De Formule 1 maakt zich stilaan op voor een van de spannendste rijdersmarkten van de afgelopen jaren. Opvallend veel contracten lopen eind 2026 af, waardoor verschillende topteams binnenkort belangrijke keuzes moeten maken. Vooral bij Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari kan de situatie snel veranderen.
Uit een overzicht van de huidige contracten blijkt dat meerdere grote namen nog altijd geen langdurige zekerheid hebben. George Russell, Kimi Antonelli, Lewis Hamilton en Fernando Alonso behoren tot de coureurs die na 2026 mogelijk vrij zijn om te onderhandelen.
Mercedes en Red Bull staan voor cruciale beslissingen
Bij Mercedes lopen zowel het contract van Russell als dat van supertalent Antonelli af in 2026. Vooral die laatste wordt gezien als een sleutelproject voor de toekomst van het team. Mercedes zal dus snel duidelijkheid willen creëren over de line-up richting de nieuwe generatie reglementen.
Ook Red Bull blijft een dossier om in de gaten te houden. Max Verstappen ligt officieel vast tot 2028, maar de voortdurende geruchten over clausules en mogelijke interesse van rivalen blijven rondzingen in de paddock. Intussen loopt ook de verbintenis van Isack Hadjar af in 2026, waardoor Red Bull opnieuw belangrijke keuzes moet maken binnen het eigen talentenprogramma.
Ferrari, Aston Martin en Cadillac kunnen markt opschudden
Bij Ferrari ligt Charles Leclerc langer vast, maar Lewis Hamilton beschikt voorlopig slechts over een contract tot eind 2026. Tegen die tijd nadert de zevenvoudige wereldkampioen de leeftijd van 42 jaar, waardoor de Italiaanse renstal zich mogelijk moet voorbereiden op een nieuwe kopman naast Leclerc.
Daarnaast zijn ook Fernando Alonso, Franco Colapinto, Sergio Pérez en Valtteri Bottas namen om rekening mee te houden. Zeker het Cadillac-project kan voor extra beweging zorgen op de markt. Met zoveel aflopende contracten lijkt de kans groot dat de rijdersmarkt richting 2026 volledig losbarst en meerdere topteams hun line-up stevig door elkaar zullen gooien.
Check hieronder welk contract in welk seizoen afloop:
McLaren
Lando Norris (2027)
Oscar Piastri (2028)
Mercedes
Andrea Kimi Antonelli (2026)
George Russell (2026)
Red Bull Racing
Max Verstappen (2028)
Isack Hadjar (2026)
Ferrari
Charles Leclerc (2027)
Lewis Hamilton (2026)
Williams
Alexander Albon (2026)
Carlos Sainz (2026)
Racing Bulls
Liam Lawson (2026)
Arvid Lindblad (2026)
Aston Martin
Fernando Alonso (2026)
Lance Stroll (2026)
Haas
Esteban Ocon (2026)
Oliver Bearman (2026)
Audi
Nico Hülkenberg (2026)
Gabriel Bortoleto (2026)
Alpine
Pierre Gasly (2028)
Franco Colapinto (2026)
Cadillac
Valtteri Bottas (2026)
Sergio Pérez (2026)
Reacties (4)
Rocks
Posts: 1.080
Starscreamer
Posts: 1.446
Alonso stopt
Ocon stopt
Hamilton stopt
voor de rest zie ik weinig veranderingen
Hourpower
F1jos
Posts: 5.213
De coureurs staan op klappen, door de druk die ze dit jaar moeten presenteren.