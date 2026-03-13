George Russell heeft zijn goede start van het Formule 1-seizoen voortgezet in China. Na zijn ongenaakbare overwinning tijdens de eerste race in Australië, zette de Brit zijn Mercedes op de sprintpole op het circuit van Shanghai. Na afloop van de sprint shoot-out oogde Russell dan ook zeer tevreden.

Het is duidelijk dat de Mercedessen momenteel niet te houden zijn. Russell greep de sprintpole terwijl teamgenoot Andrea Kimi Antonelli zijn W17 op de tweede plek neerzette. Daarachter zette Lando Norris zijn McLaren op de derde plaats, met een gigantisch verschil van maar liefst zes tienden op zijn landgenoot.

Russell in opperbeste stemming

Nadat hij uit zijn W17 was gestapt, oogde Russell in opperbeste stemming. De Brit heeft zijn zaakjes enorm goed voor elkaar en dat straalde hij ook uit bij zijn interview. "De auto rijdt fantastisch", erkende Russell. "Na Melbourne wisten we al dat we een hele goede auto hadden, de motoren presteren uitstekend en vandaag was het echt een genot om te rijden, ik ben zo blij."

"Ik ben benieuwd hoe de rondetijden zich verhouden tot vorig jaar, want het voelde heel snel en dat was erg gaaf, heel anders dan in Melbourne", voegde Russell nog daaraan toe.

Russell populair in China

Russell is populair in China. De Brit kon rekenen op het nodige kabaal vanaf de tribunes in Shanghai, zo erkende hij zelf ook. "Ja, het was echt onwerkelijk om zoveel blauwe petten en zoveel steun op de tribune te zien, dus ik heb de afgelopen jaren een beetje de cultuur van mijn speciale helmen omarmd en ik denk dat dat gewaardeerd wordt."

Daarbij had Russell ook nog een waarschuwing klaarliggen voor zijn concurrenten. Volgens hem heeft Mercedes het een en ander veranderd afgelopen week. "Sinds Melbourne hebben we er alles aan gedaan om beter uit de startblokken te komen. Ik denk dat we een aantal verbeteringen hebben gevonden. Melbourne was duidelijk iets riskanter in de eerste ronden dan we hadden gewild. Maar ik denk dat we dat morgenochtend wel zullen zien."