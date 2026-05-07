user icon
icon

Verstappen kan titeldroom vergeten: "Hij maakt geen kans"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen kan titeldroom vergeten: "Hij maakt geen kans"

Max Verstappen kwam afgelopen weekend in Miami beter voor de dag dan in de eerste drie races van het seizoen. De aangepaste F1-regels en de updates van Red Bull leken effect te hebben, maar volgens Günther Steiner is de kans nul dat Verstappen zich nog kan mengen in de titelstrijd.

Verstappen worstelde in de eerste drie Grands Prix van het seizoen met zijn Red Bull-bolide. Daarnaast was hij allesbehalve tevreden met de nieuwe regels, en was hij simpelweg niet in staat om de degens te kruisen met de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren. In Miami was Verstappen afgelopen weekend wél in staat om het duel aan te gaan, en dat gaf de burger bij Red Bull moed.

Meer over Max Verstappen Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

24 apr
 Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

4 mei

Kan Verstappen de titel pakken?

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner vindt dat men niet de polonaise moet gaan lopen. In de Red Flags Podcast sluit hij Verstappen uit als kanshebber voor de wereldtitel: "Nee, Max is geen titelkandidaat, nee zeker niet. Echt niet. Ik wil dat... Ik wil dat eigenlijk niet eens gaan uitleggen. Dat gaat dit jaar gewoon niet gebeuren. Nee."

Wie maken er wél kans op de titel?

Steiner stelt dat een vijftal andere coureurs om de titel zal gaan vechten. In de eerste drie races van het seizoen was Mercedes nog oppermachtig, maar in Miami kregen ze flinke tegenstand van McLaren, Ferrari én Verstappen.

Toch noemt Steiner de Nederlander niet in zijn rijtje van vijf titelkanshebbers: "Als je kijkt naar de beste vijf, dan wijs ik naar de twee Mercedessen, de twee McLarens en Charles Leclerc. Charles staat op de rand, maar ik ben vrij zeker van de twee McLarens en de twee Mercedessen. Zoals ik had gezegd, dat zijn mijn favorieten, maar niet Max."

Hoe liep het weekend af voor Verstappen?

Verstappen kwam afgelopen weekend in Miami als vijfde over de streep. Hij startte de race op de eerste startrij naast Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli, maar spinde bij de start.

Verstappen staat na vier raceweekenden op de zevende plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij heeft 26 WK-punten bij elkaar gereden, en heeft daarmee een enorme achterstand op WK-leider Antonelli. De Italiaan heeft tot nu toe 100 WK-punten bij elkaar gereden.

Aajd Flupke

Posts: 157

Aangezien ik in de jaren '70 met opa meekeek, zal ik het gemiddelde wel omlaag halen. Maar sommigen willen zich er zo op laten voorstaan dat ze al zooooo lang F1 kijken en daarom neerkijken op mensen die het om welke reden dan ook las later zijn gaan volgen. Hier heb je een 🥇en wordt er maar g... [Lees verder]

  • 7
  • 7 mei 2026 - 19:54
F1 Nieuws Max Verstappen Guenther Steiner Red Bull Racing

Reacties (26)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 32.729

    Nou zeg! Dat is even een eye-opener!

    • + 1
    • 7 mei 2026 - 16:54
    • Larry Perkins

      Posts: 64.851

      Mijn schoonmoeder zei het als eerste. Ze roerde wat door haar gore gare rapen en krijste toen onophoudelijk "MAX GEEN WDC, MAX GEEN WDC, MAX..."
      Kortom, de hele buurt op stelten en we hebben haar een spuitje moeten geven, toen ging het weer...

      • + 1
      • 7 mei 2026 - 17:15
  • Joeppp

    Posts: 8.551

    Antonelli krijgt nog wel een dip, Russell wint nog weleens wat, Leclerc gaat zeker iets winnen die jaar, Norris en Piastri gaan door met elkaar in de weg zitten. Tussen Max en Antonelli scheelt het maar 14 punten, er is nog helemaal niks beslist en als Max een auto heeft waarmee hij in de top6 kan kwalificeren maakt hij zeker nog kans omdat ik hem het meest constant inschat.

    • + 4
    • 7 mei 2026 - 17:00
    • Larry Perkins

      Posts: 64.851

      Pak nog ff het telraam erbij @Joeppp...

      • + 4
      • 7 mei 2026 - 17:18
    • Joeppp

      Posts: 8.551

      Aaaaa, verkeerde kolom gekeken! Max is kansloos Boeh, dat wordt niks meer dit jaar, het is klaar en dat allemaal door een verkeerd stuurhuis!

      • + 2
      • 7 mei 2026 - 17:23
    • snailer

      Posts: 32.729

      Ik vermoed dat Joepppp deze voorbereidde... En ja hoorrrrr.....

      Maar de schoonmoeder vam Larry wist het vorig jaar al. En die zei niets, want ze wist ook dat ze vandaag een spuitje zou krijgen.

      • + 1
      • 7 mei 2026 - 19:27
  • Skoda F1

    Posts: 766

    Nu gaat Montoya wel heel ver hoor! Als Steiner vermomd bij red flags gaan zitten..

    • + 2
    • 7 mei 2026 - 17:28
  • Flexwing

    Posts: 366

    Zeg nooit nooit kan nog van alles gebeuren we hebben nog maar 4 races gehad

    • + 1
    • 7 mei 2026 - 17:33
    • Larry Perkins

      Posts: 64.851

      Als er nog 16 F1-circuits van de kalender wordt gebombardeerd wordt het een moeilijk verhaal...

      • + 1
      • 7 mei 2026 - 17:57
  • Bertrand Gachot

    Posts: 569

    de gemiddelde volger hier keek geen f1 voor 2015 / 2016. Die vonden f1 toen nog gewoon "stom rondjes rijden, wat is daar nou aan?, liever keken ze naar "20 volwassen mannen (en twee houten klazen in het doel) die achter een bal aan holden " Ik zou zeggen kijk eens naar seizoen 2013, zie dat er van alles kan veranderen gedurende de loop van een seizoen.

    • + 1
    • 7 mei 2026 - 18:35
    • Bot78

      Posts: 3

      2010 of 2012 zijn denk ik nog betere voorbeelden

      • + 0
      • 7 mei 2026 - 19:24
    • Larry Perkins

      Posts: 64.851

      1976

      • + 1
      • 7 mei 2026 - 19:26
    • Joeppp

      Posts: 8.551

      Raikonnen was ook verrassend.

      • + 2
      • 7 mei 2026 - 19:27
    • Bot78

      Posts: 3

      1976 was ik nog niet geboren, maar zojuist een grafiek van de wk-stand bekeken. Maar dat moet inderdaad een heel apart jaar zijn geweest met dé crash op de Nordschleife en de regen chaos in Japan.

      • + 0
      • 7 mei 2026 - 19:36
    • Snork

      Posts: 22.478

      Ik kijk sinds 1986 en vind het nog steeds stom rondjes rijden.

      • + 4
      • 7 mei 2026 - 19:38
    • Larry Perkins

      Posts: 64.851

      1976 kan wat WK-spanning betreft concurreren met 2021 @Bot78.
      Hier een relatief korte samenvatting van dat seizoen...

      Formula 1 season #27 🏁 1976
      (Speed Formula1 Channel, 29,53 minuten)

      https://youtu.be/t7woKtJx6xE

      https://youtu.be/t7woKtJx6xE

      • + 1
      • 7 mei 2026 - 19:47
    • Larry Perkins

      Posts: 64.851

      * één link was genoeg geweest...

      • + 1
      • 7 mei 2026 - 19:48
    • Aajd Flupke

      Posts: 157

      Aangezien ik in de jaren '70 met opa meekeek, zal ik het gemiddelde wel omlaag halen. Maar sommigen willen zich er zo op laten voorstaan dat ze al zooooo lang F1 kijken en daarom neerkijken op mensen die het om welke reden dan ook las later zijn gaan volgen. Hier heb je een 🥇en wordt er maar gelukkig mee

      • + 7
      • 7 mei 2026 - 19:54
    • Bertrand Gachot

      Posts: 569

      1976 ook een goed voorbeeld alleen telde in heel veel jaren de 10 beste uitslagen en varianten daarvan, dat is aan de generatie orange army helemaal niet uit te leggen

      • + 0
      • 7 mei 2026 - 20:30
    • Larry Perkins

      Posts: 64.851

      In 1976 was het anders geregeld @Bertrand, voor het kampioenschap telden de zeven beste resultaten van de races 1-8 en de zeven beste resultaten van de races 9-16 mee...
      En dit had geen invloed op het duel Hunt-Lauda.

      • + 2
      • 7 mei 2026 - 20:48
    • Snork

      Posts: 22.478

      orange army…
      We hadden hier ooit vPutten, alias Putmans. Die sprak over het blikken blaasorkest.
      Het soort types die zich verheven voelen boven de fans die Max naar de F1 heeft weten te trekken.

      • + 3
      • 7 mei 2026 - 21:18
    • Bertrand Gachot

      Posts: 569

      Thanks Larry voor de uitleg! Volgens mij was er ook een jaar waarin Prost zelfs beter een race (met halve punten monaco) niet had kunnen winnen, ect!

      • + 0
      • 7 mei 2026 - 21:20
    • Larry Perkins

      Posts: 64.851

      Ja dat klopt @Bertrand, maar dat was pas in 1984…

      In 1984
      Niki Lauda won zijn derde en laatste wereldtitel met slechts een half punt voorsprong op zijn teamgenoot Alain Prost. Lauda eindigde op 72 punten, Prost op 71,5.
      Prost won in 1984 vaker (7 keer tegen 5 keer voor Lauda), maar in de door Prost gewonnen GP van Monaco kregen de coureurs halve punten, omdat er nog geen 75% van de geplande afstand was afgelegd.

      Het is trouwens nog steeds het kleinste verschil ooit tussen de nummer 1 en 2 in het wereldkampioenschap.
      Terzijde: Voor het kampioenschap telden de elf beste resultaten mee. Geen enkele coureur eindigde in meer dan elf puntenposities.

      En dan in 1988…
      Ook nu telden van de zestien races alleen de beste 11 resultaten mee voor het kampioenschap.
      Prost behaalde 105 punten gedurende het jaar, maar slechts 87 punten telden mee voor het kampioenschap.
      Senna behaalde 94 punten, waarvan 90 meetelden voor het kampioenschap omdat hij meer races won.
      Zo werd Senna wereldkampioen, hoewel hij niet de meeste punten over het hele jaar behaalde.

      • + 0
      • 7 mei 2026 - 23:30
    • snailer

      Posts: 32.729

      "1 was genoeg geweest"

      Goed dat je het er bij zet Larry. Ik dacht even dat ik dubbel zag van de tripels.

      • + 0
      • 8 mei 2026 - 00:02
    • snailer

      Posts: 32.729

      Kijk van voor 1970, maar bewust vanaf 1970. Vanaf dat jaar begon ik wat meer te begrijpen van F1. Met de nadruk op wat. Als in nog steeds niet vol begrijpend.


      Echter heb ik plaatsgemaakt voor de nieuwe generatie fans.

      F1 leeft voort.

      • + 0
      • 8 mei 2026 - 00:07
    • Polleke2

      Posts: 2.003

      Zandvoort 1973 met de dood van Roger Williamson en dat er gewoon met grote bochten om de brandende auto heengereden werd,en Purley wanhopig probeerde hem nog uit de auto te krijgen.lijk was.
      Dat heeft zoveel indruk gemaakt dat ik daarna altijd de F1 gevolgd heb voor zover dat in die tijd mogelijk was.
      Waren meestal een paar minuten bij sport in beeld met commentaar van Frans Hendriks.

      • + 0
      • 8 mei 2026 - 00:19

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar