Pak de popcorn erbij: Rijdersmarkt staat op klappen door aflopende contracten

De Formule 1 maakt zich stilaan op voor een van de spannendste rijdersmarkten van de afgelopen jaren. Opvallend veel contracten lopen eind 2026 af, waardoor verschillende topteams binnenkort belangrijke keuzes moeten maken. Vooral bij Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari kan de situatie snel veranderen.

Uit een overzicht van de huidige contracten blijkt dat meerdere grote namen nog altijd geen langdurige zekerheid hebben. George Russell, Kimi Antonelli, Lewis Hamilton en Fernando Alonso behoren tot de coureurs die na 2026 mogelijk vrij zijn om te onderhandelen.

Mercedes en Red Bull staan voor cruciale beslissingen

Bij Mercedes lopen zowel het contract van Russell als dat van supertalent Antonelli af in 2026. Vooral die laatste wordt gezien als een sleutelproject voor de toekomst van het team. Mercedes zal dus snel duidelijkheid willen creëren over de line-up richting de nieuwe generatie reglementen.

Ook Red Bull blijft een dossier om in de gaten te houden. Max Verstappen ligt officieel vast tot 2028, maar de voortdurende geruchten over clausules en mogelijke interesse van rivalen blijven rondzingen in de paddock. Intussen loopt ook de verbintenis van Isack Hadjar af in 2026, waardoor Red Bull opnieuw belangrijke keuzes moet maken binnen het eigen talentenprogramma.

Ferrari, Aston Martin en Cadillac kunnen markt opschudden

Bij Ferrari ligt Charles Leclerc langer vast, maar Lewis Hamilton beschikt voorlopig slechts over een contract tot eind 2026. Tegen die tijd nadert de zevenvoudige wereldkampioen de leeftijd van 42 jaar, waardoor de Italiaanse renstal zich mogelijk moet voorbereiden op een nieuwe kopman naast Leclerc.

Daarnaast zijn ook Fernando Alonso, Franco Colapinto, Sergio Pérez en Valtteri Bottas namen om rekening mee te houden. Zeker het Cadillac-project kan voor extra beweging zorgen op de markt. Met zoveel aflopende contracten lijkt de kans groot dat de rijdersmarkt richting 2026 volledig losbarst en meerdere topteams hun line-up stevig door elkaar zullen gooien.

Check hieronder welk contract in welk seizoen afloop:

McLaren 
Lando Norris (2027) 
Oscar Piastri (2028)

Mercedes
Andrea Kimi Antonelli (2026) 
George Russell (2026) 

Red Bull Racing 
Max Verstappen (2028)
Isack Hadjar (2026)

Ferrari 
Charles Leclerc (2027)
Lewis Hamilton (2026)

Williams 
Alexander Albon (2026)
Carlos Sainz (2026)

Racing Bulls 
Liam Lawson (2026)
Arvid Lindblad (2026)

Aston Martin 
Fernando Alonso (2026)
Lance Stroll (2026)

Haas
Esteban Ocon (2026)
Oliver Bearman (2026)

Audi
Nico Hülkenberg (2026)
Gabriel Bortoleto (2026)

Alpine 
Pierre Gasly (2028)
Franco Colapinto (2026)

Cadillac
Valtteri Bottas (2026) 
Sergio Pérez (2026)

Reacties (4)

  • Rocks

    Posts: 1.080

    Heb liever bitterballen en bier 😎

    • + 0
    • 8 mei 2026 - 09:23
  • Starscreamer

    Posts: 1.446

    Alonso stopt
    Ocon stopt
    Hamilton stopt

    voor de rest zie ik weinig veranderingen

    • + 0
    • 8 mei 2026 - 09:24
  • Hourpower

    Posts: 780

    Dan moet dus driekwart jaar popcorn vreten voordat je weet waar iedereen rijdt volgend jaar. Nee dank je.

    Zit nog vol van die bak lasagne van de slager gisteren en verder zie ik het allemaal wel.

    • + 0
    • 8 mei 2026 - 09:39
  • F1jos

    Posts: 5.213

    De coureurs staan op klappen, door de druk die ze dit jaar moeten presenteren.

    • + 0
    • 8 mei 2026 - 09:58

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

