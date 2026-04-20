Toto Wolff is al bezig met de langetermijnplannen om Mercedes te gaan verlaten, zo stelt verslaggever Nate Saunders. Sinds 2013 is de Oostenrijkse teambaas van Mercedes en heeft hij meerdere aandelen van het team. Hij heeft echter een deel van de aandelen verkocht.

Wolff heeft al een enorm succesvolle periode bij Mercedes. Sinds 2013 is hij de teambaas en heeft hij al meerdere prijzen gewonnen. Zo werd hij in 2014, '15, '16, '17, '18, '19, '20 en '21 constructeurskampioen met het team en ook in 2026 staat Mercedes bovenaan na de eerste drie races.

Is Wolff de grootste teambaas?

Wolff is niet meer weg te denken uit de paddock en behoort absoluut tot een van de grootste teambazen in de Formule 1. Zo werd hij dus tussen 2014 en 2021 acht keer kampioen, een record. Begin 2024 tekende Wolff zijn contract bij voor drie jaar, dus dat betekent dat na dit seizoen zijn contract afloopt. Hoogstwaarschijnlijk tekent de teambaas bij, maar dat kan zomaar zijn laatste contract zijn.

Wolff is ook aandeelhouder, maar hij verkocht onlangs vijftien procent van zijn aandelen aan Crowdstrike-oprichter George Kutz voor 230 miljoen pond, omgerekend 264 miljoen euro. In The Race F1-podcast zei Saunders dat het onwaarschijnlijk is dat Wolff over vijf jaar nog onderdeel is van het Mercedes-team. "Het lijkt erop dat Toto Wolff ook langzaam aan zijn rol aan het afbouwen is en de boel geleidelijk aan aan het herschikken is. Over een paar jaar kan ik me niet voorstellen dat Toto er nog steeds is, tenzij hij over vijf jaar echt van winnen houdt."

Wie kan de vervanger worden?

Speculaties over een mogelijke vervanger slingeren rond op het internet. Zo wordt Bradley Lord, die onlangs is aangesteld als plaatsvervangend teambaas, genoemd. Hij zou een logische vervanger zijn, maar hij heeft geen achtergrond in de techniek- of bedrijfskunde. Ook technisch directeur James Allison wordt genoemd als mogelijke opvolger van de Oostenrijkse teambaas.