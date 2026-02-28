Carlos Sainz heeft zich uitgesproken tegen de harde kritiek van Max Verstappen en Lewis Hamilton op de nieuwe Formule 1-reglementen. Waar beide wereldkampioenen de regels scherp aanvielen, pleit de Williams-coureur voor meer nuance en vooral voor voorzichtigheid in het openbaar.

De Spanjaard, die naast zijn rol als coureur ook actief is binnen de GPDA, vindt dat de koningsklasse haar imago moet beschermen. Volgens hem helpen publieke aanvallen op de sport daar momenteel niet bij.

Sainz wijst kritiek af

Verstappen noemde de nieuwe regels eerder “Formule 1-onwaardig”, terwijl Hamilton stelde dat fans ze nauwelijks zouden begrijpen. Veel coureurs schaarden zich achter die kritiek, maar Sainz denkt daar anders over. “Eerlijk gezegd heb ik geen universitair diploma, alleen mijn middelbareschooldiploma, maar zelfs ik begrijp deze regels perfect”, stelt hij.

De Spanjaard ziet de complexiteit niet als een probleem. “Je moet soms buiten de gebaande paden denken en nieuwe strategieën bedenken, maar dat hoort bij onze sport. Zelfs als je moe bent, moet je helder blijven. Het is echt niet zo ingewikkeld als sommigen doen uitschijnen.”

Pleidooi voor discretie

Sainz stoort zich vooral aan de manier waarop de kritiek naar buiten kwam. “Ik heb zelf nog geen definitieve mening, maar het lijkt me niet verstandig om jezelf in de voet te schieten. Als je kritiek hebt, bespreek je dat beter intern met de verantwoordelijken.”

Volgens hem kan publieke kritiek een negatieve spiraal veroorzaken. “Ik hou er niet van om mijn eigen sport openlijk af te kraken. Dat creëert een vicieuze cirkel, waarna iedereen begint te klagen, ook buiten de paddock. Ik wacht liever vier of vijf races af voordat ik een oordeel vel.”

Daarmee positioneert Sainz zich duidelijk als bruggenbouwer tussen de coureurs, de FIA en de Formule 1-organisatie. De komende weken zal moeten blijken of zijn aanpak effect heeft, of dat de kritiek op de nieuwe regels verder toeneemt na de eerste races van het seizoen.