user icon
icon

Montoya is nog niet klaar met Verstappen: "Heeft met McLaren gesproken"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Montoya is nog niet klaar met Verstappen: "Heeft met McLaren gesproken"

Juan Pablo Montoya denkt dat de Formule 1 er alles aan zal doen om Max Verstappen competitief te houden. De Colombiaan stelt dat de Nederlander zó belangrijk is geworden voor de sport, dat het bijna ondenkbaar is dat hij nog jarenlang buiten de strijd om overwinningen zou vallen.

Montoya onthulde bovendien dat McLaren vorig jaar gesprekken voerde met Verstappen, maar uiteindelijk afhaakte door de financiële eisen van de viervoudig wereldkampioen. Volgens de oud-F1-coureur is de situatie inmiddels veranderd.

Meer over McLaren Norris snapt Verstappen niet: "Hij verpeste hier zijn eigen race"

Norris snapt Verstappen niet: "Hij verpeste hier zijn eigen race"

3 mei
 Woede na Verstappen-vraag aan Norris: "Het zijn prutsers!"

Woede na Verstappen-vraag aan Norris: "Het zijn prutsers!"

28 apr

‘Verstappen zou nu salaris inleveren’

Volgens Montoya stond Verstappen een jaar geleden nog in een compleet andere positie op de markt. “Toen kon Max vragen wat hij wilde, maar nu ligt dat anders”, klinkt het. De Colombiaan denkt zelfs dat de Nederlander bereid zou zijn om financieel water bij de wijn te doen als dat betekent dat hij opnieuw in een winnende wagen terechtkomt.

Daarmee doelt Montoya op de huidige situatie bij Red Bull, waar Verstappen dit seizoen niet langer vanzelfsprekend domineert. “Max wil boven alles winnen”, aldus de voormalig Williams- en McLaren-coureur. “Nu moet hij leren omgaan met een situatie waarin dat niet vanzelf gaat. Dat heeft hij in de Formule 1 nog niet echt meegemaakt en dat is lastig.”

‘Formule 1 heeft Verstappen nodig’

Montoya is ervan overtuigd dat Verstappen vandaag één van de belangrijkste figuren binnen de sport is geworden. Niet alleen sportief, maar ook commercieel en qua uitstraling richting de fans. Daardoor verwacht hij dat de Formule 1 mee zal sturen richting een topteam voor de Nederlander.

“Max heeft enorm veel invloed opgebouwd en een gigantische achterban”, stelt Montoya. “Voor de sport is het belangrijk dat hij races wint. Daarom denk ik dat de Formule 1 er uiteindelijk voor zal zorgen dat hij op de juiste plek terechtkomt.”

Montoya klapte onlangs nog op een hele andere manier uit de school over Verstappen. Volgens de Colombiaan zou de viervoudig wereldkampioen geschorst moeten worden omdat hij de F1 in diskrediet zou brengen.

AUDI_F1

Posts: 3.774

Ik heb alleen de titel gelezen. Montoya nog niet klaar met Verstappen.
Ik denk dat de meeste hier wel met Montoya klaar zijn.

  • 5
  • 8 mei 2026 - 09:37
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Juan Pablo Montoya McLaren Red Bull Racing

Reacties (11)

Login om te reageren
  • El Maximo

    Posts: 308

    De ene JP is de andere niet.

    • + 0
    • 8 mei 2026 - 09:05
    • Kampsie

      Posts: 1.652

      Jackle & Pabo

      • + 0
      • 8 mei 2026 - 09:13
    • Stitch

      Posts: 6.198

      een paar jaar geleden, tijdens het samen aan SIM wedstrijden deelnemen, was JP Montoya (en zoon) nog een groot fan van Verstappen. De laatste tijd is hij eigenlijk alleen maar tegen hem aan het ageren. Weet iemand misschien of er iets is voorgevallen tussen de Montoyas en Verstappen wat deze ommekeer zou hebben kunnen veroorzaakt?

      • + 0
      • 8 mei 2026 - 09:41
    • 919

      Posts: 4.363

      JPM probeert relevant te worden, dat is hij al jaren niet meer en zijn pogingen worden steeds desperater.

      Leuk om te zien, elke dag lachen over wat hij nu weer te roeptoeteren heeft.

      • + 0
      • 8 mei 2026 - 09:50
  • shakedown

    Posts: 1.788

    Verstappen gaat niet naar een klanten team....

    • + 0
    • 8 mei 2026 - 09:19
  • AUDI_F1

    Posts: 3.774

    Ik heb alleen de titel gelezen. Montoya nog niet klaar met Verstappen.
    Ik denk dat de meeste hier wel met Montoya klaar zijn.

    • + 5
    • 8 mei 2026 - 09:37
    • F1jos

      Posts: 5.213

      Mee eens, behalve dat hij F1 in diskrediet brengt. Pablo laat van zijn goede kant zien.

      • + 0
      • 8 mei 2026 - 09:52
  • Skoda F1

    Posts: 768

    Guan Charlie la sossa..

    • + 0
    • 8 mei 2026 - 09:53
  • Q3FI

    Posts: 828

    "Juan Pablo Montoya 'denkt'"

    Fake news...

    • + 2
    • 8 mei 2026 - 09:54
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.189

    Foto: "Lijkt wel uit 'n wassen beeld museum te komen en gemaakt door iemand die er niet teveel verstand van heeft."

    Wat, het istum echt??!!
    Oei oei, dan is het nog erger met hem gesteld dan ik al dacht...

    • + 0
    • 8 mei 2026 - 09:58
  • MustFeed

    Posts: 10.523

    “Max wil boven alles winnen”, aldus de voormalig Williams- en McLaren-coureur. “Nu moet hij leren omgaan met een situatie waarin dat niet vanzelf gaat. Dat heeft hij in de Formule 1 nog niet echt meegemaakt en dat is lastig.”

    Je zou bijna denken dat Montoya de afgelopen jaren niks gevolgd heeft van de Formule 1 en alleen maar Netflix heeft gekeken. Verstappen rijdt al mee sinds 2015 en in al die jaren heeft Verstappen ongeveer 1,5 seizoen een dominante wagen gehad. Om dan te doen alsof het altijd allemaal vanzelf is gegaan voor Verstappen is totale onzin.

    • + 0
    • 8 mei 2026 - 10:43

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar