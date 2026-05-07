George Russell beleefde een lastig weekend in Miami en moest duidelijk zijn meerdere erkennen in teamgenoot Kimi Antonelli. De Brit kwam snelheid tekort en wist uiteindelijk met enig fortuin nog een vierde plaats uit het vuur te slepen.

Na afloop zocht Russell de verklaring vooral bij zichzelf en het circuit. Volgens de Mercedes-coureur paste de baan in Miami simpelweg niet bij zijn rijstijl, al sprak hij tegelijk de verwachting uit dat hij zich in Canada opnieuw van zijn beste kant zal laten zien.

Glock zet vraagtekens bij aanpak Russell

Voormalig F1-coureur Timo Glock kijkt echter met een kritischer blik naar de prestaties van Russell. Volgens de Duitser ligt het probleem niet alleen bij het circuit, maar vooral bij de keuzes die de Brit zelf maakt tijdens zo’n weekend.

“Als je het hele weekend ziet dat je tekortkomt en je teamgenoot iets anders doet met de afstelling, dan moet je daar veel sneller op inspelen”, stelt Glock. “Dan wacht je daar niet mee tot de slotfase van de race, maar probeer je dat al op vrijdag of zaterdag uit.”

‘Russell moet sneller schakelen’

Glock begrijpt dan ook weinig van de afwachtende houding van Russell in Miami. Zeker omdat de data binnen het team gewoon beschikbaar is en duidelijk maakt waar het verschil zit.

“Je weet exact wat er aan de andere kant van de garage gebeurt”, klinkt het. “Als je dan gemiddeld vier tienden per ronde langzamer bent, moet je ingrijpen. Dat had in dit geval veel eerder moeten gebeuren.”

Antonelli gaat als een komeet

In tegenstelling tot bij Russell, is het aan de andere kant van de garage een stuk gezelliger. Antonelli won de afgelopen drie races in China, Japan en Miami en staat momenteel bovenaan in het WK. Een hard gelag voor Russell, die voor het Formule 1-seizoen als torenhoge favoriet naar voren werd geschoven.