Andrea Kimi Antonelli heeft aangegeven nog niet bezig te zijn met de wereldtitel. De Italiaan die momenteel de leiding heeft in de Formule 1 verwacht een lang gevecht te hebben met teamgenoot George Russell en denkt op de lange termijn dat de Brit niet zijn enige concurrent zal zijn.

Antonelli verraste vriend en vijand in de openingsfase van het F1-seizoen. Daar waar menig expert in de paddock verwachtte dat Russell ongenaakbaar op zijn eerste wereldkampioenschap af zal gaan, was het verrassend genoeg de andere Mercedes-coureur die twee van de eerste drie races wist te winnen.

Antonelli blijft met beide benen op de grond

Echter wil Antonelli nog niet denken aan het wereldkampioenschap dat nog heel lang kan gaan duren. Momenteel wil de Italiaan het van race tot race bekijken. "Ik heb een supersterke teamgenoot in George, die snel is", zo zei hij tegenover de aanwezige pers in Miami. "En onze concurrenten zullen dichterbij komen, dus ik moet de lat blijven leggen en de prestaties maximaliseren."

Bovendien beseft Antonelli dat zijn huidige niveau, misschien niet eens goed genoeg is. "Een maand geleden was een goed moment met China en Japan achter elkaar. Maar nu is het een nieuwe start, en ik moet er klaar voor zijn. Omdat het niet gemakkelijk zal zijn, is het belangrijk om het niveau te behouden - of te verhogen."

Kan Verstappen Antonelli nog bijhouden?

Wie totaal niet in de buurt van het podium kwam in de eerste drie races, is Max Verstappen. Vanwege de matige auto van Red Bull Racing, kon het tempo van Mercedes, Ferrari en McLaren totaal niet bijgebeend worden. Toch wilde Antonelli de Nederlander nog niet uitsluiten. "Het is duidelijk dat het doel is om deze positie te behouden tot het einde van het jaar - maar het zal een zware strijd worden."

"Ferrari en McLaren hebben een goed tempo, Red Bull zal dichterbij komen. Dus van mijn kant zal ik me gewoon op race voor race concentreren. Denk niet aan het einddoel of het kampioenschap, denk gewoon aan race voor race", zo sloot hij uiteindelijk af.