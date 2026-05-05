De discussie over meerdere F1-teams die dezelfde eigenaar hebben, is weer helemaal opgelaaid. FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft zich hier nu voor het eerst over uitgelaten, en hij stelt dat het zijn persoonlijke mening is dat dit niet de bedoeling is.

Momenteel is er in de Formule 1 één echte situatie waarbij twee teams dezelfde eigenaar hebben. Het gaat hier om Red Bull Racing en Racing Bulls, die allebei eigendom zijn van het Red Bull-concern maar wel zelfstandig opereren. De interesse van Mercedes in een aandelenpakket van het team van Alpine heeft de discussie nieuw leven ingeblazen, en vooral McLaren-CEO Zak Brown is van mening dat dit niet moet kunnen. Hij trok dan ook recent wederom aan de bel.

Wat is de mening van Ben Sulayem?

Brown doet er alles aan om ervoor te zorgen dat dit soort situaties worden verboden. FIA-president Mohammed Ben Sulayem werd er in Miami door Reuters naar gevraagd, en hij stelt dat het alleen acceptabel is onder de juiste redenen: "Zolang je de aandelen niet wil kopen, omdat je wil dat anderen het kunnen bemachtigen, of omdat je het gaan om stemrecht tijdens stemmingen over de regelgevingen, dan is het misschien wel oké."

Persoonlijk kan Ben Sulayem zich wel vinden in de kritiek van Brown, maar of dat ook tot een regelwijziging gaat leiden, dat laat hij in het midden: "Maar ik ben wel van mening dat het bezitten van twee teams niet de juiste manier is. Dit is wel mijn persoonlijke standpunt, maar we gaan er wel naar kijken, want het is een heel erg complex onderwerp."

Wat kunnen de gevolgen zijn?

Bij Red Bull zijn ze zich van geen kwaad bewust, aangezien beide teams apart van elkaar opereren. Het is wel zo dat coureurs en personeel hierdoor makkelijker kunnen overstappen, wat ook een punt van kritiek van Brown is. Nu Mercedes mogelijk medeaandeelhouder van Alpine gaat worden, is de discussie niet leven in geblazen. Als de FIA besluit in te grijpen, kan het nu vooral een groot nadeel voor Red Bull zijn en wordt het bedrijf praktisch gedwongen één van de twee teams te verkopen.