George Russell schreef afgelopen weekend de Chinese Grand Prix op zijn naam, en hij lijkt de grote titelfavoriet te zijn. De Britse Mercedes-coureur vindt dat overdreven, en durft nog niet te zeggen dat Mercedes het beste team is. Hij wijst ook naar een mogelijke comeback van Max Verstappen.

Voorafgaand aan het seizoen wist iedereen het zeker: Mercedes was de favoriet. De enigen die dat niet vonden waren de mensen bij Mercedes, die Red Bull aanwezen als het beste team. In Australië moest men echter met de billen bloot, en werd duidelijk dat Mercedes het snelste team was. Mercedes was met afstand het snelste in de kwalificatie, en ook in de race pakten ze een 1-2tje.

Russell en Andrea Kimi Antonelli moesten wel vechten met de Ferrari's, maar dat kwam vooral door de goede start en de inhoud van de batterijen. Nu het Formule 1-circus is gearriveerd in China, zijn veel mensen van mening dat Mercedes ook hier zal domineren.

Waarom blijft Russell voorzichtig?

Tijdens de mediadag op het circuit van Shanghai werd de vergelijking met 2014 getrokken, maar volgens Russell is dat te kort door de bocht: "Ik denk niet dat het te vergelijken is met 2014. Mercedes had toen een enorm voordeel met de Power Unit ten opzichte van de andere motorleveranciers, en er was geen enkel ander team met een Mercedes-motor dat kon meevechten. Nu reed de kampioen van de afgelopen twee jaar ook met een Mercedes-motor."

Russell wijst naar regerend constructeurskampioen McLaren, en verwacht dat er nog meer tegenstand komt: "McLaren kan met ons vechten en Ferrari en Red Bull lijken ook een motor te hebben gebouwd die heel dicht bij die van ons zit. Op dit moment lijkt het verschil dus vooral uit de auto te komen. Ik denk dat we dit jaar een echt goede auto hebben gebouwd."

Waarom wijst Russell ook naar de auto?

Volgens Russell moet men dan ook niet alleen naar de motor kijken: "We hebben het nu veel over de motor. Natuurlijk, de motor is helemaal geweldig, maar de auto zelf is ook fantastisch. Deze krijgt niet de waardering die hij verdient. Ik weet zeker dat het veld snel dichter bij elkaar zal komen."

Vechten met Verstappen

Russell denkt dat dit er vooral voor gaat zorgen dat hij moet vechten met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen: "Hij deed vorige week niet mee in de strijd, maar zijn teamgenoot Isack Hadjar kwalificeerde zich als derde. Normaal gesproken had je kunnen verwachten dat hij, met een normale zaterdag, ook in dit gevecht had gezeten."

Wordt je toch moe van...

  • 10
  • 12 maa 2026 - 12:13
Reacties (26)

Login om te reageren
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.708

      Omdat 'n ander dan Max dit vertelt?

      • + 7
      • 12 maa 2026 - 12:20
    • koppie toe

      Posts: 5.162

      Nee hoor, vind het wel grappig te lezen en dan nog de reacties erop.
      Voorlopig is er pas één race verreden en heeft iedereen problemen.

      • + 2
      • 12 maa 2026 - 12:23
    • Patrace

      Posts: 6.562

      @Shakedown: waarom? Ik hoor niks geks in wat hij zegt.
      Ja, natuurlijk is hij favoriet maar er zijn inderdaad meer teams met dezelfde motor, dus die kunnen dichterbij komen. En Ferrari en Red Bull kunnen ook stappen zetten en dichterbij komen.
      Mercedes heeft nu het beste pakket, maar dat is inderdaad niet alleen de motor.

      • + 1
      • 12 maa 2026 - 14:19
    • Had ik maar

      Posts: 5

      Hij zegt niet zo veel raars in dit bericht.

      Iedereen heeft het over de mercedes motor, nu en in het 2014-2021 tijdperk. Maar het is een feit dat ook die Mercedes auto bijna ieder jaar als op rails reed en dat werd niet echt door de fans (h)erkend. Terwijl ik Max in het verleden ook menigmaal heb horen zeggen dat die Mercedes als op rails reed.
      Mercedes verdient hiervoor ook gewoon de credits, en het lijkt er op dat dit nu ook weer het geval is.

      Helaas zal de combinatie Mercedes motor en auto er wel voor zorgen dat George veruit de meeste punten gaat pakken in de eerste helft van dit seizoen.
      Helaas omdat ik het een vervelende gladjanus vind. Maar hij is wel een erg goede coureur en die Mercedes is gewoon heel erg goed. Dus mogen ze van mij de credits krijgen. Zolang het verdiend is.

      • + 1
      • 12 maa 2026 - 14:30
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.708

    Er is één wedstrijd gereden en die heeft vriend gewonnen.
    Moeten we daarmee Max uitsluiten?.... natuurlijk niet.
    Net zomin Ferrari en McLaren.
    Het kan alle kanten nog opgaan.....meestal vooruit met die F1 wagens natuurlijk.

    • + 1
    • 12 maa 2026 - 12:18
    • arone

      Posts: 1.176

      Ik hoop toch dat ze allemaal dezelfde richting gaan ouw!

      • + 0
      • 12 maa 2026 - 13:30
    • butch3225

      Posts: 17

      Denk dat Aston Martin nog wel een duit in het zakje gaat doen.... Zeker met Lance in die baksteen

      • + 0
      • 12 maa 2026 - 13:50
  • Pietje Bell

    Posts: 33.608

    De FIA heeft een nieuwe Power and Energy Limits uitgegeven.

    Kan iemand mij deze gegevens verklaren? Wat is er veranderd?
    Volgens mij in/voor de bochten niets.

    pbs.twimg.com/medi(...)CSM0?format=jpg&;name=large

    • + 0
    • 12 maa 2026 - 12:24
    • trucker0werner

      Posts: 517

      Enige dat ik lees is dat 350kw remenergie te direct wegviel. Deze mag nu meer getapperd worden.

      8.5mj per ronde kan naar 9mj gebracht worden.

      Per race kan de overtake aangepast worden, zodat hij niet direct zo krachtig is als afgelopen race.

      Maar dacht ook dat dit plannen zijn mmaar pas na een bepaalde race werden toegepast ivm de andere zich deze aanpassing oo de wagen gereed kan krijgen.
      Tevens info komt van ai dus hoeveel waar is. Is het 2de

      • + 1
      • 12 maa 2026 - 12:45
    • NicoS

      Posts: 20.272

      Las ergens dat het laden van de accu ook nog aan allerlei regeltjes moet voldoen. Dit schijnt de reden te zijn dat sommige coureurs met een lege accu aan de start stond, puur omdat ze hun accu niet meer mogen opladen op bepaalde delen van het circuit.
      Dit is allemaal niet te bevatten voor de fans, het is al een opgave voor de coureurs om dit te bevatten.

      • + 5
      • 12 maa 2026 - 12:48
    • Pietje Bell

      Posts: 33.608

      @TO, hoe kom je erbij dat deze info van AI komt?!
      Het is een origineel FIA document:

      New document: Doc 2 - Power Unit Information
      Published on 12.03.26 01:41 CET

      En deze plannen pas na een bepaalde race?

      Staat duidelijk 2026 Chinese Grandprix.

      x.com/fiadocsbot/status/2031893555870884132

      • + 1
      • 12 maa 2026 - 12:57
  • trucker0werner

    Posts: 517

    Hij heeft een phnt als max zelfse deed op zaterdag als hadjar, dan zou russel ook met max hebben gevochten.
    We zullen zien hoe dit weekend het gaat

    • + 2
    • 12 maa 2026 - 12:46
  • Billgates307

    Posts: 9.469

    “George Russell schreef afgelopen weekend de Chinese Grand Prix op zijn naam”
    We lopen wel op wat zaken vooruit….

    • + 6
    • 12 maa 2026 - 12:50
    • NicoS

      Posts: 20.272

      Ik ben benieuwd hoe hij het in Australië gaat doen….;)

      • + 5
      • 12 maa 2026 - 12:59
    • Illym3ns

      Posts: 218

      Nou het zal wel weer...ik moest voor de race van Australië ook al om 7:00 uur opstaan volgens deze site. En toen had Russell ook al gewonnen.

      Ja Russell...dubbel L...want iemand anders op dit forum krijgt een soort toeval als je maar 1 L gebruikt.

      • + 0
      • 12 maa 2026 - 13:12
  • This Guy 33

    Posts: 347

    Russell zegt dat waarschijnlijk ook nog als hij 100 punten voor staat met nog 2 races te gaan, zonder te knipperen met z'n ogen zelfs.

    • + 1
    • 12 maa 2026 - 13:08
  • Runningupthathill

    Posts: 18.530

    "George Russell schreef afgelopen weekend de Chinese Grand Prix op zijn naam, en hij lijkt de grote titelfavoriet te zijn."

    De eerste zin: Fout qua feiten, komma voor "en". Wordt er hier ooit een artikel nagelezen eigenlijk?

    • + 0
    • 12 maa 2026 - 13:10
    • koppie toe

      Posts: 5.162

      Mag je niks van zeggen anders gaat de reactie weg en zelfs een ban bij commentaar ligt op de loer.
      Tijdje terug medegedeeld door de sait

      • + 0
      • 12 maa 2026 - 13:15
    • butch3225

      Posts: 17

      Tja normael lesen is er niet meer bY want men gebruikd een bot voor de redactioneele typevouten

      • + 0
      • 12 maa 2026 - 13:54
  • Pietje Bell

    Posts: 33.608

    Ik vraag me werkelijk af waarom Jeddah niet door zou kunnen gaan.
    Ligt ver van het gebied vandaan waar de beschietingen plaats vinden.
    Net zoals ik hier gisteren ergens een bericht van een F1 journalist uit Jeddah
    heb geplaatst die beweerde dat het gewoon doorgaat.

    https://postimg.cc/qz4V9Q8R

    • + 0
    • 12 maa 2026 - 13:18
    • koppie toe

      Posts: 5.162

      Jeddah ligt even ver van Iran als Israël.
      Klinkt dat heel veilig?

      • + 1
      • 12 maa 2026 - 13:47
    • Pietje Bell

      Posts: 33.608

      Jeddah heeft geen Amerikaanse basis die Iran aan zou willen vallen. In de zeer verre omtrek niet, dus ik zie het probleem niet.

      • + 0
      • 12 maa 2026 - 14:29
  • SennaS

    Posts: 11.709

    Zit wat in.
    Hadjar en Max hebben een slecht weekend achter de rug. Dus even afwachten en de teams komen nog met updates

    • + 1
    • 12 maa 2026 - 13:28
  • The Wolf

    Posts: 296

    Gaan we weer...
    Volgens mij als George einde jaar/tegen einde jaar de wereldtitel stevig vastheeft dan wijst hij nog steeds naar Verstappen als favoriet...

    • + 2
    • 12 maa 2026 - 13:38
  • jd2000

    Posts: 7.620

    Blijft een k..t team. Oppermachtig zijn en gelijk weer downplayen.

    • + 1
    • 12 maa 2026 - 13:45

