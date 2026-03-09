Charles Leclerc kende een sterke start van het nieuwe Formule 1-seizoen. Tijdens de eerste race in Australië afgelopen weekend kwam de Monegask als derde over de streep na een zinderend gevecht met de Mercedessen. Na afloop erkende Leclerc dat er niet meer in zat dan een derde plaats in Melbourne.

George Russell en Andrea Kimi Antonelli waren de twee rijders die de lat hoog hebben gelegd voor de andere F1-teams. Zij waren met hun Mercedes uiteindelijk te sterk voor Leclerc, die in het begin nog het vuur aan de schenen wist te leggen van de zilverpijlen. Alleen toen Isack Hadjar uitviel met motorpech en er een virtual safety car gelanceerd werd, besloot Ferrari om - in tegenstelling tot Mercedes - Leclerc en Lewis Hamilton buiten te laten, wat volgens de zevenvoudig wereldkampioen een fout was.

Leclerc: 'Was een bewuste keuze'

Na afloop van de race benadrukte Leclerc dat Ferrari, strategisch, niet door het ijs is gezakt. Volgens de 28-jarige was het een bewuste keuze van hem en het team. " Ik bedoel, ik heb er geen spijt van", zo klonk het op de persconferentie. Vervolgens bevestigde hij dat ze hadden verwacht dat er later in de race, nog een gele vlag-situatie ging plaatsvinden, maar dat was uiteindelijk niet het geval.

"Het was een gewilde keuze, een gewilde en bewuste keuze. Kijkend vanaf FP1 tot nu, is er bij elke sessie een auto gestopt, minstens één auto. We wisten dat de kans groot was dat dit niet de enige VSC van de race zou worden, en dus dachten we dat het beter voor ons was om misschien op een andere te wachten. Dat is natuurlijk altijd een gok", voegde Leclerc daaraan toe.

Geluk niet aan Leclercs zijde

Uiteindelijk kwam die gehoopte safety car dus niet voor Leclerc en Ferrari. "We wisten niet dat dit zou gebeuren. De realiteit is dat we daarna andere VSC's hebben gehad, en een die bijzonder goed geplaatst was, maar helaas voor deze voor ons was de pitingang gesloten en konden we het niet aan. Dus we hadden een beetje pech aan die kant, maar het was weer een bewuste keuze en ik heb er niet echt spijt van", zo sloot hij uiteindelijk af.