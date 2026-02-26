user icon
Somber scenario geschetst voor Pérez: "Denk dat Bottas hem verslaat bij Cadillac"

Somber scenario geschetst voor Pérez: "Denk dat Bottas hem verslaat bij Cadillac"

De terugkeer van Valtteri Bottas en Sergio Pérez bij het nieuwe Cadillac F1 Team zorgt meteen voor debat. Volgens David Coulthard heeft één van de twee duidelijk de beste papieren in handen. De Schot wijst daarbij niet naar Pérez, maar naar Bottas.

Volgend weekend wacht in Australian Grand Prix in Melbourne de vuurdoop voor Cadillac. Met samen 527 F1-starts brengen Bottas en Pérez een pak ervaring mee. Rookies die wagens afschrijven? Daar hoeft het Amerikaanse team zich alvast geen zorgen over te maken.

‘Slimme keuze, maar geen bliksemsnel duo’

Coulthard ziet vooral stabiliteit in de rijderskeuze van Cadillac. “Aan de namen op zich mankeert niets”, klinkt het in de Up to Speed-podcast. “Op basis van hun carrière zijn ze misschien niet het snelste duo op de grid, maar wel een veilige en verstandige optie. Dit team heeft nood aan ervaring, niet aan jongens die nog moeten leren hoe ze een weekend opbouwen.”

Volgens de voormalig F1-coureur draait het voor Cadillac in het eerste seizoen vooral om structuur en ontwikkeling. “Ze moeten het team op snelheid krijgen, de nieuwe reglementen onder de knie krijgen en een fundament leggen. Dan heb je coureurs nodig die weten hoe een toporganisatie werkt. In dat opzicht is dit gewoon een slimme zet.”

Coulthard twijfelt: ‘Kan Pérez die knop weer omzetten?’

Toch ziet Coulthard een duidelijk verschil tussen beide heren. Bottas bleef in 2025 als reservecoureur actief bij Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, terwijl Pérez een sabbatjaar nam na zijn vertrek bij Red Bull Racing. En dat kan volgens de Schot doorslaggevend zijn.

“Bottas heeft het hele jaar in de simulator gezeten en meegewerkt binnen Mercedes. Die informatie en dat ritme neem je mee. Bij Pérez stel ik me toch vragen. Hij heeft genoten van een jaar rust, en dat is hem gegund. Maar kan je die topsportknop zomaar weer volledig omdraaien?”

Beide coureurs waren jarenlang tweede man naast wereldkampioenen als Lewis Hamilton en Max Verstappen. Nu krijgen ze de kans om als kopman te fungeren. “Ze zijn professioneel genoeg om het grotere plaatje te zien”, besluit Coulthard. “Maar vergis je niet: in de Formule 1 geldt één wet. Het succes van je teamgenoot betekent jouw mislukking. Je móét hem verslaan. En als ik vandaag moet kiezen, dan geef ik Bottas net iets meer kans om Pérez te kloppen. Hij zit simpelweg nog dichter op het vuur.”

StevenQ

Posts: 10.231

Maar de auto is natuurlijk om Bottas heen ontwikkeld

  • 2
  • 26 feb 2026 - 18:17
Reacties (4)

  • Larry Perkins

    Posts: 63.166

    De genoemde podcast…

    Is everyone JEALOUS of Ferrari's secret ingredient? | Up To Speed
    (33,52 minuten, vanaf minuut 14.00 over Bottas en Perez)

    https://youtu.be/0GzjDEXoqGo

    • + 1
    • 26 feb 2026 - 18:57
  • Damon Hill

    Posts: 19.701

    Ik herhaal het nog maar eens; beter dan dit kon Cadillac niet krijgen. Ze hadden enkel keuze uit oud gedienden of B-garnituur. Top coureurs en subtoppers gaan natuurlijk nooit instappen bij Cadillac. Dus ja, wie konden ze krijgen? Mick Schumacher, niet handig. Zhou, erg langzaam. Sergeant, hou toch op. Herta? Nog erger! Dus nee dan maar twee ervaren mannen die niet heel langzaam zijn, maar verder niet bijzonder.

    • + 1
    • 26 feb 2026 - 19:52
  • jd2000

    Posts: 7.601

    Hoezo? Volgens pappa Perez hebben ze wel een toekomstig wereldkampioen in huis gehaald. Tenminste.........als ze Bottas geen betere auto geven......

    • + 0
    • 26 feb 2026 - 20:02

