De overheid in Zwitserland heeft een opvallend besluit genomen. In het land was de autosport tientallen jaren verboden, maar aan dat opmerkelijke verbod is nu een einde gemaakt. Of dit zal betekenen dat er in de komende jaren veel grote klassen naar het land trekken, valt nog te bezien.

Zwitserland was het laatste land in Europa waar de autosport op afgesloten circuits verboden was. Dit verbod geldt sinds 1955, het jaar van de ramp op Le Mans. Tijdens de 24-uursrace crashte Mercedes-coureur Pierre Levegh, en hij belandde in het publiek. Er kwamen tenminste 82 mensen om het leven, en in meerdere landen werd de autosport op afgesloten circuits verboden. In Frankrijk, Duitsland en Spanje werd het verbod snel opgegeven toen de circuits veiliger werden, maar in Zwitserland was dit nog altijd het geval.

Wat is er nu aan de hand?

Sterker nog, het verbod werd opgenomen in de nationale wetgeving. Nu is er een einde gekomen aan dit opzienbarende verbod. Vier jaar geleden gaf het Zwitserse parlement al goedkeuring voor het afschaffen van het verbod, en deze week heeft de Bondsraad besloten dat de wetswijziging op 1 juli definitief ingaat. Dat betekent dat er na 71 jaar weer kan worden geracet op circuits in Zwitserland.

Of dit gaat gebeuren, valt echter nog te bezien. De beslissingsbevoegdheid ligt in Zwitserland namelijk bij de afzonderlijke kantons. Die zullen streng blijven kijken naar de autosport, wat ze zullen toetsen aan allerlei strenge veiligheidsnormen en milieu- en geluidseisen. Daarnaast zijn er nog geen permanente circuits te vinden in Zwitserland.

Veel racehistorie

De Grand Prix van Zwitserland stond in de begindagen van de Formule 1 wel op de kalender. Tussen 1950 en 1954 werd er geracet op het stratencircuit van Bremgarten in Bern, maar die race verdween door het verbod. Dat betekent echter niet dat de sport helemaal uit Zwitserland verdween, want bijvoorbeeld rally's en hillclimbs vielen buiten de wetgeving.

Ook werd er in 2018 en 2019 een uitzondering gemaakt voor de Formule E. In die twee jaren stond er ePrix in de straten van Zürich op de kalender. Het land bracht ook een aantal succesvolle coureurs zoals Neel Jani en Sébastien Buemi voort, maar een Grand Prix lijkt er nog niet in te zitten.