FIA-president denkt na over verbieden van Red Bull-constructie

De discussie over meerdere F1-teams die dezelfde eigenaar hebben, is weer helemaal opgelaaid. FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft zich hier nu voor het eerst over uitgelaten, en hij stelt dat het zijn persoonlijke mening is dat dit niet de bedoeling is.

Momenteel is er in de Formule 1 één echte situatie waarbij twee teams dezelfde eigenaar hebben. Het gaat hier om Red Bull Racing en Racing Bulls, die allebei eigendom zijn van het Red Bull-concern maar wel zelfstandig opereren. De interesse van Mercedes in een aandelenpakket van het team van Alpine heeft de discussie nieuw leven ingeblazen, en vooral McLaren-CEO Zak Brown is van mening dat dit niet moet kunnen. Hij trok dan ook recent wederom aan de bel.

Wat is de mening van Ben Sulayem?

Brown doet er alles aan om ervoor te zorgen dat dit soort situaties worden verboden. FIA-president Mohammed Ben Sulayem werd er in Miami door Reuters naar gevraagd, en hij stelt dat het alleen acceptabel is onder de juiste redenen: "Zolang je de aandelen niet wil kopen, omdat je wil dat anderen het kunnen bemachtigen, of omdat je het gaan om stemrecht tijdens stemmingen over de regelgevingen, dan is het misschien wel oké."

Persoonlijk kan Ben Sulayem zich wel vinden in de kritiek van Brown, maar of dat ook tot een regelwijziging gaat leiden, dat laat hij in het midden: "Maar ik ben wel van mening dat het bezitten van twee teams niet de juiste manier is. Dit is wel mijn persoonlijke standpunt, maar we gaan er wel naar kijken, want het is een heel erg complex onderwerp."

Wat kunnen de gevolgen zijn?

Bij Red Bull zijn ze zich van geen kwaad bewust, aangezien beide teams apart van elkaar opereren. Het is wel zo dat coureurs en personeel hierdoor makkelijker kunnen overstappen, wat ook een punt van kritiek van Brown is. Nu Mercedes mogelijk medeaandeelhouder van Alpine gaat worden, is de discussie niet leven in geblazen. Als de FIA besluit in te grijpen, kan het nu vooral een groot nadeel voor Red Bull zijn en wordt het bedrijf praktisch gedwongen één van de twee teams te verkopen.

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.175

    Laatste race liet Racing Bull coureur Liam Lawson zich niet de kaas van het brood eten door Max.

    Maar het is heel makkelijk, en wordt ook gedaan, om Max te laten passeren zonder moeilijk te doen...voordeel van twee teams, een eigenaar.....en daar wringt de schoen zeg maar.

    • + 1
    • 5 mei 2026 - 15:00
  • iOosterbaan

    Posts: 2.160

    Tjah....mensen, inclusief Zak Bruin, gaan wel heel gemakkelijk eraan voorbij dat Ecclestone zijn maatje Dieter vroeg om het team te kopen omdat ze anders maar 9 teams zouden hebben gehad. Kortom ze zijn heel erg pretty please with sugar on top gevraagd om het te doen. Het was nooit als strategie om meer teams te hebben. Dat het uiteindelijk zo uitpakt is wat anders natuurlijk. Maar ik vind niet dat vergeten moet worden dat zonder deze actie we jaren met maar 9 teams hadden gereden met alle andere gevolgen van dien.

    • + 0
    • 5 mei 2026 - 15:25

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

