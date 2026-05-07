Christian Horner heeft de geruchten over een mogelijke overstap naar Alpine resoluut van tafel geveegd. De Brit benadrukt dat hij momenteel bewust afstand neemt van de Formule 1 en geen plannen heeft om snel terug te keren naar de paddock.

Afgelopen jaar werd Horner door Red Bull Racing op straat gezet. De voormalige teambaas geniet naar eigen zeggen nu van zijn tijdelijke pauze en gebruikt die periode om de sport vanuit een ander perspectief te bekijken. Daarmee lijkt een snelle comeback, ondanks de speculaties, voorlopig uitgesloten.

‘Geen haast om terug te keren’

In gesprek met Sky Sport MotoGP maakt Horner duidelijk dat hij geen druk voelt om opnieuw in de Formule 1 aan de slag te gaan. “Ik neem nog altijd wat afstand van de Formule 1 en voel absoluut geen nood om snel terug te keren naar de paddock”, legt hij uit.

Daarmee ontkracht hij meteen de verhalen over een mogelijke rol bij Alpine. Volgens Horner is het momenteel net belangrijk om even gas terug te nemen en niet overhaast in een nieuw project te stappen.

‘Ik beleef de sport nu anders’

De Brit geeft aan dat die pauze hem ook een andere kijk op de autosport heeft gegeven. “Door een stap terug te zetten, kan ik het racen veel ontspannener beleven, zonder de druk die normaal bij mijn functie komt kijken”, klinkt het.

Daarnaast geniet hij ervan om de sport opnieuw als toeschouwer te volgen. “Het is verfrissend om er eens op die manier naar te kijken en opnieuw die connectie met de sport te voelen, puur als fan.”

Horner liet zich ook uit over MotoGP en in het bijzonder Marc Márquez, waarbij hij een opvallende vergelijking maakte met Max Verstappen. “Het talent en de impact van Marc Márquez in de MotoGP zijn indrukwekkend, vergelijkbaar met de dominantie en uitstraling die Verstappen op de baan heeft.”