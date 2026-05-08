De Formule 1 maakt zich stilaan op voor een van de spannendste rijdersmarkten van de afgelopen jaren. Opvallend veel contracten lopen eind 2026 af, waardoor verschillende topteams binnenkort belangrijke keuzes moeten maken. Vooral bij Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari kan de situatie snel veranderen.

Uit een overzicht van de huidige contracten blijkt dat meerdere grote namen nog altijd geen langdurige zekerheid hebben. George Russell, Kimi Antonelli, Lewis Hamilton en Fernando Alonso behoren tot de coureurs die na 2026 mogelijk vrij zijn om te onderhandelen.

Mercedes en Red Bull staan voor cruciale beslissingen

Bij Mercedes lopen zowel het contract van Russell als dat van supertalent Antonelli af in 2026. Vooral die laatste wordt gezien als een sleutelproject voor de toekomst van het team. Mercedes zal dus snel duidelijkheid willen creëren over de line-up richting de nieuwe generatie reglementen.

Ook Red Bull blijft een dossier om in de gaten te houden. Max Verstappen ligt officieel vast tot 2028, maar de voortdurende geruchten over clausules en mogelijke interesse van rivalen blijven rondzingen in de paddock. Intussen loopt ook de verbintenis van Isack Hadjar af in 2026, waardoor Red Bull opnieuw belangrijke keuzes moet maken binnen het eigen talentenprogramma.

Ferrari, Aston Martin en Cadillac kunnen markt opschudden

Bij Ferrari ligt Charles Leclerc langer vast, maar Lewis Hamilton beschikt voorlopig slechts over een contract tot eind 2026. Tegen die tijd nadert de zevenvoudige wereldkampioen de leeftijd van 42 jaar, waardoor de Italiaanse renstal zich mogelijk moet voorbereiden op een nieuwe kopman naast Leclerc.

Daarnaast zijn ook Fernando Alonso, Franco Colapinto, Sergio Pérez en Valtteri Bottas namen om rekening mee te houden. Zeker het Cadillac-project kan voor extra beweging zorgen op de markt. Met zoveel aflopende contracten lijkt de kans groot dat de rijdersmarkt richting 2026 volledig losbarst en meerdere topteams hun line-up stevig door elkaar zullen gooien.

Check hieronder welk contract in welk seizoen afloop:

McLaren

Lando Norris (2027)

Oscar Piastri (2028)

Mercedes

Andrea Kimi Antonelli (2026)

George Russell (2026)

Red Bull Racing

Max Verstappen (2028)

Isack Hadjar (2026)

Ferrari

Charles Leclerc (2027)

Lewis Hamilton (2026)

Williams

Alexander Albon (2026)

Carlos Sainz (2026)

Racing Bulls

Liam Lawson (2026)

Arvid Lindblad (2026)

Aston Martin

Fernando Alonso (2026)

Lance Stroll (2026)

Haas

Esteban Ocon (2026)

Oliver Bearman (2026)

Audi

Nico Hülkenberg (2026)

Gabriel Bortoleto (2026)

Alpine

Pierre Gasly (2028)

Franco Colapinto (2026)

Cadillac

Valtteri Bottas (2026)

Sergio Pérez (2026)