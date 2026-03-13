user icon
Russell in bloedvorm en pakt ook sprintpole in China: "Auto voelt geweldig"

Russell in bloedvorm en pakt ook sprintpole in China: "Auto voelt geweldig"

George Russell heeft zijn goede start van het Formule 1-seizoen voortgezet in China. Na zijn ongenaakbare overwinning tijdens de eerste race in Australië, zette de Brit zijn Mercedes op de sprintpole op het circuit van Shanghai. Na afloop van de sprint shoot-out oogde Russell dan ook zeer tevreden.

Het is duidelijk dat de Mercedessen momenteel niet te houden zijn. Russell greep de sprintpole terwijl teamgenoot Andrea Kimi Antonelli zijn W17 op de tweede plek neerzette. Daarachter zette Lando Norris zijn McLaren op de derde plaats, met een gigantisch verschil van maar liefst zes tienden op zijn landgenoot. 

Russell in opperbeste stemming

Nadat hij uit zijn W17 was gestapt, oogde Russell in opperbeste stemming. De Brit heeft zijn zaakjes enorm goed voor elkaar en dat straalde hij ook uit bij zijn interview. "De auto rijdt fantastisch", erkende Russell. "Na Melbourne wisten we al dat we een hele goede auto hadden, de motoren presteren uitstekend en vandaag was het echt een genot om te rijden, ik ben zo blij." 

"Ik ben benieuwd hoe de rondetijden zich verhouden tot vorig jaar, want het voelde heel snel en dat was erg gaaf, heel anders dan in Melbourne", voegde Russell nog daaraan toe. 

Russell populair in China

Russell is populair in China. De Brit kon rekenen op het nodige kabaal vanaf de tribunes in Shanghai, zo erkende hij zelf ook. "Ja, het was echt onwerkelijk om zoveel blauwe petten en zoveel steun op de tribune te zien, dus ik heb de afgelopen jaren een beetje de cultuur van mijn speciale helmen omarmd en ik denk dat dat gewaardeerd wordt." 

Daarbij had Russell ook nog een waarschuwing klaarliggen voor zijn concurrenten. Volgens hem heeft Mercedes het een en ander veranderd afgelopen week. "Sinds Melbourne hebben we er alles aan gedaan om beter uit de startblokken te komen. Ik denk dat we een aantal verbeteringen hebben gevonden. Melbourne was duidelijk iets riskanter in de eerste ronden dan we hadden gewild. Maar ik denk dat we dat morgenochtend wel zullen zien."

F1Grand Prix China - Sprint shootout

CN Shanghai International Circuit - 13 maart 2026

Erik FW34

Posts: 3.826

100% Ron, de auto maakt je kampioen (of Masi ;-) )

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes GP China 2026

Reacties (10)

  • Dale U

    Posts: 1.865

    George is in bloedvorm ten opzichte van zijn teamgenoot, de rest is aan de auto van beide te danken, goed gedaan MB.

    • + 1
    • 13 maa 2026 - 09:42
    • RonDennis

      Posts: 2

      Net zoals Schumacher, Alonso, Hamilton, Vettel en Verstappen ook alleen in bloedvorm waren tegenover hun teamgenoten van destijds. De rest was, zoals jij terecht aanstipte, aan de auto te danken, wat overigens zeer logisch is aangezien de Formule 1 een constructeurskampioenschap is en geen rijderssport.

      • + 2
      • 13 maa 2026 - 10:07
    • Erik FW34

      Posts: 3.826

      100% Ron, de auto maakt je kampioen (of Masi ;-) )

      • + 6
      • 13 maa 2026 - 10:09
    • RH

      Posts: 770

      🤣🤣🤣🤣

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 11:37
  • delange

    Posts: 2.605

    Russell is populair in China.

    Hier toch ook.

    • + 1
    • 13 maa 2026 - 09:57
    • Larry Perkins

      Posts: 63.434

      Je weet waarom je Russell met een dubbele l schrijft hè?

      Dan past er tussen de twee l-en makkelijk een u.

      • + 1
      • 13 maa 2026 - 10:07
  • NicoS

    Posts: 20.279

    Laten we hopen dat er in ieder geval een Ferrari na de start op kop ligt, misschien wordt het dan nog interessant.

    • + 0
    • 13 maa 2026 - 10:06
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.037

    Russell en Mercedes hebben momentum te pakken. Ook Kimi doet het prima. Ik hoop echt dat dit geen saaie en dominante seizoen wordt en dat na een paar races meerdere teams dingen uitgezocht en verbeterd hebben. Niet dat ik het Russell niet gun(hij verdient de titel zeker) maar ik wil toch iets meer strijd om de titel. Het voelt al te kunstmatig aan met inhalen enz. en als Mercedes ook nog eens gaat domineren dan wordt het nog saaier.

    • + 1
    • 13 maa 2026 - 10:12
  • GILH

    Posts: 1.762

    Russell maakt zich nu nog alleen druk om de start procedure te veranderen. Want dat kan echt niet meer volgens hem, want het is niet veilig.

    Denk dat Russell er alles aan wil doen om dit seizoen alle GP’s te winnen. Zou dat dan een eerste keer zijn?

    • + 0
    • 13 maa 2026 - 11:37
  • RH

    Posts: 770

    Mercedes is in bloedvorm met voor zover lijkt een topauto. Russell is gewoon een goede coureur die 1 kwalificatie, 1 race en 1 sprintkwalificatie geen fouten heeft gemaakt. Na een half jaar zonder fouten kunnen we inderdaad bevestigen of Russell in bloedvorm is.

    • + 0
    • 13 maa 2026 - 11:40

