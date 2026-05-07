Autosport eindelijk weer toegestaan in Zwitserland

De overheid in Zwitserland heeft een opvallend besluit genomen. In het land was de autosport tientallen jaren verboden, maar aan dat opmerkelijke verbod is nu een einde gemaakt. Of dit zal betekenen dat er in de komende jaren veel grote klassen naar het land trekken, valt nog te bezien.

Zwitserland was het laatste land in Europa waar de autosport op afgesloten circuits verboden was. Dit verbod geldt sinds 1955, het jaar van de ramp op Le Mans. Tijdens de 24-uursrace crashte Mercedes-coureur Pierre Levegh, en hij belandde in het publiek. Er kwamen tenminste 82 mensen om het leven, en in meerdere landen werd de autosport op afgesloten circuits verboden. In Frankrijk, Duitsland en Spanje werd het verbod snel opgegeven toen de circuits veiliger werden, maar in Zwitserland was dit nog altijd het geval.

Wat is er nu aan de hand?

Sterker nog, het verbod werd opgenomen in de nationale wetgeving. Nu is er een einde gekomen aan dit opzienbarende verbod. Vier jaar geleden gaf het Zwitserse parlement al goedkeuring voor het afschaffen van het verbod, en deze week heeft de Bondsraad besloten dat de wetswijziging op 1 juli definitief ingaat. Dat betekent dat er na 71 jaar weer kan worden geracet op circuits in Zwitserland.

Of dit gaat gebeuren, valt echter nog te bezien. De beslissingsbevoegdheid ligt in Zwitserland namelijk bij de afzonderlijke kantons. Die zullen streng blijven kijken naar de autosport, wat ze zullen toetsen aan allerlei strenge veiligheidsnormen en milieu- en geluidseisen. Daarnaast zijn er nog geen permanente circuits te vinden in Zwitserland.

Veel racehistorie

De Grand Prix van Zwitserland stond in de begindagen van de Formule 1 wel op de kalender. Tussen 1950 en 1954 werd er geracet op het stratencircuit van Bremgarten in Bern, maar die race verdween door het verbod. Dat betekent echter niet dat de sport helemaal uit Zwitserland verdween, want bijvoorbeeld rally's en hillclimbs vielen buiten de wetgeving.

Ook werd er in 2018 en 2019 een uitzondering gemaakt voor de Formule E. In die twee jaren stond er ePrix in de straten van Zürich op de kalender. Het land bracht ook een aantal succesvolle coureurs zoals Neel Jani en Sébastien Buemi voort, maar een Grand Prix lijkt er nog niet in te zitten.

F1 Nieuws

Reacties (6)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.187

    Eindelijk...ik zit al 71 jaar te wachten op de Grand Prix van Zwitserland....komtie alsnog zeg.

    • + 0
    • 7 mei 2026 - 18:19
    • Larry Perkins

      Posts: 64.851

      Heb je die van1982 gemist @Ouw?




      (wellicht omdat die op circuit Dijon-Prenois werd georganiseerd)

      • + 0
      • 7 mei 2026 - 18:24
  • Larry Perkins

    Posts: 64.851

    "Komen ze nu mee, ik ben van ellende maar gaan tennissen", aldus Roger F.

    • + 3
    • 7 mei 2026 - 18:27
  • Joeppp

    Posts: 8.551

    De nieuwe Michel Vaillant: Superclipping in de Gotthardtunnel.

    • + 1
    • 7 mei 2026 - 19:26
  • TylaHunter

    Posts: 10.659

    Vreemd artikel, maar mede door een vreemde wet. Als Autosport verboden was kon FE niet racen in 2018. Als circuit racen verboden is... kan MXGP niet racen ... En ik meende dat er nog een soort superbike race was ergens in de afgelopen jaren.

    Het kon dus allemaal al lang door omzeiling van deze wet... Maakt het misschien formeel iets lastiger te organiseren maar het kon al lang weer.

    • + 0
    • 7 mei 2026 - 20:12
    • koppie toe

      Posts: 5.297

      Motocross en wat time trials was een uitzondering volgens AI.
      Elektrisch een maas in de wet.
      Zo kwam ik dat even snel tegen.

      • + 0
      • 7 mei 2026 - 23:50

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

