgt waar hij (ondanks alle doorgevoerde veranderingen van het team) niet mee kan doen wat hij wil dan zal hij altijd klagen. Sterker nog, dat doet niet alleen Max, maar dat doen ze allemaal!

      • + 1
      • 24 mei 2026 - 00:44

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

