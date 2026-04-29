FIA deelt nieuwe details over 'valsspelen' Mercedes

FIA deelt nieuwe details over 'valsspelen' Mercedes

Het team van Mercedes is op een ijzersterke wijze aan het seizoen begonnen. Ze kregen echter niet alleen complimenten, maar ook veel kritiek. Ze werden namelijk beschuldigd van het gebruiken van illegale trucjes, maar volgens FIA-kopstuk Nikolas Tombazis klopt daar niets van. Hij stelt dat Mercedes volledig volgens de letter der wet heeft gehandeld.

Al ver voor de start van het Formule 1-seizoen lag het team van Mercedes onder vuur. Ze zouden een trucje gebruiken met de compressieverhoudingen van de motor, en de FIA besloot ook in te grijpen. Wel werd er benadrukt dat ze de regels niet hadden overtreden, maar dat nam niet weg dat er veel kritiek was. Toen Mercedes bij de start van het seizoen oppermachtig bleek te zijn, ontstond er direct weer twijfel.

Meer over Mercedes 'Wolff denkt serieus na over stoppen als Mercedes-teambaas'

'Wolff denkt serieus na over stoppen als Mercedes-teambaas'

20 apr
 'Mercedes probeert Verstappen af te remmen op de Nürburgring

'Mercedes probeert Verstappen af te remmen op de Nürburgring

24 apr

'Het was volledig legaal'

FIA-kopstuk Nikolas Tombazis kijkt nu rustig terug op deze periode. Hij stelt bij de Italiaanse krant Corriere della Sera dat er niets aan de hand was: "Het is een kwestie die volledig buiten proportie is opgeblazen. Ik denk dat het nog geen fractie van de aandacht verdiende die het heeft gekregen. We hadden nooit het gevoel dat iemand probeerde vals te spelen. We hebben hun plannen altijd gevolgd, sommige van hun beslissingen waren bedoeld om de compressieverhoudingen bij gunstigere temperaturen aan te passen, en dat was legaal."

Waarom greep de FIA toch in?

Toch heeft de FIA ingegrepen, en dat is volgens Tombazis meer dan logisch: "We hebben eind februari een aantal besluiten genomen, om ervoor te zorgen dat de gehele paddock niet eens 'exotische' materialen zou gebruiken of dat ze met oplossingen zouden komen die tegen de geest van de sport ingaan."

Ook dit werd volgens hem groter gemaakt dan het was: "Het is iets wat we vaker doen als we worden geconfronteerd met dit soort situaties. We verbieden ze dan niet, maar we zorgen er wel voor dat het niet te lang voortsleept. Ik accepteer geen kritiek als er wordt gezegd dat iemand valsspeelt, zelfs als de gekozen oplossingen niet in lijn waren met de opvattingen van de regels."

F1 Nieuws Mercedes

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Babs

    Posts: 259

    Bla bla bla...

    • + 10
    • 29 apr 2026 - 08:08
  • monzaron

    Posts: 932

    Stuur me een melding in 2031 ? Want tot die tijd is Toto EV Mercedes de baas 😌

    • + 2
    • 29 apr 2026 - 09:11
  • Joon

    Posts: 67

    "We hebben eind februari een aantal besluiten genomen, om ervoor te zorgen dat de gehele paddock niet eens 'exotische' materialen zou gebruiken of dat ze met oplossingen zouden komen die tegen de geest van de sport ingaan."

    Want dat is wel ok als maar 1 team dat doet? Vaag verhaal weer..

    • + 16
    • 29 apr 2026 - 09:19
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.125

    Alles is/was legaal........maar we gaan toch ingrijpen...duhh!

    • + 3
    • 29 apr 2026 - 09:51
  • Di Stefano

    Posts: 361

    Het is geen valsspelen, dus dat woord hoeft ook niet in de titel te staan

    • + 3
    • 29 apr 2026 - 10:43
    • Need5Speed

      Posts: 3.746

      Het is de regels anders uitleggen dan ze bedoeld zijn, en dat mag niet te lang voortslepen, maar de term 'valsspelen' is onacceptabel voor Tombazis.
      Dat is het in een notendop.

      • + 2
      • 29 apr 2026 - 11:26
  • gridiron

    Posts: 3.381

    "Ik accepteer geen kritiek als er wordt gezegd dat iemand valsspeelt, zelfs als de gekozen oplossingen niet in lijn waren met de opvattingen van de regels.""

    Maar ze wachten wel eerst nog 3 maanden om hun mond open te doen zodat er genoeg tijd is om onrust te stoken in de media.

    • + 0
    • 29 apr 2026 - 12:07

