Juan Pablo Montoya denkt dat de Formule 1 er alles aan zal doen om Max Verstappen competitief te houden. De Colombiaan stelt dat de Nederlander zó belangrijk is geworden voor de sport, dat het bijna ondenkbaar is dat hij nog jarenlang buiten de strijd om overwinningen zou vallen.

Montoya onthulde bovendien dat McLaren vorig jaar gesprekken voerde met Verstappen, maar uiteindelijk afhaakte door de financiële eisen van de viervoudig wereldkampioen. Volgens de oud-F1-coureur is de situatie inmiddels veranderd.

‘Verstappen zou nu salaris inleveren’

Volgens Montoya stond Verstappen een jaar geleden nog in een compleet andere positie op de markt. “Toen kon Max vragen wat hij wilde, maar nu ligt dat anders”, klinkt het. De Colombiaan denkt zelfs dat de Nederlander bereid zou zijn om financieel water bij de wijn te doen als dat betekent dat hij opnieuw in een winnende wagen terechtkomt.

Daarmee doelt Montoya op de huidige situatie bij Red Bull, waar Verstappen dit seizoen niet langer vanzelfsprekend domineert. “Max wil boven alles winnen”, aldus de voormalig Williams- en McLaren-coureur. “Nu moet hij leren omgaan met een situatie waarin dat niet vanzelf gaat. Dat heeft hij in de Formule 1 nog niet echt meegemaakt en dat is lastig.”

‘Formule 1 heeft Verstappen nodig’

Montoya is ervan overtuigd dat Verstappen vandaag één van de belangrijkste figuren binnen de sport is geworden. Niet alleen sportief, maar ook commercieel en qua uitstraling richting de fans. Daardoor verwacht hij dat de Formule 1 mee zal sturen richting een topteam voor de Nederlander.

“Max heeft enorm veel invloed opgebouwd en een gigantische achterban”, stelt Montoya. “Voor de sport is het belangrijk dat hij races wint. Daarom denk ik dat de Formule 1 er uiteindelijk voor zal zorgen dat hij op de juiste plek terechtkomt.”

Montoya klapte onlangs nog op een hele andere manier uit de school over Verstappen. Volgens de Colombiaan zou de viervoudig wereldkampioen geschorst moeten worden omdat hij de F1 in diskrediet zou brengen.