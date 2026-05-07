David Coulthard heeft uitgesproken wat in de paddock al wekenlang gefluisterd wordt: Mercedes verwacht inmiddels van Kimi Antonelli dat hij de leider is van het team, en niet langer van George Russell. Na drie opeenvolgende overwinningen vanuit pole position leidt de 19-jarige Italiaan het wereldkampioenschap met 100 punten. Russell staat twintig punten achter. Voor Nederlandstalige volgers van het kampioenschap is de verschuiving bij Mercedes direct relevant: zolang Red Bull worstelt, bepaalt de interne strijd bij de Zilverpijlen mede wie eind dit jaar wereldkampioen is.

Van teamleider naar achtervolger

Het gezagsverlies van Russell is opmerkelijk snel verlopen. Toen Lewis Hamilton naar Ferrari vertrok, gaf Mercedes Russell feitelijk de rol van boegbeeld, terwijl het programma rond Antonelli werd versneld om de jonge Italiaan klaar te stomen voor zijn F1-debuut. Russell was de beoogde leider voor het nieuwe tijdperk. Mercedes produceerde de sterkste auto bij de introductie van de nieuwe reglementen in 2026, en beide coureurs grepen elke pole position én overwinning in de eerste ronden van het seizoen. Russell opende met overwinningen in Australië en de sprint in China.

Maar sindsdien heeft Antonelli het roer overgenomen. In China werd hij de jongste polesitter in de F1-geschiedenis, waarbij hij Sebastian Vettel met bijna twee jaar verbeterde, en hij won de race met vijf seconden voorsprong op Russell. Antonelli werd vervolgens de enige coureur ooit die zijn eerste drie poles omzette in drie opeenvolgende overwinningen, een statistiek die hij deelt met namen als Ayrton Senna en Michael Schumacher.

Coulthard spreekt het uit

Coulthard was in zijn analyse op de podcast Up To Speed zeldzaam direct. "Hij heeft het volste recht verdiend om het wereldkampioenschap te leiden. En de verwachting is nu, en dit zal ongemakkelijk zijn voor George, dat hij de leider is van het team en dat duidelijk laat zien in de resultaten." Coulthard erkende tegelijk dat Russell de kwaliteit heeft om dat te keren: "George heeft de ervaring, hij heeft de kwaliteit, hij heeft alle vaardigheden om dat eigenaarschap terug te nemen. Ze kunnen niet allebei winnen. Iemand is eerste. Iemand is tweede." Toto Wolff waarschuwde Antonelli ook alvast: Russell is een 'killer' die zich niet zomaar gewonnen geeft.

De uitspraken van Coulthard zijn des te opmerkelijker omdat hij eerder in het seizoen, na de Japanse Grand Prix, nog twijfels uitte over Antonelli's titelkansen. Hij stelde toen dat Russell de beoogde favoriet was voor het kampioenschap, maar dat Antonelli's sterke reeks die aanname begon te ondermijnen. Miami heeft die twijfel weggenomen.

Russell verdedigt zichzelf, maar de cijfers liegen niet

Russell zelf weigert de handdoek te gooien. Voorafgaand aan Miami vergeleek hij de situatie met een marathonloper: "De man die de London Marathon loopt, denkt na drie mijl niet aan de finish, want er liggen nog 23 mijl voor hem. En we zijn in race vier. Het is niet eens een overweging." Russell ontkent ook dat hij Antonelli heeft onderschat en zegt er vertrouwen in te hebben dat hij het tij kan keren.

Toch vertellen de prestaties in Miami een ander verhaal. Russell gaf meer dan veertig seconden toe op zijn teamgenoot en mocht van geluk spreken met de vierde plek. Het verschil in het kampioenschap groeide daarmee naar twintig punten. Zijn Britse teamgenoot had de afgelopen twee races moeite om hetzelfde uit de W17 te halen als Antonelli, en eindigde beide keren buiten het podium.

Bredere context: Mercedes domineert, Red Bull zoekt

De machtswissel binnen Mercedes valt samen met een bredere omwenteling in de sport. Drie zeges, een 19-jarige WK-leider en een flinke voorsprong op Ferrari, McLaren en Red Bull: het zelfvertrouwen is volledig terug bij Mercedes, de renstal die de Formule 1 jarenlang domineerde totdat Max Verstappen Lewis Hamilton in 2021 onttroonde. Voor Verstappen-volgers is dit geen abstract gegeven: Verstappen heeft na vier races slechts 26 punten verzameld en staat zevende in het kampioenschap.

Teambaas Toto Wolff sprak na Miami over Antonelli: "Ik hoop dat hij deze positieve lijn kan doorzetten. Het belangrijkste is dat hij niet te euforisch wordt. We hebben een goede auto, hopelijk werken de upgrades in de volgende race. Maar hij is een felle concurrent en zijn teamgenoot was dit weekend niet zo blij met het circuit. Het is gewoon belangrijk om met beide benen op de grond te blijven staan."

Antonelli zelf kijkt alweer vooruit. "Ik ga hier even van genieten en dan weer aan het werk, want over twee weken is het Canada." Antonelli leidt het kampioenschap met 100 punten, twintig meer dan Russell.