Max Verstappen kwam afgelopen weekend in Miami beter voor de dag dan in de eerste drie races van het seizoen. De aangepaste F1-regels en de updates van Red Bull leken effect te hebben, maar volgens Günther Steiner is de kans nul dat Verstappen zich nog kan mengen in de titelstrijd.

Verstappen worstelde in de eerste drie Grands Prix van het seizoen met zijn Red Bull-bolide. Daarnaast was hij allesbehalve tevreden met de nieuwe regels, en was hij simpelweg niet in staat om de degens te kruisen met de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren. In Miami was Verstappen afgelopen weekend wél in staat om het duel aan te gaan, en dat gaf de burger bij Red Bull moed.

Kan Verstappen de titel pakken?

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner vindt dat men niet de polonaise moet gaan lopen. In de Red Flags Podcast sluit hij Verstappen uit als kanshebber voor de wereldtitel: "Nee, Max is geen titelkandidaat, nee zeker niet. Echt niet. Ik wil dat... Ik wil dat eigenlijk niet eens gaan uitleggen. Dat gaat dit jaar gewoon niet gebeuren. Nee."

Wie maken er wél kans op de titel?

Steiner stelt dat een vijftal andere coureurs om de titel zal gaan vechten. In de eerste drie races van het seizoen was Mercedes nog oppermachtig, maar in Miami kregen ze flinke tegenstand van McLaren, Ferrari én Verstappen.

Toch noemt Steiner de Nederlander niet in zijn rijtje van vijf titelkanshebbers: "Als je kijkt naar de beste vijf, dan wijs ik naar de twee Mercedessen, de twee McLarens en Charles Leclerc. Charles staat op de rand, maar ik ben vrij zeker van de twee McLarens en de twee Mercedessen. Zoals ik had gezegd, dat zijn mijn favorieten, maar niet Max."

Hoe liep het weekend af voor Verstappen?

Verstappen kwam afgelopen weekend in Miami als vijfde over de streep. Hij startte de race op de eerste startrij naast Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli, maar spinde bij de start.

Verstappen staat na vier raceweekenden op de zevende plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij heeft 26 WK-punten bij elkaar gereden, en heeft daarmee een enorme achterstand op WK-leider Antonelli. De Italiaan heeft tot nu toe 100 WK-punten bij elkaar gereden.