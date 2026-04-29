Het team van Mercedes is op een ijzersterke wijze aan het seizoen begonnen. Ze kregen echter niet alleen complimenten, maar ook veel kritiek. Ze werden namelijk beschuldigd van het gebruiken van illegale trucjes, maar volgens FIA-kopstuk Nikolas Tombazis klopt daar niets van. Hij stelt dat Mercedes volledig volgens de letter der wet heeft gehandeld.

Al ver voor de start van het Formule 1-seizoen lag het team van Mercedes onder vuur. Ze zouden een trucje gebruiken met de compressieverhoudingen van de motor, en de FIA besloot ook in te grijpen. Wel werd er benadrukt dat ze de regels niet hadden overtreden, maar dat nam niet weg dat er veel kritiek was. Toen Mercedes bij de start van het seizoen oppermachtig bleek te zijn, ontstond er direct weer twijfel.

'Het was volledig legaal'

FIA-kopstuk Nikolas Tombazis kijkt nu rustig terug op deze periode. Hij stelt bij de Italiaanse krant Corriere della Sera dat er niets aan de hand was: "Het is een kwestie die volledig buiten proportie is opgeblazen. Ik denk dat het nog geen fractie van de aandacht verdiende die het heeft gekregen. We hadden nooit het gevoel dat iemand probeerde vals te spelen. We hebben hun plannen altijd gevolgd, sommige van hun beslissingen waren bedoeld om de compressieverhoudingen bij gunstigere temperaturen aan te passen, en dat was legaal."

Waarom greep de FIA toch in?

Toch heeft de FIA ingegrepen, en dat is volgens Tombazis meer dan logisch: "We hebben eind februari een aantal besluiten genomen, om ervoor te zorgen dat de gehele paddock niet eens 'exotische' materialen zou gebruiken of dat ze met oplossingen zouden komen die tegen de geest van de sport ingaan."

Ook dit werd volgens hem groter gemaakt dan het was: "Het is iets wat we vaker doen als we worden geconfronteerd met dit soort situaties. We verbieden ze dan niet, maar we zorgen er wel voor dat het niet te lang voortsleept. Ik accepteer geen kritiek als er wordt gezegd dat iemand valsspeelt, zelfs als de gekozen oplossingen niet in lijn waren met de opvattingen van de regels."