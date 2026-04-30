Günther Steiner is opvallend lovend over Andrea Kimi Antonelli. Hij hoopt echter wel dat de jonge Italiaan zich rustig kan houden in de titelstrijd met zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. De voormalig teambaas van Haas denkt dat zijn landgenoot hoe dan ook wereldkampioen gaat worden.

Momenteel staat Antonelli eerste in het wereldkampioenschap en negen punten los van zijn teamgenoot George Russell. De Italiaan heeft met Mercedes twee keer de race gewonnen en de openingsrace in Australië eindigde hij als tweede.

Antonelli mag zich niet laten afleiden

In gesprek met Total-Motorsport wijst Steiner naar Antonelli: "Ik denk dat hij zich laat afleiden door dingen als: ik moet dit winnen. Of door zichzelf onder druk te zetten door te luisteren naar wat anderen hem vertellen dat hij zou moeten doen." Zou zou hij wel moeten luisteren naar de mensen in zijn hechte kring. "Hij zou moeten luisteren naar de mensen om hem heen, want zij hebben goed werk met hem verricht en hij heeft goed naar hen geluisterd. Dus sluit je gewoon af voor bepaalde omgevingen, zoals de media, en laat je daar niet door beïnvloeden, maar blijf gewoon kalm."

Hoewel Max Verstappen vaak wordt omschreven als ongeduldig is dit hetzelfde wordt ook Antonelli zo gezien. "Het grootste probleem voor hem is dat hij ongeduldig wordt. Dat hij denkt dat hij moet winnen en iedereen moet laten zien wie hij is. Dat is wat hem de das om kan doen", aldus de Italiaanse ex-teambaas.

Antonelli heeft een lastige taak aan Russell

Russell heeft veel meer ervaring dan Antonelli, maar de Italiaan is beter uit de eerste drie races gekomen dan de Brit. "Ik denk dat het was toen hij een tijdje geleden crashte tijdens de training. Hij had een flinke crash omdat hij een beetje te ongeduldig was. Hij mag niet terugvallen in die mentaliteit. Hij moet daarvan leren. Zelfs als je verliest van George Russell. George is een goede coureur, dus maak je geen zorgen, je bent nog steeds goed, zelfs als je verliest van George."

Steiner heeft een duidelijk advies voor de jonge Italiaan. "Je bent 19 en George heeft veel ervaring. Leef gewoon. Luister naar Toto en naar je vader. Doe gewoon wat je doet. Die jongen doet het goed. Verander niets en probeer niet te hard van stapel te lopen. Blijf gewoon kalm en doe wat je altijd hebt gedaan."

Geen tijdsdruk voor Antonelli

Antonelli heeft absoluut geen druk, aldus Steiner. "Vergeet niet te luisteren naar de mensen die je tot nu toe om je heen hebt gehad, blijf gewoon rustig en je komt er wel. Als het dit jaar niet lukt, lukt het in de toekomst wel."

De hechte kring van Antonelli doet veel goeds voor hem. "Toto zorgt goed voor hem, en zijn vader heeft een zeer rustgevende invloed op hem. De jongen staat met beide benen op de grond, en Kimi en zijn familie zijn ook heel nuchter. Ik zou me geen zorgen om hem maken. Hij wordt kampioen."