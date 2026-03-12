George Russell schreef afgelopen weekend de Chinese Grand Prix op zijn naam, en hij lijkt de grote titelfavoriet te zijn. De Britse Mercedes-coureur vindt dat overdreven, en durft nog niet te zeggen dat Mercedes het beste team is. Hij wijst ook naar een mogelijke comeback van Max Verstappen.

Voorafgaand aan het seizoen wist iedereen het zeker: Mercedes was de favoriet. De enigen die dat niet vonden waren de mensen bij Mercedes, die Red Bull aanwezen als het beste team. In Australië moest men echter met de billen bloot, en werd duidelijk dat Mercedes het snelste team was. Mercedes was met afstand het snelste in de kwalificatie, en ook in de race pakten ze een 1-2tje.

Russell en Andrea Kimi Antonelli moesten wel vechten met de Ferrari's, maar dat kwam vooral door de goede start en de inhoud van de batterijen. Nu het Formule 1-circus is gearriveerd in China, zijn veel mensen van mening dat Mercedes ook hier zal domineren.

Waarom blijft Russell voorzichtig?

Tijdens de mediadag op het circuit van Shanghai werd de vergelijking met 2014 getrokken, maar volgens Russell is dat te kort door de bocht: "Ik denk niet dat het te vergelijken is met 2014. Mercedes had toen een enorm voordeel met de Power Unit ten opzichte van de andere motorleveranciers, en er was geen enkel ander team met een Mercedes-motor dat kon meevechten. Nu reed de kampioen van de afgelopen twee jaar ook met een Mercedes-motor."

Russell wijst naar regerend constructeurskampioen McLaren, en verwacht dat er nog meer tegenstand komt: "McLaren kan met ons vechten en Ferrari en Red Bull lijken ook een motor te hebben gebouwd die heel dicht bij die van ons zit. Op dit moment lijkt het verschil dus vooral uit de auto te komen. Ik denk dat we dit jaar een echt goede auto hebben gebouwd."

Waarom wijst Russell ook naar de auto?

Volgens Russell moet men dan ook niet alleen naar de motor kijken: "We hebben het nu veel over de motor. Natuurlijk, de motor is helemaal geweldig, maar de auto zelf is ook fantastisch. Deze krijgt niet de waardering die hij verdient. Ik weet zeker dat het veld snel dichter bij elkaar zal komen."

Vechten met Verstappen

Russell denkt dat dit er vooral voor gaat zorgen dat hij moet vechten met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen: "Hij deed vorige week niet mee in de strijd, maar zijn teamgenoot Isack Hadjar kwalificeerde zich als derde. Normaal gesproken had je kunnen verwachten dat hij, met een normale zaterdag, ook in dit gevecht had gezeten."