De titelstrijd tussen Andrea Kimi Antonelli en George Russell houdt de gemoederen bezig in de Formule 1. Daar waar de Brit als torenhoge favoriet naar voren werd geschoven door velen, is het de andere Mercedes-coureur die momenteel het WK aanvoert. Mercedes-topman Bradley Lord liet zich uit over de zilveren oorlog die eraan lijkt te komen.

Hoewel Russell over de beste papieren beschikte, is het Antonelli die na drie races het kampioenschap trekt. De jonge Italiaan is momenteel de leider in het kampioenschap en staat negen punten boven zijn teamgenoot George Russell. De prestaties van Antonelli zijn niet niets, want hij is in alle drie de races in de top twee geëindigd. Russell heeft twee keer het podium behaald, waarvan een keer de overwinning.

Mercedes ziet coureurs tegen elkaar strijden

Russell was de absolute favoriet om het wereldkampioenschap van 2026 te winnen, maar zijn jonge teamgenoot Antonelli laat het kaas niet van zijn brood eten. Hij vecht terug en dat is precies waar Lord van houdt.

In de Nu Silver Arrows-show vertelt Lord: "En toen, een briljant gevecht tussen George en Kimi, en geen van beiden heeft tot nu toe een makkelijk weekend gehad. Het zou dus ook leuk zijn om te zien of ze allebei een vlotte eerste vrije training hebben en hoe die concurrentie zich dan ontwikkelt, want die rivaliteit is er als F1-coureur altijd."

Mercedes wil een intense rivaliteit

Rivaliteit is een groot onderdeel, ook binnen het team van Mercedes. Hoewel Antonelli en Russell moeten samenwerken, moeten zij juist ook tegen elkaar strijden. "Je teamgenoot is een collega, maar ook je grootste rivaal, en we weten dat die rivaliteit alleen maar groter zal worden. Op dit moment gaat het heel goed, en we hopen dat dat zo blijft."

Lord acht beide coureurs erg sterk en zoekt dan ook een flinke rivaliteit tussen de twee coureurs. "Maar we willen dat het intens is, en dat er volop gestreden wordt op het circuit. Dus het wordt ook leuk om daar weer naar terug te keren."