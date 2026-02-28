user icon
icon

GPDA-kopman Sainz fluit Verstappen en Hamilton terug: "Vallen de sport af"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
GPDA-kopman Sainz fluit Verstappen en Hamilton terug: "Vallen de sport af"

Carlos Sainz heeft zich uitgesproken tegen de harde kritiek van Max Verstappen en Lewis Hamilton op de nieuwe Formule 1-reglementen. Waar beide wereldkampioenen de regels scherp aanvielen, pleit de Williams-coureur voor meer nuance en vooral voor voorzichtigheid in het openbaar.

De Spanjaard, die naast zijn rol als coureur ook actief is binnen de GPDA, vindt dat de koningsklasse haar imago moet beschermen. Volgens hem helpen publieke aanvallen op de sport daar momenteel niet bij.

Meer over Max Verstappen FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

17 feb
 Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

21 feb

Sainz wijst kritiek af

Verstappen noemde de nieuwe regels eerder “Formule 1-onwaardig”, terwijl Hamilton stelde dat fans ze nauwelijks zouden begrijpen. Veel coureurs schaarden zich achter die kritiek, maar Sainz denkt daar anders over. “Eerlijk gezegd heb ik geen universitair diploma, alleen mijn middelbareschooldiploma, maar zelfs ik begrijp deze regels perfect”, stelt hij.

De Spanjaard ziet de complexiteit niet als een probleem. “Je moet soms buiten de gebaande paden denken en nieuwe strategieën bedenken, maar dat hoort bij onze sport. Zelfs als je moe bent, moet je helder blijven. Het is echt niet zo ingewikkeld als sommigen doen uitschijnen.”

Pleidooi voor discretie

Sainz stoort zich vooral aan de manier waarop de kritiek naar buiten kwam. “Ik heb zelf nog geen definitieve mening, maar het lijkt me niet verstandig om jezelf in de voet te schieten. Als je kritiek hebt, bespreek je dat beter intern met de verantwoordelijken.”

Volgens hem kan publieke kritiek een negatieve spiraal veroorzaken. “Ik hou er niet van om mijn eigen sport openlijk af te kraken. Dat creëert een vicieuze cirkel, waarna iedereen begint te klagen, ook buiten de paddock. Ik wacht liever vier of vijf races af voordat ik een oordeel vel.”

Daarmee positioneert Sainz zich duidelijk als bruggenbouwer tussen de coureurs, de FIA en de Formule 1-organisatie. De komende weken zal moeten blijken of zijn aanpak effect heeft, of dat de kritiek op de nieuwe regels verder toeneemt na de eerste races van het seizoen.

Freek-Willem

Posts: 6.636

Duidelijk dat Sainz niet snapt wat Lewis en Max zeggen. De regels kunnen duidelijk zijn maar als kijker kun je dan nog steeds niet zien/begrijpen/volgen wat de coureurs aan het doen zijn om die vermaledijde accu op te laden

  • 3
  • 28 feb 2026 - 11:52
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Carlos Sainz Jr Ferrari Williams Red Bull Racing

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Freek-Willem

    Posts: 6.636

    Duidelijk dat Sainz niet snapt wat Lewis en Max zeggen. De regels kunnen duidelijk zijn maar als kijker kun je dan nog steeds niet zien/begrijpen/volgen wat de coureurs aan het doen zijn om die vermaledijde accu op te laden

    • + 3
    • 28 feb 2026 - 11:52
  • Pietje Bell

    Posts: 33.389

    Heeft Lando eindelijk zijn keutel ingetrokken gaat Sainz er weer "tegenin".

    • + 1
    • 28 feb 2026 - 11:58
  • Pietje Bell

    Posts: 33.389

    Maar even hier een off topic.

    Het verhaal gaat rond dat Leclerc en Alexandra om 11:00u in Monaco voor de burgerlijke stand getrouwd zijn.
    Haar beide beste vriendinnen uit Mexico waaronder ene Veronica Baillères zijn gisteren
    aangekomen in Nice en verblijven in een hotel in Cannes.
    Haar vaste hairdresser and MUA Laurie Zanoletti is vanmorgen in alle vroegte vanuit
    de Milan Fashion Week in Monaco aangekomen.
    Ook Leclerc zijn beste vriend Riicardo is in Monaco gespot. Gasly is nog niet gespot.

    Het wachten is op officiële foto's, want de gasten mochten kennelijk geen foto's maken.

    Lijkt me allemaal een broodje aap verhaal, want ze reizen morgen af naar Melbourne.
    Beetje raar tijdstip om te gaan trouwen en zo kort na de verloving.
    Bovendien is zijn zwangere schoonzus Charlotte bedlegerig tot de bevalling en kan er
    dus niet bij zijn.
    Ook zouden omstanders inmiddels allang foto's online hebben geplaatst.

    • + 0
    • 28 feb 2026 - 12:14
  • Larry Perkins

    Posts: 63.194

    Deze schrijvert doet vaak niet aan bronvermelding, dus is niet bekkend waar, wanneer en hoe Sainz dit gezegd heeft...

    • + 1
    • 28 feb 2026 - 12:17

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar