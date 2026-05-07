user icon
icon

Van podiumkandidaat naar achtste: Leclerc snapt er niets van en eist antwoorden van Ferrari

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Van podiumkandidaat naar achtste: Leclerc snapt er niets van en eist antwoorden van Ferrari

Charles Leclerc begon het weekend in Miami als serieuze winnaarskandidaat, maar eindigde als achtste. De Monegask, die op zaterdag nog het sprintpodium pakte en als derde van de grid vertrok, zag zijn tempo in de race volledig wegglippen zonder dat hij daarvoor een verklaring heeft. Nu eist hij van Ferrari een grondig intern onderzoek. Voor de titelstrijd is het een nieuwe aderlating: Leclerc staat derde in het WK met 59 punten, terwijl WK-leider Kimi Antonelli er al honderd heeft.

Zaterdag en zondag: twee verschillende auto's

Leclerc finishte zaterdag als derde in de sprint en kwalificeerde zich vervolgens als derde voor de hoofdrace. Toen de lichten doofden voor de race over 57 ronden, mengde hij zich meteen in een driestrijd om de leiding met Kimi Antonelli en Lando Norris. Maar het gevecht hield niet lang stand. Al vroeg in de race begon zijn tempo weg te lopen, en Leclerc zakte terug richting Oscar Piastri en George Russell achter hem.

Meer over Ferrari 'Leclerc in gesprek met Aston Martin over spectaculaire overstap'

'Leclerc in gesprek met Aston Martin over spectaculaire overstap'

30 apr
 Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

4 mei

De voornaamste oorzaak lijkt bandendegradatie, maar het patroon verontrust Leclerc. Hij legde uit: "Op de medium waren we niet sterk, we degradeerden enorm. Op de hard was het in het begin niet goed, toen werd het beter, maar het was nooit op het niveau van de sprint." Het scherpe contrast tussen zijn sprintprestatie en zijn strijd in de race heeft Leclerc met vragen achtergelaten, en hij heeft Ferrari opgeroepen een grondig onderzoek in te stellen. Zijn boodschap aan de technici in Maranello was direct: "We moeten ernaar kijken. We zijn enorm veel performance verloren vergeleken met toen. En ik wil precies begrijpen wat er is gebeurd."

Dramatische slotfase maakt het af

Dat het tempo al weggliep was erg genoeg, maar de race liep in de slotfase volledig uit de hand. Op de voorlaatste ronde verloor Leclerc zijn positie aan de McLaren van Oscar Piastri, en in zijn poging toch nog een podiumplaats te veroveren, spinde hij in de laatste ronde bij bocht 3. De SF-26 raakte de muur, waarna de auto een ernstig handelingsprobleem overhield, met name door rechtse bochten. Leclerc ging de baan af op meerdere plekken: bij de esses in bocht 5 en 6, en sneed vervolgens de chicanes bij bochten 8, 11 en 14/15.

De stewards waren niet mild. Ze oordeelden dat Leclerc artikel B1.8.6 van de FIA-reglementen had overtreden door herhaaldelijk de baan te verlaten, waarbij ze benadrukten dat "een technisch probleem geen rechtvaardiging vormt." De tijdstraf van 20 seconden degradeerde hem van de zesde naar de achtste plaats. Leclerc nam de schuld voor het incident op zich: "In vier bochten gooide ik een erg sterke race in de prullenbak, dus ik ben daar heel gefrustreerd over."

Groeiende zorgen over de SF-26

De prestatieproblemen in Miami staan niet op zichzelf. Leclerc erkende al eerder in het weekend dat er "iets vreemds" aan zijn Ferrari was: hij moest de auto en de instellingen drastisch aanpassen om tot een balans te komen die hij hanteerbaar vond, en wilde dat uitgezocht zien. Het geeft Ferrari's technisch team een meervoudige puzzel mee naar de volgende race.

Ferrari staat voorlopig tweede bij de constructeurs met 112 punten, maar Mercedes heeft al een voorsprong van 68 punten en hoopt het momentum mee te nemen naar Canada. Formule 1 vervolgt zijn kalender in Montreal voor de Grand Prix van Canada, wederom een sprintweekend.

Dale U

Posts: 1.914

Dat is bij Ferrari al jaren zo dat men geen goede beslissingen neemt, zet er wat Engelsen neer en het probleem is over het algemeen opgelost. Schumacher nam zijn eigen crew mee, dat deed hij niet voor niets.

  • 1
  • 7 mei 2026 - 10:34
F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Snelle Eddy

    Posts: 5.881

    Met een goede pitstop was Charles voor Russel de baan op gekomen, had hij rustig zijn setje in kunnen rijden en vervolgens richting P3 kunnen cruisen. Maar ja, als..

    Voor de rest niet heel verrassend dat je nog niet een optimale setup hebt met een half nieuwe wagen. Daarnaast komt Ferrari gewoon pk's tekort. Dat los je met alle vleugels ter wereld nog niet op.

    • + 0
    • 7 mei 2026 - 10:22
  • Dale U

    Posts: 1.913

    Dat is bij Ferrari al jaren zo dat men geen goede beslissingen neemt, zet er wat Engelsen neer en het probleem is over het algemeen opgelost. Schumacher nam zijn eigen crew mee, dat deed hij niet voor niets.

    • + 1
    • 7 mei 2026 - 10:34

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.735
  • Podiums 52
  • Grand Prix 177
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar