Pérez deelt opmerkelijke mening over Red Bull-avontuur Hadjar

Pérez deelt opmerkelijke mening over Red Bull-avontuur Hadjar

Isack Hadjar mag het dit seizoen laten zien bij Red Bull Racing als teamgenoot van Max Verstappen. Het wordt gezien als één van de lastigste zitjes in de Formule 1, maar Hadjar begint vol goede moed aan dit nieuwe avontuur. Zijn voorganger Sergio Pérez heeft vertrouwen in een goede afloop.

Het is geen geheim dat Verstappen de absolute kopman van Red Bull is. Alles bij de Oostenrijkse renstal lijkt om hem te draaien, en zijn teamgenoot rijdt volledig in dienst van hem. In de afgelopen jaren bleek dat het geen makkelijke opgave is om Verstappen rugdekking te geven, en afgelopen seizoen ging het dan ook helemaal mis voor Liam Lawson en Yuki Tsunoda.

Lawson en Tsunoda waren zeker niet de eerste coureurs die sneuvelden naast Verstappen. Eerder kwamen ook Pierre Gasly, Alexander Albon en Sergio Pérez erachter dat de druk groot is als je naast Verstappen moet rijden. Pérez hield het vier seizoenen vol, maar werd eind 2024 toch bedankt voor zijn bewezen diensten. Na een sabbatical van een jaar keert hij dit jaar terug in de Formule 1 bij het nieuwe team Cadillac.

Hoe kijkt Pérez naar de kansen van Hadjar?

Tijdens de testweek in Bahrein werd hij door de internationale media gevraagd naar de kansen van Hadjar. Pérez doet zijn best om positief te klinken: "Het is heel erg fijn om bij Red Bull te komen wanneer er zo'n grote regelwijziging plaatsvindt in de Formule 1. Isack is een zeer getalenteerde coureur, dat heeft hij ook laten zien."

Hoe gaat het aflopen met Hadjar?

Pérez hoopt dat het Red Bull-avontuur voor Hadjar wél goed gaat uitpakken: "Ik ben er zeker van dat hij, zolang hij het hele seizoen rustig blijft, een succesvolle loopbaan in de Formule 1 tegemoet gaat. En met Max als teamgenoot in de Formule 1, is het een geweldig team. Het is op dit moment in zijn loopbaan echt een geweldige plek voor hem. Ik denk dat het een geweldige kans is."

