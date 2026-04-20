'Wolff denkt serieus na over stoppen als Mercedes-teambaas'

Toto Wolff is al bezig met de langetermijnplannen om Mercedes te gaan verlaten, zo stelt verslaggever Nate Saunders. Sinds 2013 is de Oostenrijkse teambaas van Mercedes en heeft hij meerdere aandelen van het team. Hij heeft echter een deel van de aandelen verkocht. 

Wolff heeft al een enorm succesvolle periode bij Mercedes. Sinds 2013 is hij de teambaas en heeft hij al meerdere prijzen gewonnen. Zo werd hij in 2014, '15, '16, '17, '18, '19, '20 en '21 constructeurskampioen met het team en ook in 2026 staat Mercedes bovenaan na de eerste drie races. 

Meer over Mercedes Mercedes sterk afgeraden Verstappen te contracteren

Mercedes sterk afgeraden Verstappen te contracteren

7 apr
 FIA grijpt in en verbiedt motortruc van Red Bull en Mercedes

FIA grijpt in en verbiedt motortruc van Red Bull en Mercedes

14 apr

Is Wolff de grootste teambaas?

Wolff is niet meer weg te denken uit de paddock en behoort absoluut tot een van de grootste teambazen in de Formule 1. Zo werd hij dus tussen 2014 en 2021 acht keer kampioen, een record. Begin 2024 tekende Wolff zijn contract bij voor drie jaar, dus dat betekent dat na dit seizoen zijn contract afloopt. Hoogstwaarschijnlijk tekent de teambaas bij, maar dat kan zomaar zijn laatste contract zijn. 

Wolff is ook aandeelhouder, maar hij verkocht onlangs vijftien procent van zijn aandelen aan Crowdstrike-oprichter George Kutz voor 230 miljoen pond, omgerekend 264 miljoen euro. In The Race F1-podcast zei Saunders dat het onwaarschijnlijk is dat Wolff over vijf jaar nog onderdeel is van het Mercedes-team. "Het lijkt erop dat Toto Wolff ook langzaam aan zijn rol aan het afbouwen is en de boel geleidelijk aan aan het herschikken is. Over een paar jaar kan ik me niet voorstellen dat Toto er nog steeds is, tenzij hij over vijf jaar echt van winnen houdt."

Wie kan de vervanger worden?

Speculaties over een mogelijke vervanger slingeren rond op het internet. Zo wordt Bradley Lord, die onlangs is aangesteld als plaatsvervangend teambaas, genoemd. Hij zou een logische vervanger zijn, maar hij heeft geen achtergrond in de techniek- of bedrijfskunde. Ook technisch directeur James Allison wordt genoemd als mogelijke opvolger van de Oostenrijkse teambaas.

F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.704

    Hij gaat het natuurlijk overdragen aan zijn grote vriend Christian.

    + 3
    • 20 apr 2026 - 08:20
  • John6

    Posts: 11.574

    Ik geloof er helemaal niets van dat hij gaat stoppen, hij is net zo'n figuur als Horner die kunnen niet zonder de F1 en de aandacht.

    + 0
    • 20 apr 2026 - 09:34
  • MacGyver

    Posts: 3.979

    Het zal afhangen van Mercedes.
    Zolang Mercedes doorgaat in F1 en blij is met hoe Wolff het doet? Dan mag hij blijven

    + 0
    • 20 apr 2026 - 09:58
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.053

    Ik zou het dolgraag over willen nemen.
    Er is niet veel kennis voor nodig en bijkomend voordeel......ik kan dicht bij vriend zijn.

    + 0
    • 20 apr 2026 - 11:50

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

