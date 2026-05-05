Norris blijft kritisch op F1-reglementen: "Nog niet van ons niveau"

Lando Norris is niet volledig overtuigd door de recente aanpassingen in de Formule 1-reglementen. De McLaren-coureur ziet wel lichte vooruitgang, maar benadrukt dat de sport nog ver verwijderd is van het gewenste niveau. Volgens de Brit blijven er fundamentele problemen bestaan, vooral rond het rijgedrag in kwalificaties.

De FIA besloot in de afgelopen maand om het superclippen omlaag te halen. Hiermee zou er minder energie verbruikt worden en hoefde de coureur minder op te laden en kon hij onder het mom van een lagere topsnelheid meer gas geven. Dit leverde een Miami het nodige spektakel op, al vindt de kersverse wereldkampioen dat er nog het een en ander kan veranderen.

‘Je wordt nog steeds gestraft om te pushen’

Volgens Norris schiet het huidige reglement nog altijd tekort wanneer coureurs echt tot het uiterste willen gaan. “Er is een kleine stap vooruit gezet, maar we zijn er nog lang niet. Als je overal vol probeert te pushen zoals vroeger, word je daar nog steeds voor afgestraft”, legt hij uit tijdens de persconferentie in Miami.

De McLaren-rijder vindt dat moeilijk te rijmen met het DNA van de sport. “Je kunt simpelweg niet overal voluit gaan en dat is vreemd. Het zou net de bedoeling moeten zijn dat je overal zo vroeg mogelijk op het gas kunt. Dat je daar nu nog altijd nadeel van ondervindt, klopt gewoon niet.”

‘Probleem zit dieper: energiebeheer blijft knelpunt’

Norris vreest dat het probleem niet eenvoudig op te lossen is binnen het huidige technische kader. “Eerlijk gezegd denk ik niet dat je dit zomaar fixt. Het zit dieper dan een paar regelaanpassingen”, stelt hij.

Volgens de Brit ligt de kern van het probleem bij het energiebeheer. “Uiteindelijk draait het om die batterij. Zolang dat een beperkende factor blijft, blijf je met dit soort situaties zitten. Hopelijk zien we daar in de komende jaren verandering in, want dat is volgens mij de enige echte oplossing.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren

Reacties (8)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 20.686

    Laat Toto het maar niet horen…..;)
    Het is allemaal veel te complex geworden met al die limieten, het is niet meer te volgen.
    Het wedstrijdje ver pissen tussen de fabrikanten is belangrijker dan de sport, dat is wel duidelijk.

    • + 5
    • 5 mei 2026 - 10:51
  • Larry Perkins

    Posts: 64.766

    De kritiek floepte er bij Norris uit voordat zijn management kon ingrijpen...

    • + 4
    • 5 mei 2026 - 10:58
  • The Wolf

    Posts: 764

    Domenicali; "F..ck waarom blijven die k..t ventjes kritiek leveren, kan ik wéér met ze uit eten..."

    • + 2
    • 5 mei 2026 - 11:03
  • Larry Perkins

    Posts: 64.766

    F1 Race Press Conference - Miami GP | Kimi Antonelli, Lando Norris, Oscar Piastri
    (20,46 minuten, Norris over de aangepaste regels vanaf minuut 17,10)

    https://youtu.be/2yVI4FxZ6Wc

    • + 2
    • 5 mei 2026 - 11:13
    • Larry Perkins

      Posts: 64.766

      Vlak voordat Norris in minuut 17,10 aan het woord kwam, gaven Piastri en Antonelli ongeveer hetzelfde commentaar...

      • + 2
      • 5 mei 2026 - 11:42
  • Kubica

    Posts: 5.704

    Will Montoya nu ook straf voor Norris wegens kritiek op de reglementen?

    • + 3
    • 5 mei 2026 - 11:13
    • Larry Perkins

      Posts: 64.766

      Norris zei niet "Mario Kart", dus hij ontspringt de dans, nog net...

      • + 1
      • 5 mei 2026 - 11:33
  • Rimmer

    Posts: 13.273

    STRAFPUNTEN!!!!!! Straf straf straf!!

    • + 1
    • 5 mei 2026 - 12:25

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

