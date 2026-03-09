Het team van Mercedes kende in Australië een ijzersterk raceweekend. Ze startten de race met twee auto's op de eerste startrij en George Russell en Andrea Kimi Antonelli kwamen ook als eerste en tweede over de streep. Ook naast de baan was Mercedes oppermachtig in Melbourne.

In Australië vond afgelopen weekend de vuurdoop van het nieuwe Formule 1-tijdperk plaats. Voor het eerst kon de wereld zien hoe de machtsverhouding in de Formule 1 er nu uitziet. Mercedes bleek de nieuwe regels het best onder de knie te hebben, en ze waren oppermachtig in de race van zondag. Russell en Antonelli moesten wel vechten met de Ferrari's, maar ze wisten enigszins eenvoudig te winnen.

Waar was Mercedes het snelst in?

Het was een echt topweekend voor Mercedes, dat ook naast de baan opvallend sterk presteerde. De Duitse renstal was namelijk ook het snelst bij het maken van de pitstops. Beide coureurs voerden een eenstopper uit, en die stops verliepen naar wens. Russell kreeg in 2,17 seconden een setje nieuwe banden, en daarmee was de pitcrew van Mercedes het snelst van allemaal.

Mercedes was net iets sneller dan de pitcrew van Ferrari, die de banden van Charles Leclerc in 2,22 seconden verwisselde. Ook de pitcrew van Red Bull was in vorm, want Max Verstappen werd in 2,24 seconden weer de baan opgestuurd met vier verse banden. Daarmee waren ze net iets sneller dan Ferrari, want Lewis Hamilton kreeg in 2,26 nieuwe banden.

Wie kwamen er nog meer goed voor de dag?

De top vijf in het pitstopklassement werd in Australië compleet gemaakt door het team van Racing Bulls, waar debutant Arvid Lindblad in 2,42 seconden weer op pad werd gestuurd. Het team van Mercedes eindigde ook op de zesde plaats met een pitstop van Antonelli, terwijl regerend constructeurskampioen McLaren met de pitstop van Lando Norris op de zevende plaats eindigde. Racing Bulls stond nog één keer in de top tien, en Williams en Haas maakten deze lijst compleet.