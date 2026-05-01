Mercedes-coureur George Russell is blij met de regelwijzigingen die de FIA heeft doorgevoerd in de aprilbreak. De Brit is opvallend enthousiast, maar hij reageert fel als hij een opvallende vraag krijgt. Russell vindt het niet nodig om nu in te gaan op nog grotere regelwijzigingen.

Na klachten van coureurs en een harde crash in Japan, besloten de FIA en de Formule 1 in te grijpen bij de nieuwe motorregels. Ze kondigden een aantal veranderingen aan, die een einde moeten maken aan grote snelheidsverschillen die gevaarlijke situaties veroorzaken en die ervoor moeten zorgen dat de coureurs weer vol kunnen pushen in de kwalificaties. De reacties op de regelwijzigingen waren wisselend in Miami, maar Russell was heel enthousiast.

Hoe kijkt Russell naar de regelwijzigingen?

De Mercedes-coureur stelde dat er goede gesprekken zijn gevoerd, en dat het een verbetering is. Als hij door de internationale media wordt gevraagd of hij zo tevreden is, omdat Mercedes domineert, reageert hij fel: "De waarheid is: het hangt ervan af wat je met deze veranderingen probeert te bereiken."

"Is het om de snelste auto's over één rondje te hebben? Of is het om de snelheidsverschillen en mogelijk gevaarlijke situaties te verminderen? Of is het om te voorkomen dat auto's aan het einde van het rechte stuk snelheid verliezen, of om een eind te maken aan lift en coast tijdens een kwalificatierondje?"

Zorgen zijn verdwenen

Voor Russell is het in ieder geval duidelijk: "Ik denk dat de grootste zorgen lagen bij het liften tijdens een kwalificatierondje. Dat is nu verleden tijd. Het verliezen van enorm veel snelheid aan het einde van een kwalificatieronde, dat is nu weg. Het verminderen van de snelheidsverschillen bij het inhalen: dat is ook weg."

Russell haalt uit

Maar Russell is alle kritiek ook zat. Hij haalt even hard uit: "Kijk, de suggestie om maar 200 kilowatt uit de motor te halen. Als dat is wat de mensen willen, dan kunnen we net zo goed Formule 2 gaan rijden. Op basis van wat wij hebben aangegeven en wat wij wilden, heeft de FIA punten waarover werd geklaagd opgelost. Natuurlijk zullen er altijd mensen zijn die er niet blij mee zijn, zeker de mensen die verder naar achteren staan, maar we hebben ze verteld waar we ontevreden mee zijn."

Complimenten voor de FIA

Russell is complimenteus over de FIA. Hij vindt dat de hoge heren van de sport geweldig werk hebben geleverd: "Ze zijn aan de slag gegaan, hebben de regels aangepast en hebben eigenlijk bereikt wat we vroegen. Je kunt me achteraf wel vertellen wat de andere teams er niet leuk aan vinden, maar de FIA heeft de doelen wel bereikt."

Russell en zijn team Mercedes zijn sterk aan het seizoen begonnen. De Britse coureur won de Australische Grand Prix en de sprintrace in China, en staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap achter zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli.