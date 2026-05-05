Lando Norris is niet volledig overtuigd door de recente aanpassingen in de Formule 1-reglementen. De McLaren-coureur ziet wel lichte vooruitgang, maar benadrukt dat de sport nog ver verwijderd is van het gewenste niveau. Volgens de Brit blijven er fundamentele problemen bestaan, vooral rond het rijgedrag in kwalificaties.

De FIA besloot in de afgelopen maand om het superclippen omlaag te halen. Hiermee zou er minder energie verbruikt worden en hoefde de coureur minder op te laden en kon hij onder het mom van een lagere topsnelheid meer gas geven. Dit leverde een Miami het nodige spektakel op, al vindt de kersverse wereldkampioen dat er nog het een en ander kan veranderen.

‘Je wordt nog steeds gestraft om te pushen’

Volgens Norris schiet het huidige reglement nog altijd tekort wanneer coureurs echt tot het uiterste willen gaan. “Er is een kleine stap vooruit gezet, maar we zijn er nog lang niet. Als je overal vol probeert te pushen zoals vroeger, word je daar nog steeds voor afgestraft”, legt hij uit tijdens de persconferentie in Miami.

De McLaren-rijder vindt dat moeilijk te rijmen met het DNA van de sport. “Je kunt simpelweg niet overal voluit gaan en dat is vreemd. Het zou net de bedoeling moeten zijn dat je overal zo vroeg mogelijk op het gas kunt. Dat je daar nu nog altijd nadeel van ondervindt, klopt gewoon niet.”

‘Probleem zit dieper: energiebeheer blijft knelpunt’

Norris vreest dat het probleem niet eenvoudig op te lossen is binnen het huidige technische kader. “Eerlijk gezegd denk ik niet dat je dit zomaar fixt. Het zit dieper dan een paar regelaanpassingen”, stelt hij.

Volgens de Brit ligt de kern van het probleem bij het energiebeheer. “Uiteindelijk draait het om die batterij. Zolang dat een beperkende factor blijft, blijf je met dit soort situaties zitten. Hopelijk zien we daar in de komende jaren verandering in, want dat is volgens mij de enige echte oplossing.”