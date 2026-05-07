user icon
icon

F1-analist oppert: "Mercedes moet ingrijpen bij Russell"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
F1-analist oppert: "Mercedes moet ingrijpen bij Russell"

George Russell beleefde een lastig weekend in Miami en moest duidelijk zijn meerdere erkennen in teamgenoot Kimi Antonelli. De Brit kwam snelheid tekort en wist uiteindelijk met enig fortuin nog een vierde plaats uit het vuur te slepen.

Na afloop zocht Russell de verklaring vooral bij zichzelf en het circuit. Volgens de Mercedes-coureur paste de baan in Miami simpelweg niet bij zijn rijstijl, al sprak hij tegelijk de verwachting uit dat hij zich in Canada opnieuw van zijn beste kant zal laten zien.

Meer over Mercedes FIA deelt nieuwe details over 'valsspelen' Mercedes

FIA deelt nieuwe details over 'valsspelen' Mercedes

29 apr
 Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

4 mei

Glock zet vraagtekens bij aanpak Russell

Voormalig F1-coureur Timo Glock kijkt echter met een kritischer blik naar de prestaties van Russell. Volgens de Duitser ligt het probleem niet alleen bij het circuit, maar vooral bij de keuzes die de Brit zelf maakt tijdens zo’n weekend.

“Als je het hele weekend ziet dat je tekortkomt en je teamgenoot iets anders doet met de afstelling, dan moet je daar veel sneller op inspelen”, stelt Glock. “Dan wacht je daar niet mee tot de slotfase van de race, maar probeer je dat al op vrijdag of zaterdag uit.”

‘Russell moet sneller schakelen’

Glock begrijpt dan ook weinig van de afwachtende houding van Russell in Miami. Zeker omdat de data binnen het team gewoon beschikbaar is en duidelijk maakt waar het verschil zit.

“Je weet exact wat er aan de andere kant van de garage gebeurt”, klinkt het. “Als je dan gemiddeld vier tienden per ronde langzamer bent, moet je ingrijpen. Dat had in dit geval veel eerder moeten gebeuren.”

Antonelli gaat als een komeet

In tegenstelling tot bij Russell, is het aan de andere kant van de garage een stuk gezelliger. Antonelli won de afgelopen drie races in China, Japan en Miami en staat momenteel bovenaan in het WK. Een hard gelag voor Russell, die voor het Formule 1-seizoen als torenhoge favoriet naar voren werd geschoven.

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Timo Glock Mercedes

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Flexwing

    Posts: 363

    Ik zou hem vervangen.

    • + 0
    • 7 mei 2026 - 10:18
  • Maximo

    Posts: 9.874

    Russell zijn ego waarin hij zich als de betere coureur ziet maakt het natuurlijk moeilijk om zoals Glock zegt snel gedurende het weekend de afstelling van Antonelli te proberen.

    De 1e coureur binnen een team is namelijk toch degene die de weg leidt, dus al snel overstappen naar wat in zijn ogen de mindere coureur is vormt een knauw in zijn zelfvertrouwen maar schetst ook een plaatje binnen het team waarbij hij beseft dat zijn streepje voor is verdwenen en hij nog op moet passen dat dat streepje voor heel binnenkort bij zijn teamgenoot ligt.

    • + 0
    • 7 mei 2026 - 10:40

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.112
  • Podiums 26
  • Grand Prix 156
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar