Ferrari en Leclerc gokten met strategie: "Dachten dat er nog een VSC kwam"

Charles Leclerc kende een sterke start van het nieuwe Formule 1-seizoen. Tijdens de eerste race in Australië afgelopen weekend kwam de Monegask als derde over de streep na een zinderend gevecht met de Mercedessen. Na afloop erkende Leclerc dat er niet meer in zat dan een derde plaats in Melbourne. 

George Russell en Andrea Kimi Antonelli waren de twee rijders die de lat hoog hebben gelegd voor de andere F1-teams. Zij waren met hun Mercedes uiteindelijk te sterk voor Leclerc, die in het begin nog het vuur aan de schenen wist te leggen van de zilverpijlen. Alleen toen Isack Hadjar uitviel met motorpech en er een virtual safety car gelanceerd werd, besloot Ferrari om - in tegenstelling tot Mercedes - Leclerc en Lewis Hamilton buiten te laten, wat volgens de zevenvoudig wereldkampioen een fout was. 

Leclerc: 'Was een bewuste keuze'

Na afloop van de race benadrukte Leclerc dat Ferrari, strategisch, niet door het ijs is gezakt. Volgens de 28-jarige was het een bewuste keuze van hem en het team. " Ik bedoel, ik heb er geen spijt van", zo klonk het op de persconferentie. Vervolgens bevestigde hij dat ze hadden verwacht dat er later in de race, nog een gele vlag-situatie ging plaatsvinden, maar dat was uiteindelijk niet het geval. 

"Het was een gewilde keuze, een gewilde en bewuste keuze. Kijkend vanaf FP1 tot nu, is er bij elke sessie een auto gestopt, minstens één auto. We wisten dat de kans groot was dat dit niet de enige VSC van de race zou worden, en dus dachten we dat het beter voor ons was om misschien op een andere te wachten. Dat is natuurlijk altijd een gok", voegde Leclerc daaraan toe. 

Geluk niet aan Leclercs zijde

Uiteindelijk kwam die gehoopte safety car dus niet voor Leclerc en Ferrari. "We wisten niet dat dit zou gebeuren. De realiteit is dat we daarna andere VSC's hebben gehad, en een die bijzonder goed geplaatst was, maar helaas voor deze voor ons was de pitingang gesloten en konden we het niet aan. Dus we hadden een beetje pech aan die kant, maar het was weer een bewuste keuze en ik heb er niet echt spijt van", zo sloot hij uiteindelijk af. 

Damon Hill

Posts: 19.735

Het was ook helemaal niet gek om daarop te gokken, maar het was handig geweest om Leclerc en Hamilton beide een andere strategie te geven, dat geeft gewoon meer mogelijkheden en dan zit je altijd met 1 coureur goed qua strategie terwijl de ander toch nooit lager dan P4 eindigt.

  • 4
  • 9 maa 2026 - 18:23
F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Ferrari GP Australië 2026

Reacties (8)

    • WickieDeViking

      Posts: 579

      Dit dus. Ze beginnen het seizoen gewoon weer met een strategische misser. Het houdt maar niet op.

      • + 0
      • 9 maa 2026 - 18:26
    • Larry Perkins

      Posts: 63.360

      Precies, nu leek 'gelijke behandeling' ook wel het toverwoord en maatgevend.
      Waar hebben we dat eerder gezien...

      • + 0
      • 9 maa 2026 - 18:32
    • hupholland

      Posts: 9.705

      en wie had je dan gekozen? kijk, Hamilton stelt dat voor, maar doet dat alleen maar uit eigenbelang. Ik betwijfel of splitten gisteren wel een goed idee was geweest. Maar Hamilton heeft dit volgens mij vooral van Russell geleerd in 2022, die Hamilton vaak niet bij kon houden, maar met afwijkende strategieën er toch geregeld voor zat. Dit zijn overigens scenario's die je vantevoren moet en kunt doornemen. Ik vermoedt dat Ferrari dat ook wel gedaan heeft en zich gewoon aan het plan heeft gehouden. Het was erg vroeg voor een stop, onder een SC pak je m wel, maar een VSC is maar half gratis. Sowieso is het onder een VSC vaak ook wel verstandig om even te wachten omdat het zo maar een echte SC kan worden. De manier waarop Hadjar daar stond, met toch ook wel veel rookontwikkeling had het zo maar een SC kunnen worden. Voor een 1 stopper was het eigenlijk gewoon te vroeg.

      • + 0
      • 9 maa 2026 - 18:39
  • trucker0werner

    Posts: 514

    Dat is de rede dat ferrari ook niet snel wereldkampioen wordt.
    Je had minkmaal dit bij de rijder moeten leggen en 1 van hun naar binnen halen.
    Want mercedes heeft 10sec gewonnen door onder de vsc te pitten.
    Dit was precies het gat einde van de race.
    Dus ferrari had de race kunnen winnen. Door keuze bij vsc zijn ze 3 en 4de geworden.

    Kijk naar max heeft 2x vsc pitten en hierdoor is een van de rede dat hij zo hoog is gekomen.
    Red bull is zochtbaar wagen die met ferrari kan vechten. Het is dat zijn teamgenoot uitviel. Want als dat max was, dan was hij of net voor ferrari gekomen of ieder geval in gevecht met ze geweest

    • + 0
    • 9 maa 2026 - 18:26
  • hupholland

    Posts: 9.705

    de eerste VSC was wel erg vroeg, daar win je dan misschien dik 10 seconden mee, maar je moet vervolgens ook een hele lange stint rijden niet alsnog een keer te moeten stoppen. Mercedes kon uitrijden, Norris en Verstappen (die pas bij de 2e VSC stopte) moesten nog een keer naar binnen. Ik denk dat Ferrari gewoon een verstandige beslissing genomen heeft en het had nog beter uit kunnen pakken als er zich later nog een betere mogelijkheid had aangediend. Het riscio op SC's en VSC's was gisteren natuurlijk best hoog met al die nieuwe technologie en teams als Cadillac en Aston Martin die verre van betrouwbaar zijn.

    • + 1
    • 9 maa 2026 - 18:28
  • DutchTifosi

    Posts: 2.816

    Op het moment dat de Mercedes vrij baan zouden hebben dan weet je dat ze een stuk meer konden geven dus uiteindelijk denk ik dat het geen enkel invloed zou hebben op de einduitslag.

    Ik denk niet dat Ferrari's keuze echt "fout", maar het had misschien iets agressiever gekund door meteen bij de eerste VSC binnen te komen. Dat het bij de tweede VSC net niet lukte was gewoon pech.

    • + 1
    • 9 maa 2026 - 18:57
  • Pleen

    Posts: 846

    Strategisch is Ferrari nooit sterk in geweest, behalve toen Ross Brawn daar nog zat.

    • + 0
    • 9 maa 2026 - 20:03

