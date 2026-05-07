Charles Leclerc begon het weekend in Miami als serieuze winnaarskandidaat, maar eindigde als achtste. De Monegask, die op zaterdag nog het sprintpodium pakte en als derde van de grid vertrok, zag zijn tempo in de race volledig wegglippen zonder dat hij daarvoor een verklaring heeft. Nu eist hij van Ferrari een grondig intern onderzoek. Voor de titelstrijd is het een nieuwe aderlating: Leclerc staat derde in het WK met 59 punten, terwijl WK-leider Kimi Antonelli er al honderd heeft.

Zaterdag en zondag: twee verschillende auto's

Leclerc finishte zaterdag als derde in de sprint en kwalificeerde zich vervolgens als derde voor de hoofdrace. Toen de lichten doofden voor de race over 57 ronden, mengde hij zich meteen in een driestrijd om de leiding met Kimi Antonelli en Lando Norris. Maar het gevecht hield niet lang stand. Al vroeg in de race begon zijn tempo weg te lopen, en Leclerc zakte terug richting Oscar Piastri en George Russell achter hem.

De voornaamste oorzaak lijkt bandendegradatie, maar het patroon verontrust Leclerc. Hij legde uit: "Op de medium waren we niet sterk, we degradeerden enorm. Op de hard was het in het begin niet goed, toen werd het beter, maar het was nooit op het niveau van de sprint." Het scherpe contrast tussen zijn sprintprestatie en zijn strijd in de race heeft Leclerc met vragen achtergelaten, en hij heeft Ferrari opgeroepen een grondig onderzoek in te stellen. Zijn boodschap aan de technici in Maranello was direct: "We moeten ernaar kijken. We zijn enorm veel performance verloren vergeleken met toen. En ik wil precies begrijpen wat er is gebeurd."

Dramatische slotfase maakt het af

Dat het tempo al weggliep was erg genoeg, maar de race liep in de slotfase volledig uit de hand. Op de voorlaatste ronde verloor Leclerc zijn positie aan de McLaren van Oscar Piastri, en in zijn poging toch nog een podiumplaats te veroveren, spinde hij in de laatste ronde bij bocht 3. De SF-26 raakte de muur, waarna de auto een ernstig handelingsprobleem overhield, met name door rechtse bochten. Leclerc ging de baan af op meerdere plekken: bij de esses in bocht 5 en 6, en sneed vervolgens de chicanes bij bochten 8, 11 en 14/15.

De stewards waren niet mild. Ze oordeelden dat Leclerc artikel B1.8.6 van de FIA-reglementen had overtreden door herhaaldelijk de baan te verlaten, waarbij ze benadrukten dat "een technisch probleem geen rechtvaardiging vormt." De tijdstraf van 20 seconden degradeerde hem van de zesde naar de achtste plaats. Leclerc nam de schuld voor het incident op zich: "In vier bochten gooide ik een erg sterke race in de prullenbak, dus ik ben daar heel gefrustreerd over."

Groeiende zorgen over de SF-26

De prestatieproblemen in Miami staan niet op zichzelf. Leclerc erkende al eerder in het weekend dat er "iets vreemds" aan zijn Ferrari was: hij moest de auto en de instellingen drastisch aanpassen om tot een balans te komen die hij hanteerbaar vond, en wilde dat uitgezocht zien. Het geeft Ferrari's technisch team een meervoudige puzzel mee naar de volgende race.

Ferrari staat voorlopig tweede bij de constructeurs met 112 punten, maar Mercedes heeft al een voorsprong van 68 punten en hoopt het momentum mee te nemen naar Canada. Formule 1 vervolgt zijn kalender in Montreal voor de Grand Prix van Canada, wederom een sprintweekend.