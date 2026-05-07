Vertrekt Horner richting de MotoGP? "Marquez vergelijkbaar met Verstappen"

Christian Horner heeft de geruchten over een mogelijke overstap naar Alpine resoluut van tafel geveegd. De Brit benadrukt dat hij momenteel bewust afstand neemt van de Formule 1 en geen plannen heeft om snel terug te keren naar de paddock.

Afgelopen jaar werd Horner door Red Bull Racing op straat gezet. De voormalige teambaas geniet naar eigen zeggen nu van zijn tijdelijke pauze en gebruikt die periode om de sport vanuit een ander perspectief te bekijken. Daarmee lijkt een snelle comeback, ondanks de speculaties, voorlopig uitgesloten.

'Horner in beeld als CEO van MotoGP'

4 mei
 Ben Sulayem wil Horner terug in Formule 1: "We missen hem"

Ben Sulayem wil Horner terug in Formule 1: "We missen hem"

5 mei

‘Geen haast om terug te keren’

In gesprek met Sky Sport MotoGP maakt Horner duidelijk dat hij geen druk voelt om opnieuw in de Formule 1 aan de slag te gaan. “Ik neem nog altijd wat afstand van de Formule 1 en voel absoluut geen nood om snel terug te keren naar de paddock”, legt hij uit.

Daarmee ontkracht hij meteen de verhalen over een mogelijke rol bij Alpine. Volgens Horner is het momenteel net belangrijk om even gas terug te nemen en niet overhaast in een nieuw project te stappen.

‘Ik beleef de sport nu anders’

De Brit geeft aan dat die pauze hem ook een andere kijk op de autosport heeft gegeven. “Door een stap terug te zetten, kan ik het racen veel ontspannener beleven, zonder de druk die normaal bij mijn functie komt kijken”, klinkt het.

Daarnaast geniet hij ervan om de sport opnieuw als toeschouwer te volgen. “Het is verfrissend om er eens op die manier naar te kijken en opnieuw die connectie met de sport te voelen, puur als fan.”

Horner liet zich ook uit over MotoGP en in het bijzonder Marc Márquez, waarbij hij een opvallende vergelijking maakte met Max Verstappen. “Het talent en de impact van Marc Márquez in de MotoGP zijn indrukwekkend, vergelijkbaar met de dominantie en uitstraling die Verstappen op de baan heeft.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Christian Horner

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Skoda F1

    Posts: 766

    En Wat zou marques er van vinden Als ze zijn motor eraf slopen en die vervangen door een dikke Duracell batterij die hij vervolgens halverwege het rechte stuk moet op laden door middel van zijn gas los te laten En pas na de bocht weer met ondersteuning van een boostknop vol op het gas/volt kan gaan?

    • + 4
    • 7 mei 2026 - 19:32
    • Larry Perkins

      Posts: 64.849

      Dan sloopt Márquez de dikke Duracell batterij eraf en stopt die in het trilei van mevrouw Márquez...

      • + 2
      • 7 mei 2026 - 20:06
    • markos

      Posts: 1.003

      Duracellati?

      ...lekt in ieder geval geen olie😅

      • + 2
      • 7 mei 2026 - 21:27

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

