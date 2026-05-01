Russell opent de aanval na kritische vragen over F1-regels

Russell opent de aanval na kritische vragen over F1-regels

Mercedes-coureur George Russell is blij met de regelwijzigingen die de FIA heeft doorgevoerd in de aprilbreak. De Brit is opvallend enthousiast, maar hij reageert fel als hij een opvallende vraag krijgt. Russell vindt het niet nodig om nu in te gaan op nog grotere regelwijzigingen.

Na klachten van coureurs en een harde crash in Japan, besloten de FIA en de Formule 1 in te grijpen bij de nieuwe motorregels. Ze kondigden een aantal veranderingen aan, die een einde moeten maken aan grote snelheidsverschillen die gevaarlijke situaties veroorzaken en die ervoor moeten zorgen dat de coureurs weer vol kunnen pushen in de kwalificaties. De reacties op de regelwijzigingen waren wisselend in Miami, maar Russell was heel enthousiast.

Hoe kijkt Russell naar de regelwijzigingen?

De Mercedes-coureur stelde dat er goede gesprekken zijn gevoerd, en dat het een verbetering is. Als hij door de internationale media wordt gevraagd of hij zo tevreden is, omdat Mercedes domineert, reageert hij fel: "De waarheid is: het hangt ervan af wat je met deze veranderingen probeert te bereiken."

"Is het om de snelste auto's over één rondje te hebben? Of is het om de snelheidsverschillen en mogelijk gevaarlijke situaties te verminderen? Of is het om te voorkomen dat auto's aan het einde van het rechte stuk snelheid verliezen, of om een eind te maken aan lift en coast tijdens een kwalificatierondje?"

Zorgen zijn verdwenen

Voor Russell is het in ieder geval duidelijk: "Ik denk dat de grootste zorgen lagen bij het liften tijdens een kwalificatierondje. Dat is nu verleden tijd. Het verliezen van enorm veel snelheid aan het einde van een kwalificatieronde, dat is nu weg. Het verminderen van de snelheidsverschillen bij het inhalen: dat is ook weg."

Russell haalt uit

Maar Russell is alle kritiek ook zat. Hij haalt even hard uit: "Kijk, de suggestie om maar 200 kilowatt uit de motor te halen. Als dat is wat de mensen willen, dan kunnen we net zo goed Formule 2 gaan rijden. Op basis van wat wij hebben aangegeven en wat wij wilden, heeft de FIA punten waarover werd geklaagd opgelost. Natuurlijk zullen er altijd mensen zijn die er niet blij mee zijn, zeker de mensen die verder naar achteren staan, maar we hebben ze verteld waar we ontevreden mee zijn."

Complimenten voor de FIA

Russell is complimenteus over de FIA. Hij vindt dat de hoge heren van de sport geweldig werk hebben geleverd: "Ze zijn aan de slag gegaan, hebben de regels aangepast en hebben eigenlijk bereikt wat we vroegen. Je kunt me achteraf wel vertellen wat de andere teams er niet leuk aan vinden, maar de FIA heeft de doelen wel bereikt."

Russell en zijn team Mercedes zijn sterk aan het seizoen begonnen. De Britse coureur won de Australische Grand Prix en de sprintrace in China, en staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap achter zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli.

The Wolf

Posts: 719

Dat Russell er sportief gezien goed voor staat speelt uiteraard mee in z'n positiviteit over de 2026 regels, maar wat ook meespeelt is dat zijn werkgever Mercedes zich volledig gecommitteerd heeft aan elektrificatie en duurzaamheid in F1, Mercedes is meer een bedrijf dan dat het een raceteam is e...

  1 mei 2026 - 10:39
  • NicoS

    Posts: 20.652

    Of het opgelost is moeten we nog maar eens zien…..
    Ik geloof er nog niet in….
    Uiteraard wil Russell zo weinig mogelijk verandering, dat snap ik heel goed in zijn situatie, maar ik denk niet dat nu alles is opgelost.
    Daarvoor zal nog wel meer nodig zijn.

    • + 3
    • 1 mei 2026 - 10:23
    • The Wolf

      Posts: 719

      Dat Russell er sportief gezien goed voor staat speelt uiteraard mee in z'n positiviteit over de 2026 regels, maar wat ook meespeelt is dat zijn werkgever Mercedes zich volledig gecommitteerd heeft aan elektrificatie en duurzaamheid in F1, Mercedes is meer een bedrijf dan dat het een raceteam is en door alle lagen spreekt men de corporate taal van het merk, van Wolff tot aan Russell.... Russell KAN ook minder vrijelijk spreken al zou hij het willen... Max Verstappen zijn werkgever Red Bull heeft aan de andere kant weinig tot helemaal niks met de groene agenda te maken, Max kan dus vrijelijk kritisch zijn.... Mijn bescheiden gok is dat al die lui diep van binnen liever de V10 wagens terug zouden zien ongeacht wat ze in de media zeggen

      • + 4
      • 1 mei 2026 - 10:39
    • HarryLam

      Posts: 5.409

      Russel zou gewoon vrijuit moeten praten, het is nu niet zo dat snelle F1 coureurs voor het oprapen liggen.

      • + 0
      • 1 mei 2026 - 10:57
  • snailer

    Posts: 32.584

    Russell probeert gewoon het voordeel dat ze hebben te behouden over meerdere jaren, wat natuurlijk zeer verstandig is.
    Geen woorden aan vuil maken zou ik zeggen.

    • + 1
    • 1 mei 2026 - 10:38
  • Pietje Bell

    Posts: 34.547

    "Ze zijn aan de slag gegaan, hebben de regels aangepast

    en hebben eigenlijk bereikt wat we vroegen.    "


    Dan vraag ik me af wat hij als voorzitter heeft gevraagd, want er is helemaal niets
    bereikt van wat de coureurs vroegen. Aan de kwalificatie is wat veranderd, maar
    we moeten nog maar afwachten of dat voldoende is.
    Aan het racen op zondag is weinig veranderd en daar wilden de coureurs ook
    veranderingen zien. Heeft Russell daar wel om gevraagd namens de coureurs?

    • + 3
    • 1 mei 2026 - 10:43
  • 919

    Posts: 4.315

    ”Als dat is wat de mensen willen, dan kunnen we net zo goed Formule 2 gaan rijden.”

    Ja, daar wordt daadwerkelijk gewoon Gerard en dat willen we zien Russell, topsugestie dus.

    Voor de rest van dit jaar dopen we de Formule 2 tot de Formule 1 en nemen de heren F1 coureurs daar in plaats.

    Dan kunnen ze met de huidige Formule 1 regels lekker dooremmeren dit jaar in de Formule 2E om volgend jaar gewoon weer met goede regelementen te komen.

    • + 0
    • 1 mei 2026 - 11:48
    • 919

      Posts: 4.315

      Gerard? Wegwezen Gerard, we gaan racen.

      • + 0
      • 1 mei 2026 - 12:04

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

